Air France achète la paix sociale avec 3% de hausse des salaires 🔑

Nous tablions au strict minimum sur le taux d'inflation de l'INSEE, mais nos revendications de départ étaient beaucoup plus importantes.Notre objectif était d'Après nous devons demander beaucoup pour obtenir un peu, donc à 200 ou 250 euros, nous aurions accepté l'accord.Nos revendications étaient d'exiger un accroissement des salaires équivalant à l'inflation alimentaire et énergétique. Notre proposition de départ se situait entre 15 et 20%.Les autres organisations avaient fixé une valeur plancher pour les plus bas salaires entre 150 et 200 euros, puis une hausse supérieure à 5%. Pour nous ce n'est pas satisfaisant pour les besoins des salariés, notamment au regard de la très bonne année 2022, pour Air France.Nous sommes le seul Syndicat représentatif au sol à ne pas l'avoir signé. Nous allons essayer de peser un peu sur les primes, même si ce ne sera pas facile.