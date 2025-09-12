Directive, épargne, cybersécurité… À Berlin, les EDV face à un mur de défis

De l'avis d'Yvon Peltanche, président des EDV Centre-Ouest, la convention à Berlin est la plus aboutie des quatre qu'il a pu organiser @LG
À Berlin, en ouverture de la convention régionale des Entreprises du Voyage Centre-Ouest (EDV), Valérie Boned, la présidente du syndicat, a résumé sans détour le contexte actuel, préoccupant.
Si l’envie de voyager des Français reste « intacte », l’activité touristique fléchit clairement cet été, avec des réservations en baisse de 5 à 8% sur juillet - août.
Août a été particulièrement difficile, et septembre s’annonce stable tout au plus. Les signaux plus récents inquiètent : « Les réservations ralentissent à nouveau », constate Valérie Boned.
Si l’envie de voyager des Français reste « intacte », l’activité touristique fléchit clairement cet été, avec des réservations en baisse de 5 à 8% sur juillet - août.
Août a été particulièrement difficile, et septembre s’annonce stable tout au plus. Les signaux plus récents inquiètent : « Les réservations ralentissent à nouveau », constate Valérie Boned.
Une propension à l'épargne « jamais vue depuis quarante ans »
Autres articles
-
Été 2025 : une saison moribonde pour les agences de voyages
-
Des voyages nomades en Europe de l'Est à ceux en caïque de Valérie Boned
-
Agence versus Travel Planner : le joli coup de com' de la Ministre du Tourisme
-
Réservations, carnet de voyage, assistant virtuel : où en sont les projets IA des EDV ? [ABO]
-
Cybersécurité, France, IA et CPME ... les EDV affinent leur feuille de route
Les causes sont bien identifiées : contexte géopolitique instable, situation sociale intérieure tendue, et surtout une propension à l’épargne « jamais vue depuis quarante ans », selon Marc-Élie Caspar, directeur général de Convera France..
Il a chiffré à 6.300 milliards d’euros l’épargne des ménages. Un capital massif, mais de précaution, que les foyers hésitent à mobiliser en période d’incertitude.
Et l’actualité n’aide pas : en une semaine, la France a connu la démission de son gouvernement, des menaces de blocage social, une note dégradée par Fitch, et une pression croissante sur sa trajectoire budgétaire.
« Un condensé de tous les vents contraires possibles », a résumé le représentant de Convera, qui accompagne de nombreux acteurs du tourisme sur les paiements internationaux. Face à cette instabilité, la défiance grandit - et l’épargne reste au coffre.
Il a chiffré à 6.300 milliards d’euros l’épargne des ménages. Un capital massif, mais de précaution, que les foyers hésitent à mobiliser en période d’incertitude.
Et l’actualité n’aide pas : en une semaine, la France a connu la démission de son gouvernement, des menaces de blocage social, une note dégradée par Fitch, et une pression croissante sur sa trajectoire budgétaire.
« Un condensé de tous les vents contraires possibles », a résumé le représentant de Convera, qui accompagne de nombreux acteurs du tourisme sur les paiements internationaux. Face à cette instabilité, la défiance grandit - et l’épargne reste au coffre.
Directive sur les voyages à forfait : les EDV sur le qui-vive
Dans ce contexte déjà tendu, le principal sujet de préoccupation pour les EDV reste réglementaire : la nouvelle directive européenne sur les voyages à forfait, en cours de finalisation à Bruxelles.
Si la dernière version votée par le Parlement prévoit de laisser aux États le soin de fixer les règles sur les acomptes, la Commission européenne avait, elle, envisagé leur suppression pure et simple.
« Ce serait un séisme pour le modèle économique de toute la chaîne du voyage », a insisté Valérie Boned, qui rappelle que la France est coutumière des transpositions « plus sévères que le texte européen lui-même ». Elle appelle donc à une vigilance maximale lors de la phase de transposition prévue les mois à venir.
« Nous avons rencontré les services de Matignon, ainsi que les représentants permanents de la France à Bruxelles », explique la présidente des EDV. « Ils ont bien en tête nos enjeux. » C’est d’autant plus important que les interlocuteurs politiques changent sans cesse : Valérie Boned a ainsi connu quatre ministres du Tourisme depuis son élection en 2023.
Si la dernière version votée par le Parlement prévoit de laisser aux États le soin de fixer les règles sur les acomptes, la Commission européenne avait, elle, envisagé leur suppression pure et simple.
« Ce serait un séisme pour le modèle économique de toute la chaîne du voyage », a insisté Valérie Boned, qui rappelle que la France est coutumière des transpositions « plus sévères que le texte européen lui-même ». Elle appelle donc à une vigilance maximale lors de la phase de transposition prévue les mois à venir.
« Nous avons rencontré les services de Matignon, ainsi que les représentants permanents de la France à Bruxelles », explique la présidente des EDV. « Ils ont bien en tête nos enjeux. » C’est d’autant plus important que les interlocuteurs politiques changent sans cesse : Valérie Boned a ainsi connu quatre ministres du Tourisme depuis son élection en 2023.
Un rapprochement stratégique avec la CPME
La porte de Brandebourg se trouvait en zone Est lors de la guerre froide, juste derrière le mur @EDV Centre-Ouest
Dans cette période troublée, le rapprochement entre les EDV et la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) se veut un levier de protection et de services.
« Le MEDEF est utile, mais pas toujours proche de nos réalités », confie Valérie Boned, aux côtés de Virginie Faivet, présidente de la CPME Ile-de-France.
