Air France : comment obtenir le wifi gratuit à bord ?

Véritable révolution des airs, internet est devenu essentiel pour de nombreux voyageurs, qu'ils voyagent pour leur travail ou à des fins personnelles.







Air France a d’ailleurs choisi la start-up d’Elon Musk pour franchir ce cap.



Ainsi, après un an d'attente, le transporteur national a annoncé équiper, cette semaine, son 5ᵉ avion d'un récepteur, permettant de bénéficier d'un internet très haut débit, offrant une qualité de service stable, rapide et sécurisée. Annoncé en septembre 2024, le wifi à bord de la flotte d'Air France devient enfin une réalité.



Air France : quels sont les appareils aéquipes du wifi gratuit à bord ?

Actuellement, deux Embraer 190, deux Airbus A220 et, dans quelques heures, un Airbus A350 sont dotés de cette technologie.



Et si l'information peut paraître anecdotique, Air France est tout simplement la première compagnie aérienne en Europe à offrir ce service à bord.



Ce déploiement correspond à sa volonté de montée en gamme.



Les avions équipés de cette technologie devraient être de plus en plus nombreux dans les semaines à venir.



D'ici la fin de l'année 2025, près de 30 % de la flotte bénéficiera d'une connexion Starlink, soit 70 appareils. Il faudra attendre encore un an pour bénéficier d'un internet très haut débit sur l'ensemble des avions d'Air France.



Air France : comment accéder au réseau wifi ?



Air France : comment marche la connexion Starlink ?