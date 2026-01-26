TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
SFMA 2026 : trois jours pour rencontrer les recruteurs de l'aérien

La chronique de Rémi Duchange, cofondateur de SkySuccess


Alors que le secteur aéronautique recherche 25 000 personnes par an, le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques (SFMA) 2026 intervient dans un contexte de forte tension sur les recrutements. Collégiens, lycéens, étudiants, mais aussi professionnels en reconversion sont attendus, du 30 janvier au 1er février 2026 au Musée de l'Air et de l'Espace de Paris-Le Bourget, pour découvrir ces métiers, rencontrer écoles et recruteurs, et pourquoi pas, trouver leur voie...


Rédigé par Rémi DUCHANGE le Lundi 26 Janvier 2026

Le SFMA donne l'occasion de construire un réseau. Les échanges avec les recruteurs et formateurs permettent de mieux comprendre les codes du milieu, d'affiner son projet, parfois de découvrir des opportunités inattendues - Depositphotos.com, HayDmitriy
Aer Lingus
Le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques (SFMA) ouvre ses portes, du 30 janvier au 1er février 2026, au Musée de l'Air et de l'Espace de Paris-Le Bourget, dans le Hall Concorde.

Cette 34e édition intervient dans un contexte de forte tension sur les recrutements : le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) estime à plus de 25 000 le nombre de recrutements annuels nécessaires dans la filière.

L'entrée reste gratuite sur inscription préalable.

L'édition 2025 avait attiré 15 600 visiteurs et rassemblé 73 exposants internationaux.

Cette année, plus de 100 exposants sont attendus. La progression reflète une réalité : depuis 2023, l'aéronautique française connaît une forte reprise d'activité, et les besoins en personnel dépassent largement l'offre disponible.

Un secteur qui recrute massivement

À l'échelle mondiale, l'aviation civile devra recruter 1,5 million de professionnels d'ici 2034 selon l'étude CAE 2025, dont 267 000 pilotes, 347 000 techniciens de maintenance et 678 000 membres d'équipage de cabine. Ces besoins touchent tous les segments.

Lire aussi : Devenir hôtesse de l’air ou steward : 10 conseils pratiques pour décrocher le job

En France, le transport aérien soutient plus d'un demi-million d'emplois (175 000 directs et 393 000 indirects) et génère 111 milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon une étude Deloitte de janvier 2025.

L'industrie aéronautique, de son côté, a enregistré 29 000 recrutements en 2024, portant les effectifs à 222 000 salariés.

Malgré ces besoins massifs, le secteur peine à attirer les jeunes. Une enquête de la Chaire Pégase menée en mai 2025 auprès de plus de 1 000 jeunes révèle que seuls 24% envisagent une carrière dans l'aérien.

Plus préoccupant : 52% s'autocensurent, estimant ces métiers inaccessibles ou réservés à une élite. Le SFMA veut justement casser cette image en donnant accès direct aux formations et aux recruteurs.

Lire aussi : Emmanuel Combe : "les Français ont une connaissance très imparfaite du transport aérien"

Quelles compagnies recrutent sur le salon ?

Côté personnel navigant commercial, les compagnies Air France, French Bee, Air Caraïbes, HOP!, Luxair et ASL Airlines sont attendues cette année.

L'Armée de l'Air et de l'Espace présentera ses opportunités.

Pour les métiers au sol, l'AFMAÉ, CFA des métiers de l'aérien, qui forme en apprentissage mécaniciens, techniciens et agents d'escale, ainsi que plusieurs agences d'intérim spécialisées seront présentes.

L'intérêt principal : rencontrer les recruteurs en direct.

Les visiteurs remettent CV et lettre de motivation en main propre, échangent sur les sélections en cours et obtiennent des réponses immédiates sur les profils recherchés.

Des formations pour tous les profils

Le salon réunit écoles spécialisées, universités, CFA et organismes de formation. L'offre couvre les formations initiales, les reconversions, les certifications (CCA, formations pilotes, tests d'anglais aéronautique).

Ces échanges donnent des informations concrètes : programmes, durées, financements et conditions d'accès.

Des constructeurs comme Airbus, des équipementiers tels que Safran, et les trois armées de la Défense complètent le panorama.

