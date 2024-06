Star Clippers installe Starlink internet sur ses voiliers

Le déploiement de Starlink à bord de nos voiliers est une étape cruciale pour la compagnie qui reconnaît l'importance d'une connectivité fiable en mer. Nos voiliers comptent parmi les navires les plus authentiques et uniques au monde, faisant escale dans des ports plus petits et plus éloignés, et notre priorité est de veiller à ce que nos passagers et notre équipage puissent rester en contact avec leurs proches, tout en améliorant nos systèmes opérationnels à bord

Star Clippers , spécialiste des croisières à la voile depuis plus de 30 ans, a récemment installé lapour offrir aux passagers et à l'équipage uneLe 8 juin dernier, Star Clippers a lancé le service internet Starlink à bord de ses trois voiliers . Cette technologie, développée par SpaceX, permet une, où la connexion était auparavant problématique en raison d'un signal faible.» déclare