Les Entreprises du Voyage adhèrent à la CPME

A cette occasion, il a notamment dénoncé le décalage des discours politiques face à la réalité du terrain : "Les plateformes à bas coût type Temu ne respectent pas les normes françaises. Nous avons énormément d'entreprises qui sont en train de fermer, dans l'habillement par exemple. Face à cela le discours politique est complètement décalé. L'Europe nous dit on va revenir dessus en 2028. Les Américains, eux du jour au lendemain ils ont mis 75 dollars de droit de douane sur les petits colis."



Il a également appelé de ces vœux les entrepreneurs à investir la parole publique : "Les entrepreneurs doivent davantage prendre la parole et être acteurs du débat public. Il n'y a plus aucune rationalité dans le débat politique et c'est à nous d'avoir une parole forte pour remettre de la rationalité," explique-t-il. Il prend en exemple le sujet sur les retraites qu'il juge "trop sérieux pour être confié aux politiques. Il faut redonner le sujet aux partenaires sociaux." estime-t-il.



Enfin, il pointe du doigt le manque de contrôle dans les dépenses publiques notamment de santé, et le mauvais management de l'Etat en la matière : "Le système français nous a tous rendu dépendants" y compris les entreprises explique-t-il : "Nous aussi entreprises nous sommes parfois devenues trop dépendantes de l'Etat et si la fiscalité des entreprises venait à baisser, il faudra aussi que les aides aux entreprises en fassent autant..."