Les Voiles de Légende 2025 débarquent à Dunkerque

Dunkerque accueillera la, une course internationale organisée par Sail Training International, qui réunit certains des plus grands voiliers écoles au monde. Durant quatre jours, le public pourra découvrir des bâtiments emblématiques tels que. Près de 600 000 visiteurs sont attendus pour assister à cet événement maritime majeur. Le programme prévoit l’ouverture des villages et la mise à quai des voiliers dès le jeudi 10 juillet. Le vendredi sera marqué par une. Le samedi verra le changement d’équipage entre les 150 jeunes arrivant du Havre et les 50 autres partant pour l’Écosse, suivi en soirée d’un spectacle de drones. Le dimanche 13 juillet, les navires prendront la mer à destination d’Aberdeen, Kristiansand puis Esbjerg.Les visiteurs pourrontet participer à de nombreuses animations culturelles et musicales. Deux temps forts sont particulièrement attendus : la parade des équipages et le grand départ des navires. Plus deseront mobilisés pour accueillir le public et faire vivre l’événement.