Mer Rouge : la sûreté dans l’aérien, un subtil équilibre [ABO]

Les vols Air France vers La Réunion sont rallongés d'une heure en faisant un détour via Oman... Pendant ce temps, French Bee, Air Austral, Corsair continuent sur la route habituelle… Où est l'erreur ?



Air France pollue plus, perd de l'argent... Est-ce le syndicat des pilotes qui a dicté cette décision ?

C’est pourtant ce qu' décidé Air France en ce qui concerne la zone de la mer Rouge. A l’heure où j’écris ces lignes, la mesure est toujours en vigueur.Certains de nos lecteurs s’en sont étonnés. «La suspension du survol de la mer Rouge a été décidée après que l’équipage du vol Air France en route vers Nairobi, le 3 novembre dernier ait observé au dessus du Soudan un «» .Des petits hommes verts en visite ? Peut-être, mais plus sérieusement cet objet a plutôt fait penser à un missile tels que ceux tirés par les Houthis depuis le Yemen tout proche.Informé par l’équipage, le service des opérations d’Air France a ordonné le demi-tour immédiat vers Paris du vol AF814 Paris - Nairobi et AF 934 Paris – Antananarivo qui évoluait aussi dans la région.La compagnie a également modifié les itinéraires des volsSi cette décision radicale a été prise sans hésiter et sans attendre c’est aussi, que les responsables de la sûreté des vols avaient en têteCe jour là, le vol AF 662 reliant Paris - CDG à Dubaï, survolait le sud de l’Irak au moment où débutait l'attaque de missiles iraniens en direction d'Israël.Le vol était alors dans un «» spécifique et officiel utilisé par toutes les compagnies aériennes. L’attaque iranienne a débuté, vers 16 h 45, heure universelle. Le vol Air France a quitté l'espace aérien du pays peu avant 17 h. L'espace aérien irakien n'a été officiellement fermé par les autorités locales qu'à 17 h 56 heure universelle selon un communiqué de la compagnie.Il est vrai que d’autres compagnies aériennes ayant des vols dans la région, et anticipant une attaque imminente ont, elles, dérouté leurs avions.Le vol KLM Amsterdam - Dubaï a fait un détour par l’Égypte, et les vols Lufthansa partis de Francfort vers Dubaï, Hyderabad et Bombay ont opéré un demi-tour.