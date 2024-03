Vol du Starship 3 : succès incomplet, mais succès

Starship pourrait transporter jusqu’à 100 personnes lors de missions vers Mars, et la soute cargo est conçue pour transporter une grande variété de charges utiles, y compris des satellites, des provisions et des équipements nécessaires pour des missions de longue durée sur d’autres planètes.

La fiabilité dont jouit aujourd'hui SpaceX résulte de nombreuses explosions de fusées en cours de route que la Nasa, financée par l'argent public, ne pourrait pas se permettre.

C'est toujours mieux de sacrifier du matériel que de sacrifier du temps.

Le prochain vol aura vraisemblablement pour but de peaufiner cette dernière étape indispensable. À partir de là, SpaceX pourra utiliser ces bases pour construire et tester la version Lune de Starship prévue dans le cadre des missions Artemis.Il convient enfin de rappeler, pour mieux comprendre les enjeux et les difficultés de ces lancements, que Starship est la fusée la plus grande (121 mètres) et la plus puissante jamais construite et que SpaceX souhaite en faire un moyen de transport polyvalent pour des destinations variées dans le système solaire, y compris Mars.Mais aussi des destinations moins lointaines, en permettant notamment des lancements groupés de satellites, réduisant ainsi de manière très significative les coûts de mise en orbite.Elon Musk a mentionné dans le passé que : «Pour le moment, l’objectif est le retour d’humains sur la Lune via la mission Artemis et dont SpaceX est un acteur majeur. A ce sujet, la Nasa a annoncé en janvier le report à 2026 du retour des humains sur la Lune tant la liste des problèmes techniques restant à solutionner est importante et dont Starship fait partie.En conclusion, on peut dire que ce vol du 14 mars est un succès incomplet, mais un Succès. A ceux qui n’y verraient qu’une explosion, citons : Scott Pace , actuellement directeur du Space Policy Institute et ancien de la Nasa, pour qui : «Et, Elon Musk lui-même, qui dans un discours face à ses employés, a déclaré : «