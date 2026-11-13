Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]

Pendant que des voitures sans chauffeurs arpentent paisiblement les rues de la Silicon Valley, démontrant que ce qui était jugé impossible hier est finalement devenu courant, le nombre de victimes d’accidents de la route (avec des conducteurs en chair et en os) reste spectaculairement élevé.



Autour de 3 000 tués en France chaque année et environ 19 000 au sein de l’UE.



Certes ces chiffres décroissent grâce aux politiques sécuritaires mises en place. Ne comptait-on pas quelque 15 000 morts annuels dans les années 80 ? Juste en France. Auxquels il convient d’ajouter le chiffre faramineux des blessés.



Selon le dernier bilan de la Sécurité routière pour 2025, 3 263 personnes sont décédées sur les routes (2 523 hommes et 740 femmes) pour un total de blessés estimé à 247 000, dont environ 17 000 très graves !