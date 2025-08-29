Air France et Transavia en cure de désendettement accéléré ! [ABO]

De plus, Air France va aussi devoir composer avec un déménagement qui s’annonce coûteux.



En fermant sa base d’Orly au profit de Transavia, elle n’a pas d’autre choix que de mettre la main à la poche. Après de nombreuses semaines de discussions et de tensions sur le sujet, un accord a finalement été trouvé.



Dans le bilan clôturé le 31 décembre 2024, nous pouvions observer que la direction avait budgétisé des charges à hauteur de 49 millions d’euros pour mener à bien l’opération.



Sept mois plus tard, et après quelques tensions, un accord a été trouvé pour permettre d’opérer la fermeture de la base sans remous sociaux.



Le 25 juillet dernier, toutes les parties prenantes ont ratifié un accord reprenant " les mesures d’accompagnement des mobilités des PNC base planning Orly dans le cadre du déploiement du projet Réseau Domestique ".



Pour l’heure, aucune date de fermeture n’a été communiquée. Le document précise que les salariés doivent exprimer leurs vœux de mobilité au plus tard lors de la campagne du 1er janvier au 10 février 2026. Le dossier devrait donc être totalement refermé dans quelques mois, sans doute pas avant le printemps prochain.



En attendant, les quelque 600 personnes concernées par ce redéploiement pourront bénéficier d’un coup de pouce bienvenu, après avoir organisé leur vie autour de l’aéroport situé au sud de Paris.



Les PNC éligibles - ceux dont l’ancienneté est antérieure au 1er janvier 2023 - pourront percevoir une prime de changement de base allant jusqu’à 6 200 €, pour tout trajet supplémentaire de plus de 26 km effectué pour rejoindre leur nouveau lieu d’affectation.



De plus, le déménagement du personnel sera pris en charge par Air France.



Les salariés concernés pourront aussi toucher une aide au logement, comprise entre 11 450 et 11 190 euros (probable inversion de chiffres dans le document), avec des majorations prévues en fonction de la situation familiale de chacun.



Un accord qui garantit la paix sociale, véritable plus-value de l’ère Ben Smith, même si cette décision reste douloureuse pour les syndicats signataires.



" Nos organisations respectives sont profondément attristées par la fermeture d’Orly. C’est une page de l’histoire d’Air France que la direction a décidé de tourner.



Nos trois organisations syndicales SNGAF, SNPNC et UNPNC veilleront à ce que la mise en œuvre de cet accord se fasse dans la transparence, l’équité et le respect des valeurs humaines.



Des comités de suivi seront régulièrement organisés (…) afin d’assurer un accompagnement attentif et adapté à chaque situation individuelle, " a commenté l'un des syndicats signataires.