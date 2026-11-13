Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]

Malgré les avancées technologiques et les ambitions européennes, la sécurité demeure un enjeu majeur pour l'avenir de la mobilité - Photo : CE
Pendant que des voitures sans chauffeurs arpentent paisiblement les rues de la Silicon Valley, démontrant que ce qui était jugé impossible hier est finalement devenu courant, le nombre de victimes d’accidents de la route (avec des conducteurs en chair et en os) reste spectaculairement élevé.
Autour de 3 000 tués en France chaque année et environ 19 000 au sein de l’UE.
Certes ces chiffres décroissent grâce aux politiques sécuritaires mises en place. Ne comptait-on pas quelque 15 000 morts annuels dans les années 80 ? Juste en France. Auxquels il convient d’ajouter le chiffre faramineux des blessés.
Selon le dernier bilan de la Sécurité routière pour 2025, 3 263 personnes sont décédées sur les routes (2 523 hommes et 740 femmes) pour un total de blessés estimé à 247 000, dont environ 17 000 très graves !
Autour de 3 000 tués en France chaque année et environ 19 000 au sein de l’UE.
Certes ces chiffres décroissent grâce aux politiques sécuritaires mises en place. Ne comptait-on pas quelque 15 000 morts annuels dans les années 80 ? Juste en France. Auxquels il convient d’ajouter le chiffre faramineux des blessés.
Selon le dernier bilan de la Sécurité routière pour 2025, 3 263 personnes sont décédées sur les routes (2 523 hommes et 740 femmes) pour un total de blessés estimé à 247 000, dont environ 17 000 très graves !
Les pays les plus et moins dangereux de l’UE
La Suède et le Danemark restent les pays les plus sûrs en termes de sécurité routière, avec des taux de mortalité faibles, respectivement 20 et 24 décès par million d'habitants.
De l'autre côté du spectre, la Roumanie (78 morts/million) et la Bulgarie (74 morts/million) affichent les taux les plus hauts de l'Union européenne. Malgré ces taux élevés, les deux pays ont réalisé des progrès significatifs, avec des baisses du nombre de décès sur les routes de plus de 20% depuis 2019.
Des améliorations notables ont également été enregistrées en Lituanie (-22%), en Lettonie (-19%) et en Autriche (-13%).
La France, pour sa part, se situe à peine au-dessus de la moyenne européenne, avec 48 morts pour un million d'habitants en 2024.
Parmi les morts, on compte 133 adolescents, tandis que 47% des blessés graves ont moins de 30 ans ! Les ménages français disposent de 46 millions de véhicules à quatre roues.
De l'autre côté du spectre, la Roumanie (78 morts/million) et la Bulgarie (74 morts/million) affichent les taux les plus hauts de l'Union européenne. Malgré ces taux élevés, les deux pays ont réalisé des progrès significatifs, avec des baisses du nombre de décès sur les routes de plus de 20% depuis 2019.
Des améliorations notables ont également été enregistrées en Lituanie (-22%), en Lettonie (-19%) et en Autriche (-13%).
La France, pour sa part, se situe à peine au-dessus de la moyenne européenne, avec 48 morts pour un million d'habitants en 2024.
Parmi les morts, on compte 133 adolescents, tandis que 47% des blessés graves ont moins de 30 ans ! Les ménages français disposent de 46 millions de véhicules à quatre roues.
Qu’on le veuille ou non, le transport routier, surtout sur les axes ruraux qui sont mal entretenus, reste le plus meurtrier des modes de transports.
Et ce n’est pas le dernier accident survenu en Bulgarie qui infirmera le constat. La collision a été énorme, une cinquantaine de voitures gênées par le brouillard ont été prises au piège, 11 personnes sont mortes. Un drame largement plus grave que celui qui en France dans le Gers a tué 2 passagers. Mais, impardonnable tout de même !
Malheureusement, malgré de telles catastrophes, nos paradoxes d’humains font que l’automobile reste le mode de transport favori des vacanciers. Plus de 80% des Européens l’utilisent.
Quant aux deux roues motorisés, qui sont aussi meurtriers, causant 21% des décès sur route, on en compte 2,7 millions en France seule !
