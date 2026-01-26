SFMA 2026 : trois jours pour rencontrer les recruteurs de l'aérien

Le programme comprend plus de 40 conférences réparties sur trois jours. L'inscription à ces sessions est obligatoire, les places étant limitées.



Les thématiques couvrent pilotage (avion, hélicoptère, drone), contrôle aérien, personnel navigant commercial, construction et maintenance aéronautique. L'anglais aéronautique fait l'objet d'interventions dédiées.



Parmi les nouveautés 2026 : des conférences sur les opportunités au Canada, les métiers de la douane aéromaritime et les stratégies de recherche d'emploi dans l'aérien.



Deux tables rondes inédites aborderont les besoins en recrutement des compagnies aériennes et la féminisation du secteur. Une troisième table ronde posera la question : " Peut-on concilier carrière dans l'aérien et conscience environnementale ? "



Ces sessions réunissent recruteurs, formateurs et professionnels en activité. Les sujets reflètent les transformations du secteur : évolution des profils recherchés, internationalisation des équipages, exigences linguistiques accrues, digitalisation des processus de sélection.