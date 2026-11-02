

Porté par la vague Hallyu, le succès des K-dramas, de la K-pop et de ses cosmétiques, le « Pays du matin calme » attire des millions de voyageurs chaque année et les séduit par son contraste fascinant entre richesse culturelle et technologie de pointe.



Longtemps qualifiée de « pays ermite » en raison de sa culture unique et singulière, la Corée offre une expérience de voyage dépaysante où il est parfois complexe pour les touristes de trouver leurs repères, notamment à cause de la barrière de la langue et du manque d’indications en anglais.





UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS AU CŒUR DE TOKYO

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ASSISTANCE SUR PLACE & CONCIERGERIE

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ENVIRONNEMENT & TOURISME RESPONSABLE

C’est là que notre équipe d’experts intervient. Composée de francophones et de Japonais, elle a à cœur de mettre sa passion et sa connaissance du pays au service des voyageurs du monde entier, afin de faciliter l’organisation de leur séjour et de leur offrir la meilleure expérience possible sur place.Dès le premier contact, nos conseillers sont à votre écoute pour comprendre vos besoins et construire, avec vous, le projet de vos rêves. Quelles que soient vos envies ou votre style de voyage, nos équipes vous feront les meilleures recommandations pour optimiser votre temps et votre budget.Grâce à notre expérience et à notre connaissance du pays, nous répondons à vos demandes de devis dans les plus brefs délais. Nous sommes ravis de répondre à toutes vos questions et demandes en personne, par e-mail ou par téléphone. Une fois les voyageurs sur place, nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas de besoin.Parce que les plus beaux souvenirs naissent souvent des rencontres et des moments vécus, nous proposons une large sélection d’expériences pour enrichir votre séjour : cérémonie du thé, initiation à la cuisine japonaise, découverte de l’artisanat local, randonnée en nature ou immersion dans la culture populaire et contemporaine.De l’accueil francophone dès votre arrivée à l'aéroport jusqu'au transfert, nous proposons des options d’accompagnement francophone tout au long de votre séjour : guides certifiés d’État pour vos visites historiques et culturelles, ou « ami local » pour des journées en immersion dans la vie quotidienne et pour découvrir le Japon au travers de parcours inédits.Dès votre arrivée au Japon, un représentant francophone d’Au fil du Japon vous remettra votre documentation de voyage complète, comprenant une version digitale et un carnet de voyage personnalisé pour vous guider pas à pas tout au long de votre séjour. Cartes, suggestions de visites, astuces, heures de rendez-vous : tout est inclus pour vous permettre de profiter pleinement de votre expérience.Sur place, notre équipe est disponible 24/7 pour vous assister en cas d’urgence. En option, nous proposons également un service de conciergerie pour sublimer votre séjour : conseils d'habitants locaux, réservations de dernière minute... Le tout en français, avec le sourire, pour un séjour en toute sérénité.Des gratte-ciels de Tokyo aux temples de Kyoto, en passant par les cerfs de Nara, les quartiers historiques de Kanazawa, les paysages majestueux du mont Fuji, les villages traditionnels des Alpes japonaises, les sanctuaires de Miyajima ou encore les plages subtropicales d’Okinawa, le Japon offre une diversité exceptionnelle de découvertes et d’émotions. Riche en découvertes et pourtant confortable et rassurant, le Japon reste LA destination incontournable pour beaucoup de voyageurs en quête de bout du monde.Parmi les toutes premières entreprises certifiées Travelife au Japon, nous sommes activement engagés dans la promotion d’un tourisme responsable et durable, respectueux de l’environnement et des communautés locales. Nous nous engageons à réduire notre empreinte écologique tout en offrant des expériences de voyage authentiques et enrichissantes au Japon.