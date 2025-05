Compagnies low cost vs régulières : quelles différences pour les hôtesses et stewards ?

Le quotidien d’un PNC dépend largement du type de compagnie aérienne sur laquelle il opère.



Si le métier conserve la même finalité (assurer la sécurité et le service à bord), les rythmes et les modes de travail sont très différents.



Dans une low cost comme Ryanair, easyJet ou Transavia, la journée commence très tôt. Les équipages enchaînent trois à quatre vols, avec des escales express. L’organisation est pensée pour maximiser l’efficacité : moins l’avion reste au sol, mieux c’est.



Les plannings sont réguliers : 5 jours ON / 3 jours OFF chez Ryanair ; 5 ON / 3 OFF ou 5 ON / 4 OFF chez easyJet. Chez Transavia, le fonctionnement est plus variable avec environ dix jours de repos par mois et un bloc de cinq jours consécutifs. Pendant la haute saison, un PNC peut enchaîner jusqu’à six jours de travail.



Dans ces compagnies, la polyvalence est essentielle : en plus d’assurer la sécurité et le service, les PNC participent activement à la remise en état rapide de la cabine entre deux vols.



Ils contribuent aussi aux ventes à bord, à la fois via le service "buy on board" (boissons, repas) et la vente d’articles détaxés (parfums, cosmétiques). Ces ventes donnent lieu à des commissions qui peuvent significativement améliorer la rémunération.



Le modèle low cost impose une cadence rapide et standardisée. À l’opposé, les compagnies régulières comme Air France proposent des missions souvent plus longues et un accent renforcé sur le service client.