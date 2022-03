Retrouvez l'Office National Israélien de Tourisme au salon Ditex 2022

Une mosaïque d’images et de sons, de musiques et d’ambiances, de couleurs et de saveurs, de sensualité et d’émotions inédites

Des collines de Galilée aux paysages lunaires de Judée, de la mer Morte et du Jourdain aux splendides fonds sous-marins d’Eilat-Mer Rouge, de la majestueuse Jérusalem, Capitale de toutes les mémoires à la trépidante Tel-Aviv, cité qui ne dort jamais… Israël, à seulement 4 h15 de vol est assurément ‘’le petit pays grand comme le monde’’. Parmi les nouveautés, ELAL reprend la ligne vers Tel-Aviv au départ de Marseille et Nice et la compagnie aérienne chypriote TUS Airways fait son arrivée à Toulouse et ouvre deux lignes au départ de la ville rose : Tel-Aviv et Larnaca.

Venez nous rencontrer sur le salon Ditex 2022 et découvrir tout ce que l’on a à offrir à vos clients.

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Office National Israélien de Tourisme



Office de tourisme



Qui sommes-nous Le bureau de promotion touristique de la destination Israël auprès des publics français et belges.

Que faisons-nous ? Nous informons le public, la presse et les professionnels du tourisme de l’actualité touristique d’Israël (Communiqués, actions/opérations de relations publiques, accords marketing, workshops, salons et foires, campagnes de communication, réseaux sociaux, opérations en partenariat, etc.).

Nous invitons professionnels, journalistes, influenceurs et responsables associatifs à découvrir la destination.

Nous diffusons et envoyons une documentation complète sur la destination Israël.

Pourquoi nous participons au salon Ditex 2022 Il est nécessaire pour nous de connaitre et informer nos partenaires du sud de la France ; d’autant que des vols directs de Marseille vers Tel-Aviv sont proposés.

Contacter L'Office National Israélien de Tourisme Téléphone : 01 42 61 85 88 ou 84



Email : laurelinem@goisrael.gov.il



Nouveau site web : https://israelsafe.com/