Et ce n’est pas le dernier accident survenu en Bulgarie qui infirmera le constat. La collision a été énorme, une cinquantaine de voitures gênées par le brouillard ont été prises au piège, 11 personnes sont mortes. Un drame largement plus grave que celui qui en France dans le Gers a tué 2 passagers. Mais, impardonnable tout de même !
Malheureusement, malgré de telles catastrophes, nos paradoxes d’humains font que l’automobile reste le mode de transport favori des vacanciers. Plus de 80% des Européens l’utilisent.
Quant aux deux roues motorisés, qui sont aussi meurtriers, causant 21% des décès sur route, on en compte 2,7 millions en France seule !
Une stratégie européenne à l’horizon 2050
Aussi incohérente soit-elle, la prise en compte des déplacements sur route incite l’UE, et cela depuis ses origines, à se mobiliser.
Après « Transports 2050 », la Commission a présenté en décembre 2020 un nouveau plan en matière de mobilité, intitulé « Stratégie pour une mobilité durable et intelligente ».
Son objectif ? Aboutir à une transformation écologique et numérique réussie des systèmes de transport européens, qui devront toujours être plus adaptés aux besoins des usagers et plus résilients face aux crises à venir.
Élaborée en lien avec le Pacte vert pour l'Europe, qui vise la neutralité climatique à l'horizon 2050, la stratégie fixe trois grandes échéances :
- d'ici à 2030, un doublement du trafic ferroviaire à grande vitesse est prévu. Pour des trajets en déplacements collectifs ne dépassant pas les 500 kilomètres, la neutralité carbone est visée. Sur route, l'exécutif européen souhaite qu'au moins 30 millions de véhicules zéro émission soient en circulation.
- sur mer, des navires sans émission devraient être commercialisés. Tous transports confondus, un déploiement de la mobilité automatisée à grande échelle est dans la ligne de mire de la Commission. Enfin, cette dernière a aussi pour objectif que 100 villes deviennent climatiquement neutres.
- en 2050, le réseau transeuropéen de transport devrait par ailleurs être entièrement opérationnel.
Après « Transports 2050 », la Commission a présenté en décembre 2020 un nouveau plan en matière de mobilité, intitulé « Stratégie pour une mobilité durable et intelligente ».
Son objectif ? Aboutir à une transformation écologique et numérique réussie des systèmes de transport européens, qui devront toujours être plus adaptés aux besoins des usagers et plus résilients face aux crises à venir.
Élaborée en lien avec le Pacte vert pour l'Europe, qui vise la neutralité climatique à l'horizon 2050, la stratégie fixe trois grandes échéances :
- d'ici à 2030, un doublement du trafic ferroviaire à grande vitesse est prévu. Pour des trajets en déplacements collectifs ne dépassant pas les 500 kilomètres, la neutralité carbone est visée. Sur route, l'exécutif européen souhaite qu'au moins 30 millions de véhicules zéro émission soient en circulation.
- sur mer, des navires sans émission devraient être commercialisés. Tous transports confondus, un déploiement de la mobilité automatisée à grande échelle est dans la ligne de mire de la Commission. Enfin, cette dernière a aussi pour objectif que 100 villes deviennent climatiquement neutres.
- en 2050, le réseau transeuropéen de transport devrait par ailleurs être entièrement opérationnel.
Trains : bons ou mauvais élèves
Voilà pour la route ! Qu’en est-il du rail ?
Après la dernière catastrophe ferroviaire qui a frappé l’Espagne, tuant 64 personnes au moins, et cela après avoir tué 46 passagers dans une autre collision survenue en janvier, on ne peut qu’espérer qu’il saura vite se remettre de ses défaillances et retrouver la confiance des voyageurs.
Mais rien n’est sûr. Les accidents et le nombre de victimes provoqués par le rail sont nombreux, en Hongrie, Turquie, Autriche et France… Ils font, chaque fois, la une des médias qui, par ailleurs, n’économisent pas leurs louanges à l’intention des nouveaux rois du rail : les trains de luxe comme l’Orient Express ou ces trains de nuit censés être plus « durables » et plus dépaysants, ou encore tous ces trains d’autrefois remis sur rail pour le plaisir des visiteurs.
