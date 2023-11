Découvrez Le Ponant entièrement rénové (Vidéo)

Nous avons maintenant un restaurant intérieur, comme extérieur en capacité de recevoir l'intégralité des passagers.



Il a été rénové avec un goût et un style au standard de la compagnie, voire même un peu au-dessus. Les équipes du cabinet d'architecte Jean-Philippe Nuel ont su sublimer l'aspect intérieur du navire, puisque l'extérieur n'a pas été touché, il n'en avait pas besoin,

La prochaine croisière démarrera le 9 décembre au Cap Vert, puis nous emprunterons le chemin pour retrouver notre jardin : les Antilles,

Après deux ans de rénovations,pour offrir plus de confort et d'espace," témoigne Jean-David Lemaire.Une montée en gamme qui s'observe aussi dans les brochures,Et pour fêter cette réhabilitation, Le Ponant a rejoint la collection Relais et Châteaux.Après 45 jours de navigation entre Singapour et Marseille, le navire fait une escale technique dans la cité phocéenne avant de reprendre la mer cette fois-ci avec des passagers." conclut Jean-David Lemaire.