d’opportunité

gagnantes

L’inquiétude monte : si la crise s’installe, c’est l’été qui vacille et le spectre du chômage partiel qui ressurgit,Dans ce contexte, parler «» relève au mieux d’un angle partiel, au pire d’un décalage.CarMême les destinations a priori «» ne sont pas à l’abri.: à Genève, la baisse des clientèles du Golfe et la désorganisation des liaisons aériennes pèsent sur la fréquentation.Et avec un prix du pétrole qui grimpe,; un prix de l’énergie qui atteint des sommets est néfaste pour l’économie, les entreprises - en particulier l’industrie- et donc pour l’emploi et le pouvoir d’achat.