PROTEXIA SANTÉ : Assurever bouscule les codes de l'assurance voyage avec une offre exclusive !

Une innovation pour répondre à une réalité du terrain
Une maladie grave, un traitement en cours ou une hospitalisation récente ne devraient pas nécessairement freiner un projet de voyage. Pourtant, les antécédents médicaux peuvent limiter les possibilités de couverture offertes par les contrats classiques d'assurance voyage.
Face à ce constat, Assurever lance ProteXia Santé, une assurance voyage conçue pour tenir compte de parcours de santé particuliers, y compris lorsque la maladie n'est pas consolidée ou qu'un traitement est toujours en cours.
Alors que les voyageurs partent à des âges de plus en plus avancés, la question des antécédents médicaux prend une importance particulière. Une hospitalisation survenue dans les six mois précédant le voyage, même en ambulatoire, peut entraîner une exclusion dans certains contrats classiques. Or, de nombreux clients n'en prennent connaissance qu'une fois à destination, lorsqu'ils sollicitent l'assistance. En proposant ProteXia Santé dès la réservation, les agences peuvent attirer leur attention sur cette limite et les orienter vers une couverture adaptée.
« Nous souhaitions apporter une réponse concrète à une difficulté régulièrement rencontrée par les agences de voyages. Notre ambition est de leur permettre d'accompagner davantage de clients, notamment ceux pour lesquels les contrats habituels ne proposent pas toujours de protection adaptée. En tant que spécialiste de l'assurance voyage, notre rôle est aussi de faire évoluer nos produits au plus près des réalités du terrain », explique Morgane David, Directrice générale adjointe d'Assurever.
Des conditions de prise en charge qui font la différence
La véritable innovation de ProteXia Santé réside dans l'élargissement des conditions de couverture. Là où les contrats classiques peuvent présenter des restrictions, cette exclusivité permet d'envisager une protection adaptée à des antécédents médicaux qui constituaient auparavant un frein.
Avant le départ, une aggravation de la maladie du voyageur ou d'un membre de sa famille peut notamment permettre de bénéficier de la garantie annulation.
Pendant le séjour, les garanties d'assistance peuvent intervenir lorsqu'une complication liée à l'état de santé du voyageur nécessite des soins médicaux à l'étranger, voire l'organisation d'un transport ou d'un rapatriement médical.
L'offre peut également permettre l'organisation et la prise en charge d'un retour anticipé lorsqu'une aggravation de l'état de santé d'un proche déjà hospitalisé au moment du départ sans pronostic vital engagé nécessite la présence en urgence du voyageur auprès de sa famille.
ProteXia Santé conserve par ailleurs les prestations essentielles d'une assurance voyage, avec des garanties complémentaires selon la formule souscrite.
Avant le départ, une aggravation de la maladie du voyageur ou d'un membre de sa famille peut notamment permettre de bénéficier de la garantie annulation.
Pendant le séjour, les garanties d'assistance peuvent intervenir lorsqu'une complication liée à l'état de santé du voyageur nécessite des soins médicaux à l'étranger, voire l'organisation d'un transport ou d'un rapatriement médical.
L'offre peut également permettre l'organisation et la prise en charge d'un retour anticipé lorsqu'une aggravation de l'état de santé d'un proche déjà hospitalisé au moment du départ sans pronostic vital engagé nécessite la présence en urgence du voyageur auprès de sa famille.
ProteXia Santé conserve par ailleurs les prestations essentielles d'une assurance voyage, avec des garanties complémentaires selon la formule souscrite.
Une nouvelle approche de la prise en charge
Pour les équipes d'Assurever, cette évolution représente également une avancée dans le traitement des demandes d'indemnisation. Face à des événements parfois délicats, l'enjeu reste d'apporter une réponse adaptée à chaque dossier, dans le respect des garanties contractuelles.
« Derrière chaque demande d'indemnisation se trouve avant tout une personne, avec son histoire et ses préoccupations. Notre rôle est de l'accompagner dans ses démarches et d'étudier sa situation avec attention. Avec ProteXia Santé, nous disposons de nouvelles possibilités de prise en charge, qui prennent tout leur sens lorsque les voyageurs sont confrontés à des moments difficiles », souligne Djamila, Directrice indemnisation chez Assurever.
