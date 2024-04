Louer un voilier : une expérience unique au rythme du vent

Pour profiter au maximum de votre excursion en mer, il est fortement conseillé de vous orienter vers la location de voilier avec skipper.



Ce professionnel vous accompagnera à bord afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de la promenade en bateau.



Il est obligatoire de faire appel à un skipper professionnel lorsque, parmi les locataires du voilier, aucun membre ne dispose d’un CV nautique adapté à la manœuvre d’une telle embarcation. En effet, la conduite être capitaine d’un bateau de ce genre requiert une forte expérience attestée par un document officiel, même si la possession d’un permis bateau officiel n’est pour sa part pas obligatoire sur un voilier. Cette connaissance et cette expérience de la voile et de la mer sont nécessaires pour gérer à la fois le bateau et les passagers à son bord.



De plus, selon le type de voilier envisagé et sa taille, la présence d’un skipper est obligatoire, et les règles varient en fonction des pays.



Être accompagné d’un skipper lors de la location d’un voilier présente de nombreux avantages. En plus de garantir la sécurité de la promenade sur l’eau, le skipper s’occupe de tous les détails techniques, pour ne vous laisser que le plaisir de la balade en mer. Vous profitez alors d’une promenade guidée et sereine avec les personnes qui vous accompagnent.