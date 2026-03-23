Selon un sondage commandé par l'Alliance France Tourisme, la France apparaît comme la première destination de report en cas de modification d'un projet de voyage @Deposit-photos.com
Il y a des communications qui tombent à côté.
À la lecture du communiqué présentant les résultats de la dernière enquête de l’Alliance France Tourisme, un certain malaise s’installe.
Oui, les Français adaptent leurs projets de voyage face à la guerre au Moyen-Orient. Oui, la France apparaît comme une destination de report. Mais présenter cette situation comme une « opportunité immédiate » interroge.
Car sur le terrain, pour de nombreux acteurs du tourisme, la réalité est tout autre. Les ventes décrochent en agences : -20 %, parfois -30 % selon les jours. Des réservations à l’arrêt sur certains axes. Une dynamique de printemps déjà fragilisée.
À la lecture du communiqué présentant les résultats de la dernière enquête de l’Alliance France Tourisme, un certain malaise s’installe.
Oui, les Français adaptent leurs projets de voyage face à la guerre au Moyen-Orient. Oui, la France apparaît comme une destination de report. Mais présenter cette situation comme une « opportunité immédiate » interroge.
Car sur le terrain, pour de nombreux acteurs du tourisme, la réalité est tout autre. Les ventes décrochent en agences : -20 %, parfois -30 % selon les jours. Des réservations à l’arrêt sur certains axes. Une dynamique de printemps déjà fragilisée.
Le tourisme ne fonctionne pas en silos
L’inquiétude monte : si la crise s’installe, c’est l’été qui vacille et le spectre du chômage partiel qui ressurgit, réveillant les plaies encore vives de la pandémie. Dans ce contexte, parler « d’opportunité » relève au mieux d’un angle partiel, au pire d’un décalage.
Car le tourisme ne fonctionne pas en silos. Ce que certains marchés gagnent, d’autres le perdent immédiatement.
Même les destinations a priori « gagnantes » ne sont pas à l’abri. L’exemple suisse le montre déjà : à Genève, la baisse des clientèles du Golfe et la désorganisation des liaisons aériennes pèsent sur la fréquentation. Une clientèle à forte valeur, difficile à remplacer, et dont l’absence se fait sentir bien au-delà de l’hôtellerie.
Et avec un prix du pétrole qui grimpe, pas certain que les Français prennent la route des vacances aussi nombreux en 2026 ; un prix de l’énergie qui atteint des sommets est néfaste pour l’économie, les entreprises - en particulier l’industrie- et donc pour l’emploi et le pouvoir d’achat.
Car le tourisme ne fonctionne pas en silos. Ce que certains marchés gagnent, d’autres le perdent immédiatement.
Même les destinations a priori « gagnantes » ne sont pas à l’abri. L’exemple suisse le montre déjà : à Genève, la baisse des clientèles du Golfe et la désorganisation des liaisons aériennes pèsent sur la fréquentation. Une clientèle à forte valeur, difficile à remplacer, et dont l’absence se fait sentir bien au-delà de l’hôtellerie.
Et avec un prix du pétrole qui grimpe, pas certain que les Français prennent la route des vacances aussi nombreux en 2026 ; un prix de l’énergie qui atteint des sommets est néfaste pour l’économie, les entreprises - en particulier l’industrie- et donc pour l’emploi et le pouvoir d’achat.
La guerre ne crée pas de croissance
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Ce n’est pas la première fois que la France bénéficie d’un réflexe de proximité. Pendant le Covid, Jean-Baptiste Lemoyne, alors ministre du Tourisme, appelait déjà à des vacances « bleu blanc rouge ». Mais à l’époque, il s’agissait de sauver un secteur à l’arrêt.
Aujourd’hui, la situation est différente. Nous ne sommes pas dans le cadre d’un soutien collectif face à une crise globale, mais d’un rééquilibrage subi, dans un contexte géopolitique instable.
Et derrière les effets de report, une réalité plus brutale : la guerre ne crée pas de croissance, elle redistribue - souvent dans la douleur...
Aujourd’hui, la situation est différente. Nous ne sommes pas dans le cadre d’un soutien collectif face à une crise globale, mais d’un rééquilibrage subi, dans un contexte géopolitique instable.
Et derrière les effets de report, une réalité plus brutale : la guerre ne crée pas de croissance, elle redistribue - souvent dans la douleur...
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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