« Derrière chaque demande d'indemnisation se trouve avant tout une personne, avec son histoire et ses préoccupations. Notre rôle est de l'accompagner dans ses démarches et d'étudier sa situation avec attention. Avec ProteXia Santé, nous disposons de nouvelles possibilités de prise en charge, qui prennent tout leur sens lorsque les voyageurs sont confrontés à des moments difficiles », souligne Djamila, Directrice indemnisation chez Assurever.
Une offre pensée pour les professionnels du tourisme
Cette innovation se distingue également par sa souplesse, puisqu'elle s'adapte à différents profils de voyageurs et types de séjours.
Avec une souscription possible à partir d’un voyageur et sans nombre maximum d’assurés par contrat, elle peut être proposée aussi bien aux clients individuels qu'aux groupes, pour des séjours allant jusqu'à 92 jours.
Disponible pour les voyages dans le monde entier, sous réserve des restrictions contractuelles, le produit se décline en deux formules : assistance-rapatriement et multirisque.
Pour les agences de voyages, cette flexibilité représente une possibilité supplémentaire d'adapter leurs conseils aux besoins de leurs clients, en tenant compte de leur état de santé et des caractéristiques de leur séjour. Elle leur permet ainsi d'aborder plus sereinement la question de l'assurance avec des voyageurs présentant des antécédents médicaux, en leur proposant une protection susceptible de répondre à leurs besoins.
Avec une souscription possible à partir d’un voyageur et sans nombre maximum d’assurés par contrat, elle peut être proposée aussi bien aux clients individuels qu'aux groupes, pour des séjours allant jusqu'à 92 jours.
Disponible pour les voyages dans le monde entier, sous réserve des restrictions contractuelles, le produit se décline en deux formules : assistance-rapatriement et multirisque.
Pour les agences de voyages, cette flexibilité représente une possibilité supplémentaire d'adapter leurs conseils aux besoins de leurs clients, en tenant compte de leur état de santé et des caractéristiques de leur séjour. Elle leur permet ainsi d'aborder plus sereinement la question de l'assurance avec des voyageurs présentant des antécédents médicaux, en leur proposant une protection susceptible de répondre à leurs besoins.
Assurever poursuit son engagement auprès des agences de voyages
Avec cette nouvelle exclusivité, Assurever réaffirme son engagement auprès des professionnels du tourisme : leur proposer des solutions innovantes, adaptées aux besoins de leurs clients et aux évolutions du marché.
En élargissant les possibilités de couverture, le courtier leur offre un nouvel outil pour enrichir leur conseil et répondre à des demandes jusqu'alors difficiles à satisfaire.
Les équipes commerciales Assurever se tiennent à leur disposition pour leur présenter ProteXia Santé, détailler ses spécificités et les accompagner dans sa commercialisation.
ProteXia Santé — La santé de vos clients est particulière. Notre assurance aussi.
Les garanties et prises en charge sont soumises aux conditions, limites, franchises et exclusions prévues au contrat.
Pour en savoir plus : Cliquez ici
En élargissant les possibilités de couverture, le courtier leur offre un nouvel outil pour enrichir leur conseil et répondre à des demandes jusqu'alors difficiles à satisfaire.
Les équipes commerciales Assurever se tiennent à leur disposition pour leur présenter ProteXia Santé, détailler ses spécificités et les accompagner dans sa commercialisation.
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Pour nous contacter
Fort d’une expérience de plus de 35 ans, ASSUREVER est un courtier indépendant gestionnaire grossiste qui crée, gère et distribue des contrats d’assurance et d’assistance auprès des professionnels du tourisme, sur les marchés loisirs et affaires, pour les individuels et les groupes.
Email : information@assurever.com
Téléphone : 01 73 03 41 01
Site internet : www.assurever.com
Adresse :
TSA 82219
18039 BOURGES CEDEX
Pour plus d’information le service communication marketing :
Sasha PEREIRA DA COSTA – Responsable Pôle Support Commercial BtoB & Relations Réseaux Partenaires
Email : sasha.pereira@assurever.com
Jade ROBILLARD & Pierre VAUCELLE – Chargés de Communication
Email : communication@assurever.com
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