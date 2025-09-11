Belambra : Dimitri Chevtchenko, nouveau Directeur des Systèmes d’information

Le secteur de l'hospitality n’est pas inconnu pour Dimitri Chevtchenko qui a piloté la modernisation du S.I dede juin 2023 à aout 2025.Auparavant, il avait rejoint la sociétéen 2014 où il restera près de neuf ans et occupera plusieurs postes, de Directeur infrastructure jusqu’à celui de Directeur des Systèmes d'Information et du Digital et où il pilotera la transformation digitale de la formation en ligne.Il a rejoint Belambra en août 2025. Dimitri Chevtchenko est diplômé de l’AFTI – Université Thalès et a suivi une formation sur l’Urbanisation du système d’information du Conservatoire National des Arts et Métiers.