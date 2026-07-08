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EL AL équipera ses avions de Starlink à partir de 2027

Une connexion haut débit en vol


La compagnie israélienne EL AL annonce un partenariat stratégique avec Starlink afin d'équiper sa flotte d'une connexion internet haut débit à partir de 2027. Le service sera proposé gratuitement aux passagers, sous certaines conditions.


Rédigé par le Mercredi 8 Juillet 2026 à 10:24

La compagnie israélienne EL AL annonce un partenariat stratégique avec Starlink - Depositphotos.com, servickuz
La compagnie israélienne EL AL annonce un partenariat stratégique avec Starlink - Depositphotos.com, servickuz
IFTM
EL AL poursuit la modernisation de son expérience à bord.

La compagnie aérienne israélienne a signé un accord stratégique avec Starlink, le fournisseur d'accès à internet par satellite de SpaceX, pour déployer une connexion internet haut débit sur l'ensemble de sa flotte à compter de 2027.

L'objectif est de permettre aux passagers de bénéficier d'une connexion internet à haut débit comparable à celle disponible au sol pendant toute la durée du vol. Le service sera proposé sans frais supplémentaires, sous réserve de certaines conditions qui n'ont pas encore été précisées.

Cette solution doit permettre le streaming en direct, le télétravail, la navigation sur internet ainsi que l'utilisation de services numériques tout au long du vol.

EL AL veut renforcer son expérience passager

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Le système est conçu pour prendre en charge la connexion simultanée de plusieurs centaines de passagers, y compris sur les vols long-courriers.

Avec cette évolution, EL AL entend permettre à ses clients de rester connectés avec leurs proches, leurs activités professionnelles et leurs services numériques, sans interruption pendant le trajet.

Pour Levy Halevy, directeur général d'EL AL, ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme de la compagnie.

"Nous continuons d'investir pour améliorer l'expérience de vol et proposer les technologies les plus avancées à nos clients. L'intégration de Starlink dans nos avions constitue une étape importante.

Elle permettra à nos passagers de rester connectés en vol, de profiter du streaming en direct et de poursuivre leur travail ou leurs échanges sans interruption", indique-t-il.

Selon le dirigeant, cette initiative traduit également la volonté d'EL AL de proposer une expérience de voyage conforme "aux plus hauts standards internationaux" du transport aérien.


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Tags : el al, starlink
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