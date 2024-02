IA : Qatar Airways présente Sama 2.0, l’hôtesse virtuelle

"première compagnie aérienne à introduire une hôtesse numérique"

En tant que, Qatar Airways exposera, un membre d'équipage virtuel équipé d'intelligence artificielle, développé en collaboration avec, un créateur de personnages numériques.Cette initiative illustre l'évolution vers unL' ITB Berlin est un événement clé dans le domaine du voyage et du tourisme, rassemblant des exposants de plus deet attirant plus depour découvrir les dernières offres du secteur.Qatar Airways invite les participants de l'ITB à découvrir son nouveau stand d'exposition et à rencontrerCette hôtesse virtuelle sera également intégrée à la plateforme numérique de Qatar Airways, QVerse , pour améliorer l'expérience des passagers.