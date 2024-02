Wifi : MSC Croisières déploie Starlink sur l'ensemble de sa flotte

Après avoir équipé, en décembre 2022, le MSC Magnifica de la solution Starlink, le groupe MSC a décidé d’en faire bénéficier toute sa flotte.seront équipé de la connectivité Starlink fournie par SpaceX Cette solution d’accès internet très haut débit est fournie. Elle permet d’avoirune faible latence (soit un délai de communication réseau plus rapide) et une diminution des coûts opérationnels pourMSC Croisières a constaté. Cette tendance est à la fois due au nombre croissant d’appareils connectés et à la multiplication des applications utilisées par les hôtes.Starlink fournira à MSC Croisières suffisamment de capacité pour répondre aux besoins de ses hôtes et de ses membres d’équipage, ainsi qu’aux exigences techniques des navires.MSC Croisières propose déjà: le forfait Browse et le forfait Browse and Stream.Les prix des forfaits internet MSC Croisières sont disponible ici