PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !

Les garanties et prises en charge sont soumises aux conditions, limites, franchises et exclusions prévues au contrat

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