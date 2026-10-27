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Bouches-du-Rhône : la CCIAMP renforce ses liens avec Provence Tourisme

CCIAMP et Provence Tourisme : un partenariat pour accompagner les pros du tourisme


La Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP) et Provence Tourisme ont signé, le 26 octobre dernier, un accord pour coordonner leurs actions auprès des entreprises touristiques. Au programme : accessibilité des établissements, écologie et mesure de retombées économiques.


Rédigé par le Mercredi 28 Octobre 2026 à 11:34

"Quand le tourisme progresse, c'est tout le territoire qui avance" ©Provence Tourisme
"Quand le tourisme progresse, c'est tout le territoire qui avance" ©Provence Tourisme
PONANT
Comment aider les hôtels, restaurants et autres professionnels du tourisme à mieux accueillir tous les publics, à réduire leurs consommations énergètique/d’eau et à mesurer les retombées économiques des événements ?

C’est l’un des objectifs du partenariat signé le 26 octobre dernier par la CCIAMP et Provence Tourisme.

Les deux organismes veulent mieux faire connaître leurs dispositifs respectifs et travailler ensemble sur des études économiques destinées notamment aux collectivités des Bouches-du-Rhône.

Accessibilité et économies de ressources

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Premier volet de cet accord, faciliter l’accès des professionnels aux dispositifs proposés par les deux structures. Notamment, pour l’accompagnement des entreprises sur l’accessibilité et le tourisme durable.

Provence Tourisme propose des actions de sensibilisation aux différents types de handicap et à l’accueil des personnes en situation de handicap. L’organisme peut également se rendre dans les établissements pour évaluer si les visiteurs peuvent y circuler et accéder aux différents services dans de bonnes conditions.

De son côté, la CCIAMP propose des formations consacrées aux pratiques plus durables. Les hébergements touristiques peuvent notamment former un référent chargé de suivre leur démarche en la matière. Les cafés, hôtels et restaurants peuvent, eux, sensibiliser leurs équipes aux économies d’eau et d’énergie ainsi qu’au tri et à la réduction des déchets.

Combien les événements rapportent-ils au territoire ?

Le partenariat porte aussi sur la mesure des retombées économiques des manifestations liées au tourisme.

Provence Tourisme et la CCIAMP prévoient de proposer aux collectivités une méthode commune pour estimer les dépenses générées par un évènement touristique. Parmi ses dépenses, on compte l’hébergement, la restauration, le transports ou encore les achats réalisés par les visiteurs.

Ces données doivent permettre de mieux évaluer ce qu’un événement apporte à l’économie locale et d’aider les collectivités à décider de l’intérêt de soutenir ou d’organiser de nouvelles manifestations.

Le pôle d’études de la CCIAMP, CCI VisionECo, participera à ces travaux. Les deux organismes souhaitent également réaliser ensemble des études sur l’économie touristique des Bouches-du-Rhône, notamment pour mieux comprendre les réalités et les besoins des différents territoires.

Mieux comprendre l’économie touristique locale

« Le tourisme constitue l'un des moteurs de l'économie locale et un levier essentiel d'attractivité pour notre territoire », déclare Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP. Il estime que le partenariat avec Provence Tourisme permettra de « mieux accompagner les professionnels et de fournir aux décideurs des outils pour mesurer les retombées économiques des événements et orienter leurs choix.»

De son côté, Danielle Milon, présidente de Provence Tourisme, insiste sur l’importance d’aider les entreprises à s’adapter aux évolutions du secteur. « Notre connaissance de la fréquentation touristique et notre savoir-faire en matière d’accessibilité doivent leur permettre de mieux appréhender les évolutions du secteur, d’éclairer leurs décisions et leurs investissements », explique-t-elle.

La convention prévoit ainsi un travail commun sur deux sujets concrets :
- l’accompagnement des professionnels dans leurs pratiques quotidiennes
- une meilleure mesure du poids économique du tourisme dans les Bouches-du-Rhône.

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Tags : bouches du rhone, CCIAMP, provence tourisme
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