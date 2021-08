Slow tourisme : et si demain, vous vendiez des voyages à travers le monde en... voilier ?

Malgré tout, " nous sommes aussi ouverts à toute proposition émanant d'agences de voyages ou autres acteurs du tourisme sur le projet, aussi bien pour distribuer que pour échanger, " recentre Louise Bigot.



Pour les plus sceptiques, non seulement les citoyens paraissent intéressés par le projet, mais en plus TOWT a réalisé une enquête auprès de personnes susceptibles d'être intéressées par l'offre. Plus de 450 slow touristes ont répondu, lors de la préinscription.



De quoi afficher complet durant deux ans. La compagnie entend surfer sur l'engouement autour du slow tourisme et des demandes de voyages en cargo.



" Nous partons du constat qu'il y a une réelle demande de personnes qui désirent consommer des produits décarbonés et qui souhaitent aussi voyager de façon décarbonée.



L'expérience pourrait se rapprocher de celle que vivent les passagers des porte-conteneurs, avec un impact environnemental positif. "



Tout comme pour les cargos utilisant le pétrole pour sillonner les mers, le tarif avoisinera les 200 euros par jour embarqué.



Pour les plus curieux ou intéressés, il faudra attendre encore un peu pour connaitre les itinéraires précis , mais la compagnie a déjà quelques idées.



Si les départs se feront principalement du Havre, les navires utiliseront le vent pour prendre la direction Abidjan (aller-retour en 15 jours), ou encore New York en passant par Québec (14 jours en mer), mais aussi les Antilles.



Pour les plus aventureux, un tour du monde par le canal du Panama avec pour ligne de mire Shanghai, avant un retour en Normandie est aussi dans les cartons.



" Nous nous basons sur la saisonnalité des vents, nous n'allons pas sur toutes les destinations, tout au long de l'année. Nous profitons des vents favorables, pour utiliser nos voiles, " recentre Louise Bigot, chargée de projet développement pour TOWT.



Dans le tourisme de demain, l'humain doit revenir à l'écoute des autres, de la nature et des saisons.