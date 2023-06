Air France : la lettre ouverte de l'UGICT-CGT à Ben Smith

défavorables

500%

ayant préféré s'acoquiner

Depuis la nomination de Benjamin Smith, à la tête d'Air France-KLM, la compagnie nationale a retrouvé un semblant d'unité et de sérénité.Même l'annonce sur le triplement de sa rémunération n'a pas déclenché l'ire des syndicats, alors que se jouait l'accord collectif du Personnel Navigant Commercial (PNC) et que les Négociations annuelles obligatoires (NAO) devaient s'ouvrir.Ce calme et l'unité ont été quelque peu remis en cause par l'UGICT-CGT. En préambule, elle dénonce des négociations annuelles "", alors même que la rémunération du DG aurait augmenté de "".Le courrier apostrophe aussi le management d'Air France sur ses décisions de priver les représentants de promotion comme ceux "" avec la direction.