Aéronautique civile, militaire et spatiale : tous les segments sont représentés.

Plus de 40 conférences programmées

Le programme comprend plus de 40 conférences réparties sur trois jours. L'inscription à ces sessions est obligatoire, les places étant limitées.

Les thématiques couvrent pilotage (avion, hélicoptère, drone), contrôle aérien, personnel navigant commercial, construction et maintenance aéronautique. L'anglais aéronautique fait l'objet d'interventions dédiées.

Parmi les nouveautés 2026 : des conférences sur les opportunités au Canada, les métiers de la douane aéromaritime et les stratégies de recherche d'emploi dans l'aérien.

Deux tables rondes inédites aborderont les besoins en recrutement des compagnies aériennes et la féminisation du secteur. Une troisième table ronde posera la question : "Peut-on concilier carrière dans l'aérien et conscience environnementale ?"

Ces sessions réunissent recruteurs, formateurs et professionnels en activité. Les sujets reflètent les transformations du secteur : évolution des profils recherchés, internationalisation des équipages, exigences linguistiques accrues, digitalisation des processus de sélection.

Au-delà du recrutement, un lieu d'échanges

Le salon donne l'occasion de construire un réseau. Les échanges avec les recruteurs et formateurs permettent de mieux comprendre les codes du milieu, d'affiner son projet, parfois de découvrir des opportunités inattendues.

Pour les candidats en reconversion, ces rencontres éclairent la réalité quotidienne des métiers aériens, souvent différente des représentations idéalisées. Les professionnels présents sur les stands partagent leur expérience concrète, contraintes comme satisfactions.

Comment préparer sa visite ?

- L'inscription gratuite s'effectue sur salondesformationsaero.fr.

- Le salon sera ouvert de 10h à 18h. Au vu de l'affluence de l'an dernier, il est recommandé d'arriver tôt, particulièrement le samedi.

- Mieux vaut apporter CV et lettre de motivation personnalisés en plusieurs exemplaires et consulter en amont la liste des exposants, afin de cibler les stands selon son projet.

- Accès : bus 152 (Porte de la Villette), bus 350 (Porte de la Chapelle), ou métro ligne 7 (La Courneuve) puis bus 152. L'entrée inclut l'accès aux collections du musée.

34 ans au service de l'orientation aéronautique

Créé en 1992 par le magazine Aviation et Pilote, le salon SFMA a progressivement élargi son champ d'action.

D'un "Congrès des formations" réunissant une quinzaine d'exposants dans un hôtel parisien, il est devenu en 2014 le rendez-vous de référence au Musée de l'Air et de l'Espace.

En 2021, face aux besoins croissants du secteur, un espace recrutement a été ajouté pour faciliter les rencontres directes entre employeurs et candidats.

Le SFMA, organisé par le magazine Aviation et Pilote en collaboration avec le Musée de l'Air et de l'Espace, s'adresse aussi bien aux jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) qu'aux professionnels en reconversion.

Qui est Rémi Duchange ?

Rémi Duchange - Photo : SkySuccess
Rémi Duchange est le cofondateur de SkySuccess, organisme de formation certifié Qualiopi dédié aux futurs stewards et hôtesses de l'air, avec près de 15 ans d'expérience dans l'aérien, notamment en tant que PNC, chef de cabine et instructeur au sein d'une compagnie internationale.

Avec son équipe, il propose un accompagnement humain, bilingue (français/anglais) et individuel : préparation aux certifications LILATE et Linguaskill, coaching recrutement personnalisé jusqu'à l'embauche.

Depuis 4 ans, SkySuccess a permis à plus de 1 000 élèves d'intégrer une compagnie aérienne. L'organisme accompagne tous les profils, avec ou sans CCA, débutants ou expérimentés, grâce à une méthode sur-mesure.

Suivi par plus de 50 000 abonnés sur Instagram et LinkedIn, ainsi que sur sa newsletter, Rémi partage quotidiennement sur son espace carrière les offres d'emploi PNC et agent d'escale, ainsi que des conseils pour réussir son recrutement aérien.

pnc, remi duchange
SFMA 2026 : trois jours pour rencontrer les recruteurs de l'aérien

