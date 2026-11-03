Amplitudes recrute 100 CDI et vise plus du double de son volume d’affaires en 2028

Amplitudes recrute 100 CDI principalement le voyage d’affaires, ainsi que le voyage sur mesure et les voyages de groupes - Photo Amplitudes
Amplitudes renforce ses équipes.
Le groupe toulousain prévoit de recruter 100 collaborateurs en CDI au cours des huit prochains mois, annonce un communiqué de presse.
Objectif : accompagner la croissance de l'entreprise. Son volume d’affaires est attendu autour de 220 millions d’euros en 2026. Amplitudes, fondé à Toulouse en 1991, prévoit "de plus que doubler ce volume à l’horizon 2028" annonce le communiqué.
La campagne de recrutement concerne principalement le voyage d’affaires (80 postes sur les 100), ainsi que le voyage sur mesure et les voyages de groupes.
Selon nos informations, le groupe a remporté de nouveaux appels d’offres dans le voyage d’affaires. Contacté par nos soins, l'entreprise n'a pas souhaité communiquer.
Le groupe toulousain prévoit de recruter 100 collaborateurs en CDI au cours des huit prochains mois, annonce un communiqué de presse.
Objectif : accompagner la croissance de l'entreprise. Son volume d’affaires est attendu autour de 220 millions d’euros en 2026. Amplitudes, fondé à Toulouse en 1991, prévoit "de plus que doubler ce volume à l’horizon 2028" annonce le communiqué.
La campagne de recrutement concerne principalement le voyage d’affaires (80 postes sur les 100), ainsi que le voyage sur mesure et les voyages de groupes.
Selon nos informations, le groupe a remporté de nouveaux appels d’offres dans le voyage d’affaires. Contacté par nos soins, l'entreprise n'a pas souhaité communiquer.
Amplitudes : Toulouse concentre la majorité des postes
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La majorité des postes sera basée au siège toulousain, les autres à Paris et à Bordeaux, avec des possibilités de télétravail.
Le voyage d’affaires recrute des agents de voyages d’affaires, des chargés de support technique et d’implémentation Business Travel et des Account Managers, principalement à Toulouse.
Le voyage sur mesure recherche des conseillers loisirs spécialistes de l’Afrique, de l’Asie du Sud-Est, de l’Europe du Nord et de l’Europe du Sud. L’activité groupes recrute des technico-commerciaux et des chefs de projet.
Les postes sont ouverts aux profils expérimentés, juniors et en reconversion. Le groupe développe en parallèle une Académie de formation interne, avec des parcours consacrés aux savoir-faire métiers, aux expertises techniques et à la culture de l’entreprise.
« Notre croissance ouvre un nouveau chapitre pour Amplitudes et pour celles et ceux qui nous rejoindront », a déclaré Laura Martinez, directrice générale d’Amplitudes, dans le communiqué.
A lire aussi : Laura Martinez se prépare à reprendre les rênes d’Amplitudes (Vidéo)
Le voyage d’affaires recrute des agents de voyages d’affaires, des chargés de support technique et d’implémentation Business Travel et des Account Managers, principalement à Toulouse.
Le voyage sur mesure recherche des conseillers loisirs spécialistes de l’Afrique, de l’Asie du Sud-Est, de l’Europe du Nord et de l’Europe du Sud. L’activité groupes recrute des technico-commerciaux et des chefs de projet.
Les postes sont ouverts aux profils expérimentés, juniors et en reconversion. Le groupe développe en parallèle une Académie de formation interne, avec des parcours consacrés aux savoir-faire métiers, aux expertises techniques et à la culture de l’entreprise.
« Notre croissance ouvre un nouveau chapitre pour Amplitudes et pour celles et ceux qui nous rejoindront », a déclaré Laura Martinez, directrice générale d’Amplitudes, dans le communiqué.
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