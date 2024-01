Sécurité des vols : les leçons du vol Japan Airlines JAL516 🔑

Outre la structure de l’avion qui a retardé l’arrivée du feu dans la cabine, c’est bien la très grande discipline des passagers japonais, leur sensibilisation à laisser leurs bagages et les ordres stricts donnés par les PNC qui ont permis à tout le monde d’être sain et sauf.



Voyons déjà comment sont expliquées les consignes de sécurité avant le décollage.

Les messages sont clairs, notamment concernant les bagages et illustrés par des images explicites comme nous pouvons le voir sur cette vidéo diffusée à bord des avions de la JAL (ci-dessous) .



Disons-le aussi, cette culture japonaise, assez conformiste, très respectueuse des usages des règles et qui parfois nous dépasse un peu - nous les Latins- a permis une évacuation très fluide, même si elle semble avoir tardé à se déclencher.



On ne voit pas de passagers ayant emporté ses bagages. Oui, surement sous d’autres latitudes, on aurait eu des passagers se battant pour sortir et emporter leur bagage, ce qui aurait gêné l’évacuation.



Enfin, si le dernier occupant, le commandant de bord est sorti plus de 18 minutes après le déclenchement de l’évacuation, c’est parce qu’il a passé 10 minutes à s’assurer qu’il n’y avait plus personne à bord remplissant ainsi parfaitement et courageusement sa mission.



On le sait, chaque accident d’avion permet de se remettre en question quant à la sécurité des vols. Quelles conclusions et leçons pouvons-nous tirer de celui-ci ? Quels enseignements ou recommandations vont être faits par les différentes aviations civiles dans les semaines qui viennent ?