Lire aussi : Train : un univers et un imaginaire en recomposition
Quant au dernier venu des trains à grande vitesse, le TGV M, lancé la semaine dernière, il a recueilli les éloges des usagers et de la presse : plus de sièges, plus de fonctionnalités, plus d’espace, une technologie plus sophistiquée…
En fait, le train vit de nouveau des heures de gloire. Ce qui, en chiffres, se traduit par une année record. Selon les dernières données publiées par Eurostat, le transport ferroviaire de voyageurs a augmenté de 2,6% en 2025.
Au total, le trafic sur les rails a donc atteint 457 milliards de passagers-kilomètres contre 445 milliards en 2024. Soit le chiffre le plus élevé enregistré par les principales entreprises ferroviaires européennes depuis le début de la collecte des données, en 2004.
L'Allemagne, pour sa part, arrive en tête, avec 2 954 millions de voyageurs transportés, devant la France (1 312 millions) et l'Italie (844 millions). À l'autre extrémité du classement, on retrouve la Lituanie avec 5 millions, l'Estonie (8 millions) et la Grèce (14 millions).
Après la dernière catastrophe ferroviaire qui a frappé l’Espagne, tuant 64 personnes au moins, et cela après avoir tué 46 passagers dans une autre collision survenue en janvier, on ne peut qu’espérer qu’il saura vite se remettre de ses défaillances et retrouver la confiance des voyageurs.
Mais rien n’est sûr. Les accidents et le nombre de victimes provoqués par le rail sont nombreux, en Hongrie, Turquie, Autriche et France… Ils font, chaque fois, la une des médias qui, par ailleurs, n’économisent pas leurs louanges à l’intention des nouveaux rois du rail : les trains de luxe comme l’Orient Express ou ces trains de nuit censés être plus « durables » et plus dépaysants, ou encore tous ces trains d’autrefois remis sur rail pour le plaisir des visiteurs.
Lire aussi : Train : un univers et un imaginaire en recomposition
Quant au dernier venu des trains à grande vitesse, le TGV M, lancé la semaine dernière, il a recueilli les éloges des usagers et de la presse : plus de sièges, plus de fonctionnalités, plus d’espace, une technologie plus sophistiquée…
En fait, le train vit de nouveau des heures de gloire. Ce qui, en chiffres, se traduit par une année record. Selon les dernières données publiées par Eurostat, le transport ferroviaire de voyageurs a augmenté de 2,6% en 2025.
Au total, le trafic sur les rails a donc atteint 457 milliards de passagers-kilomètres contre 445 milliards en 2024. Soit le chiffre le plus élevé enregistré par les principales entreprises ferroviaires européennes depuis le début de la collecte des données, en 2004.
L'Allemagne, pour sa part, arrive en tête, avec 2 954 millions de voyageurs transportés, devant la France (1 312 millions) et l'Italie (844 millions). À l'autre extrémité du classement, on retrouve la Lituanie avec 5 millions, l'Estonie (8 millions) et la Grèce (14 millions).
- En France, le transport ferroviaire ne représente que 0,3% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Le train émet environ 17 fois moins de CO₂ que l'autocar et 100 fois moins que la voiture individuelle.
- Selon les données d’Eurostat, 1 507 accidents ferroviaires significatifs ont été enregistrés à l'échelle de l'UE en 2024, faisant 750 morts et 548 blessés graves.
- Selon les données d’Eurostat, 1 507 accidents ferroviaires significatifs ont été enregistrés à l'échelle de l'UE en 2024, faisant 750 morts et 548 blessés graves.
Mais l’Europe peut faire mieux
Outre une série de mesures tendant à harmoniser les systèmes nationaux en vue de la création d’un espace unique européen, il est proposé de porter la vitesse minimale des trains à 160 km/h pour le transport de voyageurs et 100 km/h pour le fret à l'horizon 2030 ou 2040, selon les trajets.
