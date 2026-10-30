Voyage d’affaires : S4BT lance une carte virtuelle hôtelière sur le smartphone du voyageur

Le paiement hôtelier par carte virtuelle passe sur le smartphone du voyageur.
S4BT - Solutions for Business Travel lance un Wallet mobile développé par Trevium, sa marque dédiée aux technologies financières, en partenariat avec la plateforme de paiements B2B Pliant, indique un communiqué de presse.
La fonctionnalité est disponible dans le monde entier pour les clients S4BT utilisant des cartes virtuelles émises par Pliant. Elle vise notamment les cas où le voyageur doit régler à l’hôtel des prestations annexes avec sa carte personnelle, puis soumettre une note de frais.
La veille de son arrivée, le voyageur reçoit un lien sécurisé lui permettant d’ajouter la carte virtuelle associée à sa réservation à un portefeuille mobile compatible, puis de payer sans contact à l’hôtel. L’accès se fait depuis un navigateur, sans application à télécharger.
S4BT - Solutions for Business Travel lance un Wallet mobile développé par Trevium, sa marque dédiée aux technologies financières, en partenariat avec la plateforme de paiements B2B Pliant, indique un communiqué de presse.
La fonctionnalité est disponible dans le monde entier pour les clients S4BT utilisant des cartes virtuelles émises par Pliant. Elle vise notamment les cas où le voyageur doit régler à l’hôtel des prestations annexes avec sa carte personnelle, puis soumettre une note de frais.
La veille de son arrivée, le voyageur reçoit un lien sécurisé lui permettant d’ajouter la carte virtuelle associée à sa réservation à un portefeuille mobile compatible, puis de payer sans contact à l’hôtel. L’accès se fait depuis un navigateur, sans application à télécharger.
Deux modèles de paiement pris en charge
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Selon le communiqué, rien ne change pour les hôtels ni pour les équipes financières, qui conservent leurs procédures de rapprochement. Dans le modèle direct, une seule carte virtuelle est générée et transmise à l’hôtel. Dans le modèle fractionné, deux cartes sont créées : l’une pour la chambre et le petit-déjeuner, qui suit le circuit habituel, l’autre pour les prestations annexes, mise à disposition du voyageur dans son portefeuille mobile.
L’hôtel et le voyageur utilisent le même solde autorisé : une somme débitée par un canal n’est plus disponible par l’autre, afin d’éviter les doubles paiements.
Le Wallet est le deuxième produit issu du partenariat entre Trevium et Pliant, après Guaranteed Transaction Enrichment, lancé en juillet 2026, qui transmet aux équipes financières des données de transaction validées avant la facturation. S4BT regroupe huit marques et plus de 700 collaborateurs.
« Les voyageurs d’affaires ont l’habitude de payer avec leur smartphone au quotidien. Il n’y a aucune raison qu’un paiement hôtelier autorisé soit plus compliqué », explique Christopher Hecht, CEO de Trevium et Global Payment Solutions Officer chez S4BT, dans le communiqué.
L’hôtel et le voyageur utilisent le même solde autorisé : une somme débitée par un canal n’est plus disponible par l’autre, afin d’éviter les doubles paiements.
Le Wallet est le deuxième produit issu du partenariat entre Trevium et Pliant, après Guaranteed Transaction Enrichment, lancé en juillet 2026, qui transmet aux équipes financières des données de transaction validées avant la facturation. S4BT regroupe huit marques et plus de 700 collaborateurs.
« Les voyageurs d’affaires ont l’habitude de payer avec leur smartphone au quotidien. Il n’y a aucune raison qu’un paiement hôtelier autorisé soit plus compliqué », explique Christopher Hecht, CEO de Trevium et Global Payment Solutions Officer chez S4BT, dans le communiqué.