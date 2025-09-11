Belambra : Dimitri Chevtchenko, nouveau Directeur des Systèmes d’information

Dimitri Chevtchenko a rejoint Belambra au poste de Directeur des Systèmes d’information.
Directement rattaché à Alexis Gardy, Président de Belambra, Dimitri Chevtchenko, 41 ans, intègre le comité de direction de l’entreprise.
À la tête de la direction des systèmes d’information, il aura notamment pour mission de piloter la stratégie IT du groupe et d’accompagner sa transformation digitale.
Parmi ses premiers enjeux, permettre la fluidification de la donnée auprès des métiers via une nouvelle gouvernance et une modernisation de la plateforme Data. Il devra poursuivre le projet de migration de l’ERP et EPM ainsi que mettre en œuvre un plan de modernisation du Wifi client dans les clubs Belambra.
Dimitri Chevtchenko a rejoint Belambra en août 2025
Le secteur de l'hospitality n’est pas inconnu pour Dimitri Chevtchenko qui a piloté la modernisation du S.I de Châteauform' de juin 2023 à aout 2025.
Auparavant, il avait rejoint la société Skill and You en 2014 où il restera près de neuf ans et occupera plusieurs postes, de Directeur infrastructure jusqu’à celui de Directeur des Systèmes d'Information et du Digital et où il pilotera la transformation digitale de la formation en ligne.
Il a rejoint Belambra en août 2025. Dimitri Chevtchenko est diplômé de l’AFTI – Université Thalès et a suivi une formation sur l’Urbanisation du système d’information du Conservatoire National des Arts et Métiers.