Il est également décidé de réduire de moitié les liaisons non électrifiées d'ici 2040 et de connecter tous les aéroports majeurs (plus de 12 millions de passagers par an) au rail d'ici 2050. Ce qui permettra de créer de nouvelles liaisons ferroviaires à grande vitesse, comme celles devant relier Porto à Vigo et Budapest à Bucarest d'ici 2040…
Harmoniser les systèmes de signalisation, l’écartement des rails, la billetterie, les aménagements et la modernisation des équipements comptent aussi parmi les nombreuses tâches permettant à l’Europe d’être compétitive et à ses voyageurs de se déplacer plus facilement qu’aujourd’hui d’un pays à l’autre.
Parallèlement aux travaux réalisés au niveau européen, notons qu’un groupe de réflexion danois appelé "21st Europe" a également présenté un projet ambitieux pour l'avenir du rail en Europe.
Ses chercheurs imaginent un réseau ferroviaire unifié qui permettrait de parcourir le continent à grande vitesse, sans se soucier des frontières avec une empreinte carbone réduite.
Baptisé "Starline", ce projet prévoit de connecter 41 grandes villes de l'Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni, de la Turquie et de l'Ukraine. Au total, ce réseau de 22 000 kilomètres fonctionnerait à la manière d'un métro continental, facilitant les déplacements rapides et durables à travers l'Europe !
Il est également décidé de réduire de moitié les liaisons non électrifiées d'ici 2040 et de connecter tous les aéroports majeurs (plus de 12 millions de passagers par an) au rail d'ici 2050. Ce qui permettra de créer de nouvelles liaisons ferroviaires à grande vitesse, comme celles devant relier Porto à Vigo et Budapest à Bucarest d'ici 2040…
Harmoniser les systèmes de signalisation, l’écartement des rails, la billetterie, les aménagements et la modernisation des équipements comptent aussi parmi les nombreuses tâches permettant à l’Europe d’être compétitive et à ses voyageurs de se déplacer plus facilement qu’aujourd’hui d’un pays à l’autre.
Parallèlement aux travaux réalisés au niveau européen, notons qu’un groupe de réflexion danois appelé "21st Europe" a également présenté un projet ambitieux pour l'avenir du rail en Europe.
Ses chercheurs imaginent un réseau ferroviaire unifié qui permettrait de parcourir le continent à grande vitesse, sans se soucier des frontières avec une empreinte carbone réduite.
Baptisé "Starline", ce projet prévoit de connecter 41 grandes villes de l'Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni, de la Turquie et de l'Ukraine. Au total, ce réseau de 22 000 kilomètres fonctionnerait à la manière d'un métro continental, facilitant les déplacements rapides et durables à travers l'Europe !
L’aérien : attention aux alertes à la bombe
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Pendant ce temps-là, l’aérien continue son envolée, bien qu’en septembre 2026, au niveau mondial et national, on ait observé un fléchissement de l’activité de l’ordre de 0,5% et 0,8%.
Quant aux accidents mortels, ils ont légèrement progressé de 91 à 116 ! Mais 94% des décès sont le fait d’accidents non commerciaux.
Imbattable sur le plan de la sécurité, l’aérien devrait donc vivre un avenir prospère. A condition que la peur de ses passagers soit contenue et prenne le dessus sur les alertes à la bombe et autres menaces terroristes que nous venons de connaître, qui risquent fort de générer des psychoses durables…
Entré dans un système économique et technologique mondial en pleine recomposition, il est évident que le progrès aura du mal à triompher d’une adversité de plus en plus multiforme et imprévisible.
Quant aux accidents mortels, ils ont légèrement progressé de 91 à 116 ! Mais 94% des décès sont le fait d’accidents non commerciaux.
Imbattable sur le plan de la sécurité, l’aérien devrait donc vivre un avenir prospère. A condition que la peur de ses passagers soit contenue et prenne le dessus sur les alertes à la bombe et autres menaces terroristes que nous venons de connaître, qui risquent fort de générer des psychoses durables…
Entré dans un système économique et technologique mondial en pleine recomposition, il est évident que le progrès aura du mal à triompher d’une adversité de plus en plus multiforme et imprévisible.
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
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