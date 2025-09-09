Air France : comment obtenir le wifi gratuit à bord ?

Air France va déployer le wifi gratuitement sur sa flotte - DR
Annoncé en septembre 2024, le wifi à bord de la flotte d'Air France devient enfin une réalité.
Véritable révolution des airs, internet est devenu essentiel pour de nombreux voyageurs, qu'ils voyagent pour leur travail ou à des fins personnelles.
De très nombreuses compagnies déploient désormais le wifi gratuit à bord de leurs avions, notamment grâce à la technologie Starlink.
Air France a d’ailleurs choisi la start-up d’Elon Musk pour franchir ce cap.
Ainsi, après un an d'attente, le transporteur national a annoncé équiper, cette semaine, son 5ᵉ avion d’un récepteur, permettant de bénéficier d'un internet très haut débit, offrant une qualité de service stable, rapide et sécurisée.
Véritable révolution des airs, internet est devenu essentiel pour de nombreux voyageurs, qu'ils voyagent pour leur travail ou à des fins personnelles.
De très nombreuses compagnies déploient désormais le wifi gratuit à bord de leurs avions, notamment grâce à la technologie Starlink.
Air France a d’ailleurs choisi la start-up d’Elon Musk pour franchir ce cap.
Ainsi, après un an d'attente, le transporteur national a annoncé équiper, cette semaine, son 5ᵉ avion d’un récepteur, permettant de bénéficier d'un internet très haut débit, offrant une qualité de service stable, rapide et sécurisée.
Air France : quels sont les appareils aéquipes du wifi gratuit à bord ?
Actuellement, deux Embraer 190, deux Airbus A220 et, dans quelques heures, un Airbus A350 sont dotés de cette technologie.
Et si l'information peut paraître anecdotique, Air France est tout simplement la première compagnie aérienne en Europe à offrir ce service à bord.
Ce déploiement correspond à sa volonté de montée en gamme.
Les avions équipés de cette technologie devraient être de plus en plus nombreux dans les semaines à venir.
A lire : Air France et Transavia en cure de désendettement accéléré !
D'ici la fin de l'année 2025, près de 30 % de la flotte bénéficiera d'une connexion Starlink, soit 70 appareils. Il faudra attendre encore un an pour bénéficier d'un internet très haut débit sur l'ensemble des avions d'Air France.
Et si l'information peut paraître anecdotique, Air France est tout simplement la première compagnie aérienne en Europe à offrir ce service à bord.
Ce déploiement correspond à sa volonté de montée en gamme.
Les avions équipés de cette technologie devraient être de plus en plus nombreux dans les semaines à venir.
A lire : Air France et Transavia en cure de désendettement accéléré !
D'ici la fin de l'année 2025, près de 30 % de la flotte bénéficiera d'une connexion Starlink, soit 70 appareils. Il faudra attendre encore un an pour bénéficier d'un internet très haut débit sur l'ensemble des avions d'Air France.
Air France : comment accéder au réseau wifi ?
Autres articles
-
Air France dévoile la nouvelle cabine de son Embraer 190
-
Transavia France : Julien Mallard nommé directeur général adjoint commercial
-
Air France et Transavia en cure de désendettement accéléré ! [ABO]
-
Adriaan Den Heijer prend les rênes des équipes commerciales d’Air France-KLM
-
Aérien : coulisses d’un été mouvementé et enjeux futurs [ABO]
Pour y accéder, rien de plus simple pour les passagers, ou presque.
Il suffit d’activer le wifi sur son smartphone ou sa tablette. Il sera même possible de connecter plusieurs appareils personnels simultanément.
Les clients pourront alors bénéficier de ce service en se connectant depuis leur compte Flying Blue, pour ceux ayant adhéré au programme de fidélité du groupe Air France-KLM.
Pour tous ceux qui ne disposent pas d’un compte Flying Blue, il sera donc indispensable d’en créer un directement à bord, gratuitement.
Les passagers pourront suivre en direct l'actualité, regarder leur chaîne de télévision, des films et des séries en streaming, mais aussi jouer à des jeux vidéo en réseau.
Ainsi, chacun pourra poursuivre ses activités quotidiennes, même à plusieurs milliers de mètres d'altitude.
Il suffit d’activer le wifi sur son smartphone ou sa tablette. Il sera même possible de connecter plusieurs appareils personnels simultanément.
Les clients pourront alors bénéficier de ce service en se connectant depuis leur compte Flying Blue, pour ceux ayant adhéré au programme de fidélité du groupe Air France-KLM.
Pour tous ceux qui ne disposent pas d’un compte Flying Blue, il sera donc indispensable d’en créer un directement à bord, gratuitement.
Les passagers pourront suivre en direct l'actualité, regarder leur chaîne de télévision, des films et des séries en streaming, mais aussi jouer à des jeux vidéo en réseau.
Ainsi, chacun pourra poursuivre ses activités quotidiennes, même à plusieurs milliers de mètres d'altitude.
Air France : comment marche la connexion Starlink ?
Et pour les néophytes, Starlink est un réseau internet déployé depuis... l'espace.
Vous avez sans doute vu, un soir d'été, plusieurs points lumineux se suivre dans le ciel étoilé : ce n'était pas une attaque de vaisseaux extraterrestres, mais les satellites de la start-up d'Elon Musk.
Les satellites sont envoyés à environ 550 km d'altitude.
Développée par SpaceX, la technologie vise à fournir un accès à Internet haut débit à travers le monde et à tous, avec pour objectif d'éliminer les zones blanches.
Les croisiéristes ont flairé l'opportunité, puisque certaines compagnies ont équipé leurs navires d'antennes paraboliques Starlink, afin de faire bénéficier leurs passagers d’un wifi moins coûteux et de meilleure qualité.
Le débit descendant est estimé entre 100 et 250 Mbps, le tout pour quelques dizaines d'euros par mois.
Vous avez sans doute vu, un soir d'été, plusieurs points lumineux se suivre dans le ciel étoilé : ce n'était pas une attaque de vaisseaux extraterrestres, mais les satellites de la start-up d'Elon Musk.
Les satellites sont envoyés à environ 550 km d'altitude.
Développée par SpaceX, la technologie vise à fournir un accès à Internet haut débit à travers le monde et à tous, avec pour objectif d'éliminer les zones blanches.
Les croisiéristes ont flairé l'opportunité, puisque certaines compagnies ont équipé leurs navires d'antennes paraboliques Starlink, afin de faire bénéficier leurs passagers d’un wifi moins coûteux et de meilleure qualité.
Le débit descendant est estimé entre 100 et 250 Mbps, le tout pour quelques dizaines d'euros par mois.