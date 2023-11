Négos GIE ASHA 2025-2027 : "Nous demandons loyauté et transparence aux TO"

Enfin dernier sujet majeur pour le GIE, le renouvellement des contrats TO à venir pour la période 2025-2027.



"Nous avons appris beaucoup de choses ces dernières années. Nous avons appris que la politique commerciale fonctionne puisque, quand nous regardons la vitesse de croissance des TO qui sont en première position, il y a pas de débat. Nous sommes allés jusqu'au bout de notre engagement.



Mais il y a deux aspects majeurs auxquels nous allons être très attachés dans les prochaines négociations. C'est la transparence et la loyauté de nos partenaires" , a lancé Christophe Jacquet.



Par loyauté entendez : des prix identiques sur le web et en agences et des TO qui ne concèdent pas des tarifs remisés à d'autres organismes du type mutuelles ou assurances.



"Il n'est pas acceptable à mon sens qu'on fasse le boulot et que la vente ensuite soit faite par d'autres partenaires qui pratiquent des remises. Je ne connais pas d'autres industries où il y a ce type de pratiques.



Il y a des TO qui ont pris des mesures et qui se sont retirés d'un certain nombre d'acteurs. Il n'est pas normal que derrière, l'équivalent des commissions ou presque soit redistribué au client. Agir ainsi, c'est détruire la valeur et c'est de la concurrence déloyale ", lance Christophe Jacquet.