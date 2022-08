Mission Artemis 1 : dans trois ans, on remarchera sur la Lune

Le 29 août, date du lancement de la mission Artemis est donc une étape importante pour les Américains.



Preuve en est : à l’occasion de ce lancement, tous les hôtels et les locations autour de Cap Canaveral affichent complet et entre 300 000 et 500 000 personnes sont attendues. On se croirait revenu au début de la conquête spatiale, cinquante ans en arrière après le dernier vol d'Apollo.



Qui a dit que l’espace n’intéressait plus personne ?



Sans aucun doute cette opération est un formidable coup de projecteur donné à l’industrie spatiale d’une manière générale et en particulier à celle des USA, car la Lune demeure toujours aux yeux du public une symbolique majeure. Nul doute que le tourisme spatial y trouvera son compte en terme médiatique.



En ce qui concerne des touristes sur la Lune, il faudra encore attendre un peu…



Pour info : toujours située à la frontière entre le monde civilisé et le monde sauvage, Artémis, déesse de la Lune et sœur d’Apollon, est aussi la divinité qui préside à l'initiation des enfants et les accompagne jusqu'au seuil de la vie adulte.