« Nous avons trouvé un partenaire qui comprend les PME patrimoniales, celles qui engagent leur capital et leur responsabilité au quotidien. »
Au-delà de la conjoncture, les EDV poursuivent leur travail de fond sur des chantiers jugés essentiels : la sensibilisation à la cybersécurité, le déploiement de la facturation électronique (obligatoire à partir de 2026), ou encore la transmission d’entreprise. Un projet de plateforme de cession - reprise est actuellement à l’étude.
Le syndicat veut aussi accélérer sur la formation, notamment en marketing digital. Les patrons doivent montrer l’exemple : LinkedIn, Instagram, Facebook… bien utilisés, ces outils peuvent devenir de formidables caisses de résonance, a martelé Virginie Faivet, qui avait ici pris sa casquette de fondatrice de l’organisme de formation StarHack.
« Je sais que certains peuvent hésiter à payer leur cotisation, mais vous allez avoir besoin de nous dans les prochaines années », a lancé Valérie Boned. Et de rappeler que les EDV organisent chaque mardi des webinaires gratuits, animés par des experts : « C’est toujours un peu les mêmes qui se connectent. Alors, n’hésitez pas. » Le prochain, le 16 septembre aura comme thème la facture électronique.
Nouvelles technologies encore, avec la présentation par John Baird Smith (HtoH) et Cyril Guiraud (Tetha Travel Tech) d’un carnet de voyage digitalisé, un véritable compagnon pour le client, sur lequel l’agent peut intervenir en temps réel.
« Le MEDEF est utile, mais pas toujours proche de nos réalités », confie Valérie Boned, aux côtés de Virginie Faivet, présidente de la CPME Ile-de-France.
« Nous avons trouvé un partenaire qui comprend les PME patrimoniales, celles qui engagent leur capital et leur responsabilité au quotidien. »
Au-delà de la conjoncture, les EDV poursuivent leur travail de fond sur des chantiers jugés essentiels : la sensibilisation à la cybersécurité, le déploiement de la facturation électronique (obligatoire à partir de 2026), ou encore la transmission d’entreprise. Un projet de plateforme de cession - reprise est actuellement à l’étude.
Le syndicat veut aussi accélérer sur la formation, notamment en marketing digital. Les patrons doivent montrer l’exemple : LinkedIn, Instagram, Facebook… bien utilisés, ces outils peuvent devenir de formidables caisses de résonance, a martelé Virginie Faivet, qui avait ici pris sa casquette de fondatrice de l’organisme de formation StarHack.
« Je sais que certains peuvent hésiter à payer leur cotisation, mais vous allez avoir besoin de nous dans les prochaines années », a lancé Valérie Boned. Et de rappeler que les EDV organisent chaque mardi des webinaires gratuits, animés par des experts : « C’est toujours un peu les mêmes qui se connectent. Alors, n’hésitez pas. » Le prochain, le 16 septembre aura comme thème la facture électronique.
Nouvelles technologies encore, avec la présentation par John Baird Smith (HtoH) et Cyril Guiraud (Tetha Travel Tech) d’un carnet de voyage digitalisé, un véritable compagnon pour le client, sur lequel l’agent peut intervenir en temps réel.
Près de 100 participants, un record pour la région Centre-Ouest
Quel plus beau symbole que la chute du mur de Berlin pour un professionnel du voyage. @LG
Yvon Peltanche (Eden Tour), président de la chambre régionale Centre-Ouest, pouvait afficher sa satisfaction à l’issue de la convention. « Sans les quelques annulations, nous aurions dépassé les cent inscrits, un record pour cette 4e convention que nous organisons. »
Avant d'ajouter. « Les agences sont des petites structures qui ne sont pas les mêmes que celles qui se rendent au congrès national. ». Elles se mobilisent aussi tous les trimestres à l'occasion d'évènements organisés par la région.
Surtout, ce déplacement de quatre jours à Berlin, facilité par des départs depuis Nantes via Transavia, aura séduit 43 immatriculations. Autant d’agences qui auront joué le jeu lors du workshop pour aller à la rencontre d’une quinzaine de partenaires, « sans lesquels rien ne serait possible ».
C’est d’ailleurs l’un d’entre eux, Parfums du Monde, qui a été choisi pour organiser la convention. Une réussite d’autant plus marquante que la majorité des participants ne connaissait pas la capitale allemande, riche d’histoire et de symboles.
Autre intervention appréciée lors de cette édition : celle, inspirante, de l’ancien directeur de la communication de la Société Générale, Hugues Le Bret en poste lors de l’affaire Kerviel, venu raconter sa quête de sens (Le chemin de soi, édition Les Arènes) à travers une traversée en solitaire des Pyrénées.
Avant d'ajouter. « Les agences sont des petites structures qui ne sont pas les mêmes que celles qui se rendent au congrès national. ». Elles se mobilisent aussi tous les trimestres à l'occasion d'évènements organisés par la région.
Surtout, ce déplacement de quatre jours à Berlin, facilité par des départs depuis Nantes via Transavia, aura séduit 43 immatriculations. Autant d’agences qui auront joué le jeu lors du workshop pour aller à la rencontre d’une quinzaine de partenaires, « sans lesquels rien ne serait possible ».
C’est d’ailleurs l’un d’entre eux, Parfums du Monde, qui a été choisi pour organiser la convention. Une réussite d’autant plus marquante que la majorité des participants ne connaissait pas la capitale allemande, riche d’histoire et de symboles.
Autre intervention appréciée lors de cette édition : celle, inspirante, de l’ancien directeur de la communication de la Société Générale, Hugues Le Bret en poste lors de l’affaire Kerviel, venu raconter sa quête de sens (Le chemin de soi, édition Les Arènes) à travers une traversée en solitaire des Pyrénées.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Laurent Guéna
Voir tous les articles de Laurent Guéna