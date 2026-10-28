Variety Cruises : Steve Reynolds (ex-Discover Qatar) prend la direction générale

Variety Cruises a été fondée en 1949 par Diogenis Venetopoulos, puis développée par son fils, Lakis Venetopoulos. La compagnie se présente aujourd’hui comme une entreprise familiale de troisième génération.



« L’arrivée de Steve me permet de me concentrer sur cette vision de long terme, tout en lui donnant l’autorité et la latitude nécessaires pour diriger », déclare Filippos Venetopoulos dans le communiqué. Il associe à cette nouvelle étape la famille Vassilakis.



La compagnie indique vouloir proposer ses croisières dans davantage de destinations.



« L’entreprise dispose d’une base plus solide pour sa croissance, et la demande pour des croisières intimistes, centrées sur la destination, crée une opportunité enthousiasmante pour Variety », estime Steve Reynolds, qui entend travailler avec les équipes et les partenaires de distribution internationaux pour « faire connaître Variety à davantage de voyageurs ».