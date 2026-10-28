Variety Cruises : Steve Reynolds (ex-Discover Qatar) prend la direction générale - Photo Variety Cruises
Variety Cruises change de direction.
La compagnie de croisières sur petits navires nomme Steve Reynolds directeur général, tandis que Filippos Venetopoulos devient président exécutif, a annoncé un communiqué de presse.
Steve Reynolds était dernièrement senior vice-président de Discover Qatar, l’agence réceptive du groupe Qatar Airways. Il aura la charge de la direction au quotidien, de la performance opérationnelle, du développement commercial, de la discipline financière et des équipes.
Filippos Venetopoulos se concentrera sur la stratégie de long terme, la gouvernance et les relations avec les acteurs clés du secteur.
Ce changement intervient après la finalisation d’une importante restructuration financière, précise le communiqué, sans indiqué le montant de cette opération.
La compagnie de croisières sur petits navires nomme Steve Reynolds directeur général, tandis que Filippos Venetopoulos devient président exécutif, a annoncé un communiqué de presse.
Steve Reynolds était dernièrement senior vice-président de Discover Qatar, l’agence réceptive du groupe Qatar Airways. Il aura la charge de la direction au quotidien, de la performance opérationnelle, du développement commercial, de la discipline financière et des équipes.
Filippos Venetopoulos se concentrera sur la stratégie de long terme, la gouvernance et les relations avec les acteurs clés du secteur.
Ce changement intervient après la finalisation d’une importante restructuration financière, précise le communiqué, sans indiqué le montant de cette opération.
Une entreprise familiale depuis 1949
Variety Cruises a été fondée en 1949 par Diogenis Venetopoulos, puis développée par son fils, Lakis Venetopoulos. La compagnie se présente aujourd’hui comme une entreprise familiale de troisième génération.
« L’arrivée de Steve me permet de me concentrer sur cette vision de long terme, tout en lui donnant l’autorité et la latitude nécessaires pour diriger », déclare Filippos Venetopoulos dans le communiqué. Il associe à cette nouvelle étape la famille Vassilakis.
La compagnie indique vouloir proposer ses croisières dans davantage de destinations.
« L’entreprise dispose d’une base plus solide pour sa croissance, et la demande pour des croisières intimistes, centrées sur la destination, crée une opportunité enthousiasmante pour Variety », estime Steve Reynolds, qui entend travailler avec les équipes et les partenaires de distribution internationaux pour « faire connaître Variety à davantage de voyageurs ».
« L’arrivée de Steve me permet de me concentrer sur cette vision de long terme, tout en lui donnant l’autorité et la latitude nécessaires pour diriger », déclare Filippos Venetopoulos dans le communiqué. Il associe à cette nouvelle étape la famille Vassilakis.
La compagnie indique vouloir proposer ses croisières dans davantage de destinations.
« L’entreprise dispose d’une base plus solide pour sa croissance, et la demande pour des croisières intimistes, centrées sur la destination, crée une opportunité enthousiasmante pour Variety », estime Steve Reynolds, qui entend travailler avec les équipes et les partenaires de distribution internationaux pour « faire connaître Variety à davantage de voyageurs ».