NFT et Tourisme : Le cas d'école de l'OT de Dunkerque

D'une manière globaleIl y a malgré tout une grande évolution, avec un important travail effectué par les collectivités locales, pour la faire évoluer etCe travail de fond porte ses fruits, mais nous devons aussi travailler dans ce sens, pour aller chercher les plus jeunes.Cette année, la collection de NFT a été lancée dans la thématique du vent, dans le cadre de la présence de la Coupe du Monde de Kite Surf, une compétition qui n'attire pas seulement les 20-25 ans, mais aussi les 25-35.Les offices de tourisme ne parlent pas vraiment aux plus jeunes, il est aussi de notre responsabilité de montrer que nous faisons des choses pour aller vers eux.Dans le cadre du lancement de la collection,TikTok nous a permis de relayer la campagne de communication sur les NFT, donc de toucher une autre cible de touriste.Nous allons maintenant nous l'approprier pour attirer un segment de voyageurs plus jeune.Le fait de communiquer sur les NFT et la Coupe du Monde de Kite Surf, cela a généré un effet d'entrainement, entrainant plus d'interactions et de vues que sur Instagram.C'est un réseau social qui fonctionne désormais très bien.