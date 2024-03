SpaceX : rendez-vous jeudi pour le troisième essai du Super Heavy Starship

l'espace dégagé

La première étape consiste à établir que quelque chose est possible ; alors la probabilité se produira.

Super Heavy Starship, c’est la combinaison du vaisseau Starship et son booster Super Heavy, l’ensemble représentant 120 mètres de hauteur., c’est le lanceur le plus puissant au monde jamais développé, 5000 tonnes au décollage grâce à ses 33 moteurs Raptor, développant chacun une poussée de 230 tonnes, pour un total de 7.590 tonnes au décollage utilisant un mélange de méthane et d'oxygène liquide. (pour information la poussée maximale d'un Rafale est de deux fois 7,5 tonnes).a une capacité suffisante pour permettre à un équipage d'emporter l'équipement nécessaire à une mission prolongée sur le sol de la planète rouge. Sa configuration dépend en partie du type de mission que le lanceur doit assurer (ravitaillement, atterrisseur lunaire, ravitaillement en ergols du dépôt en orbite basse...). Dans la configuration actuelle, il mesure 50 mètres de haut et 9 mètres de diamètre, et "" représente un volume de 1 000 m3, à peu près équivalent à celui de la Station spatiale internationale.Selon les dires d’Elon Musk, Starship pourrait également devenir uncapable d'embarquer jusqu'à 100 personnes.Ce troisième lancement est évidement important pour le calendrier et la fiabilité de la mission Artémis , dont il faut rappeler que la Nasa en début d’année, avait dû déjà décidé de reporter d'un an ses deux missions lunaires : Artémis 2, qui doit envoyer un équipage faire le tour de la Lune sans y atterrir, repoussée à 2025 et Artemis 3, qui doit renvoyer des astronautes sur le sol lunaire, repoussée à 2026.Rendez-vous le 14 mars ! Avec Elon Musk le suspense et le spectacle sont toujours garantis et pour qui, comme il l’a déclaré : «Acceptons-en l’augure.