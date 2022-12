Explora Journeys ouvre les ventes d'Explora II

Enfin direction l'Océan Indien avec les Seychelles et les Maldives, puis l'Afrique avec le Mozambique, la Tanzanie, Madagascar, le Kenya, Maurice et l'Afrique du Sud.



Les réservations pour les voyages d’EXPLORA II d’août 2024 à fin avril 2025 sont maintenant ouvertes.



De son côté EXPLORA I, l'autre navire de la compagnie appareillera le 17 juillet 2023 de Southampton, au Royaume-Uni.



Son voyage inaugural « A Maiden Journey into Epic Fjords and the Arctic Circle » se déroulera sur 15 nuits en Europe du Nord et passera par 12 ports dans 4 pays.



Le navire fera escale à Zeebruges, en Belgique, puis à Geiranger, Trondheim, Molde, Leknes, Brønnøysund, Flåm, Bergen et Stavanger, en Norvège, avant de se rendre au Danemark, où il accostera à Skagen et à Copenhague, la capitale du pays.