Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Notre croissance ouvre un nouveau chapitre pour Amplitudes et pour celles et ceux qui nous rejoindront

les autres àLe voyage d’affaires recrute des agents de voyages d’affaires, des chargés de support technique et d’implémentation Business Travel et des Account Managers, principalement à Toulouse.recherche des conseillers loisirs spécialistes de l’Afrique, de l’Asie du Sud-Est, de l’Europe du Nord et de l’Europe du Sud.recrute des technico-commerciaux et des chefs de projet.. Le groupe développe en parallèle une, avec des parcours consacrés aux savoir-faire métiers, aux expertises techniques et à la culture de l’entreprise.», a déclaré, directrice générale d’Amplitudes, dans le communiqué.