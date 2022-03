Métavers et tourisme : destin croisé ou commun ? 🔑

Depuis l'avènement d'internet et surtout du smartphone, le monde a changé. Nous avons tous acquis un comportement hybride.



Les enfants ne sont plus seulement digital native, mais phygital native, donc l'interaction entre les deux mondes. Vous n'y croyez pas ? En additionnant les utilisateurs de Fortnite, Roblox et Minecraft, nous obtenons un total de 300 millions d'utilisateurs mensuels.



" Ils ne font plus de différence entre le monde virtuel et réel. Ce n'est pas tant un problème cognitif, c'est surtout que les outils permettent d'aller d'un monde à un autre. "



Le deuxième catalyseur se trouve au niveau de la technologie.



Cette dernière est désormais prête pour passer le cap, avec aussi bien les terminaux, comme les extensions de notre corps, permettant de ressentir le vent, la chaleur ou d'autres sensations et celles permettant d'accéder à un monde virtuel.



A cela vous ajoutez l'arrivée de la 5G, et celle de la 6G qui deviendra indispensable pour permettre la réelle éclosion du métavers.



" Le 3e catalyseur capital s'appelle la décentralisation. Les choses ne sont pas tenues par un gouvernement, une marque ou une entreprise. C'est ce qui permettra un essor économique au métavers et au tourisme dans ce monde, " pense savoir Sophie Lacour.



L'une des applications, les plus à la mode en ce moment de la décentralisation et du monde virtuel, n'est autre que les NFT (jeton non fongible). Ce sont des fichiers numériques adjoints à un certificat attestant de l'unicité de l'objet.



Avec la numérisation de nos vies, le NFT deviendra le tiers de confiance prouvant l'authenticité de la propriété de nos identités et actifs numériques.



Cette décentralisation repose exclusivement sur la blockchain, celle-ci offre le pouvoir aux communautés de créer indépendamment de toute organisation.



Sans communauté, donc décentralisation, le métavers n'existe pas.



Vous avez, dans cet exposé, le cocktail parfait pour voir émerger cette révolution.