EL AL équipera ses avions de Starlink à partir de 2027

Nous continuons d'investir pour améliorer l'expérience de vol et proposer les technologies les plus avancées à nos clients. L'intégration de Starlink dans nos avions constitue une étape importante.



Elle permettra à nos passagers de rester connectés en vol, de profiter du streaming en direct et de poursuivre leur travail ou leurs échanges sans interruption

aux plus hauts standards internationaux