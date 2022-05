Israël pourrait bien être l'un des tubes de l'été

grâce à Air France et El Al

une exclusivité sur le bassin méditerranéen

repartent très fortes

une clientèle affinitaire

des touristes avides de découvrir une nouvelle destination

Comme nouveauté, on peut citer des vols directs depuis Toulouse vers Tel Aviv opérés par la compagnie chypriote TUS Airways.Et, grâce à Transavia ou Easyjet et El Al, les passagers, en-dehors de Paris, peuvent décoller de Bâle-Mulhouse (Easyjet), Marseille, Nice (El Al), Lyon (Transavia).Laurent Ghanassia précise aussi que "", il est possible de voyager dans une classe affaires équivalente à celle des long-courriers, "". Lot Polish et ITA étaient aussi présents lors de la soirée.Chez Transavia, on souligne que les ventes "".ce qui a permis de retrouver "" et, aussi, "".Autre excellente nouvelle, même si le conditionnel reste de rigueur, il ne sera sans doute plus obligatoire d'effectuer un test PCR à l'arrivée