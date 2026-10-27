Bouches-du-Rhône : la CCIAMP renforce ses liens avec Provence Tourisme

« Le tourisme constitue l'un des moteurs de l'économie locale et un levier essentiel d'attractivité pour notre territoire »

« mieux accompagner les professionnels et de fournir aux décideurs des outils pour mesurer les retombées économiques des événements et orienter leurs choix.»

« Notre connaissance de la fréquentation touristique et notre savoir-faire en matière d’accessibilité doivent leur permettre de mieux appréhender les évolutions du secteur, d’éclairer leurs décisions et leurs investissements »