Voyage d’affaires : S4BT lance une carte virtuelle hôtelière sur le smartphone du voyageur

Selon le communiqué, rien ne change pour les hôtels ni pour les équipes financières, qui conservent leurs procédures de rapprochement. Dans le modèle direct, une seule carte virtuelle est générée et transmise à l’hôtel. Dans le modèle fractionné, deux cartes sont créées : l’une pour la chambre et le petit-déjeuner, qui suit le circuit habituel, l’autre pour les prestations annexes, mise à disposition du voyageur dans son portefeuille mobile.



L’hôtel et le voyageur utilisent le même solde autorisé : une somme débitée par un canal n’est plus disponible par l’autre, afin d’éviter les doubles paiements.



Le Wallet est le deuxième produit issu du partenariat entre Trevium et Pliant, après Guaranteed Transaction Enrichment, lancé en juillet 2026, qui transmet aux équipes financières des données de transaction validées avant la facturation. S4BT regroupe huit marques et plus de 700 collaborateurs.



« Les voyageurs d’affaires ont l’habitude de payer avec leur smartphone au quotidien. Il n’y a aucune raison qu’un paiement hôtelier autorisé soit plus compliqué », explique Christopher Hecht, CEO de Trevium et Global Payment Solutions Officer chez S4BT, dans le communiqué.