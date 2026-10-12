Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Le changement climatique, nous l’avons encore rappelé cette semaine, a déjà des conséquences observables sur le tourisme.
Une récente étude de Réseau Action Climat révèle notamment que le château de Versailles, le musée du Louvre ou encore la Cité de Carcassonne sont menacés par les effets du réchauffement climatique.
Les Acteurs du Tourisme Durable (ATD) ont lancé une grande enquête nationale afin de recueillir les témoignages des professionnels du tourisme sur ce sujet.
L’association souhaite notamment répondre à une question : "Tourisme et changement climatique : quels impacts et mesures d'atténuation ou d'adaptation?"
Une récente étude de Réseau Action Climat révèle notamment que le château de Versailles, le musée du Louvre ou encore la Cité de Carcassonne sont menacés par les effets du réchauffement climatique.
Les Acteurs du Tourisme Durable (ATD) ont lancé une grande enquête nationale afin de recueillir les témoignages des professionnels du tourisme sur ce sujet.
L’association souhaite notamment répondre à une question : "Tourisme et changement climatique : quels impacts et mesures d'atténuation ou d'adaptation?"
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Pavillon Bleu 2026 : quels sont les sites labellisés ?
Pendant 8 à 10 minutes, les offices de tourisme, les hôteliers, les gestionnaires de campings et de sites touristiques ou encore les agents de voyages sont invités à partager les impacts constatés ces dernières années sur leur activité, mais aussi les mesures prises pour s’adapter et les actions engagées pour réduire leur empreinte environnementale.
Les réponses et les témoignages anonymes permettront ensuite d’alimenter un cahier national de retours d’expérience sur l’adaptation du tourisme au changement climatique.
Cette enquête s’inscrit dans la programmation des Universités du Tourisme Durable 2026.
Les professionnels ont jusqu’au 19 octobre 2026 pour y répondre.
Les réponses et les témoignages anonymes permettront ensuite d’alimenter un cahier national de retours d’expérience sur l’adaptation du tourisme au changement climatique.
Cette enquête s’inscrit dans la programmation des Universités du Tourisme Durable 2026.
Les professionnels ont jusqu’au 19 octobre 2026 pour y répondre.
Les Universités du Tourisme Durable se tiendront du 25 au 27 novembre 2026
Cette année, les Universités du Tourisme Durable se tiendront du 25 au 27 novembre 2026, à Aix-en-Provence.
L’événement est ouvert à tous les professionnels du tourisme, y compris ceux qui ne sont pas adhérents à ATD.
Pour cette édition, placée sous le thème "S’adapter, s’inspirer, se transformer", les participants vont expérimenter un nouveau format de deux jours et demi, dont une demi-journée off consacrée à des rencontres et à des ateliers en petits groupes.
Au programme, des éductours pour découvrir Aix-en-Provence et ses environs, mais aussi des conférences, avec notamment l’intervention très attendue de Camille Étienne.
L’activiste, très présente sur les réseaux sociaux, est également directrice de l’ONG Avant l’Orage, un collectif qui souhaite rendre l’action écologique concrète et accessible grâce à l’art et à la vulgarisation.
Des tables rondes seront également organisées. Pour en savoir plus sur le programme, de cliquer ici.
L’événement est ouvert à tous les professionnels du tourisme, y compris ceux qui ne sont pas adhérents à ATD.
Pour cette édition, placée sous le thème "S’adapter, s’inspirer, se transformer", les participants vont expérimenter un nouveau format de deux jours et demi, dont une demi-journée off consacrée à des rencontres et à des ateliers en petits groupes.
Au programme, des éductours pour découvrir Aix-en-Provence et ses environs, mais aussi des conférences, avec notamment l’intervention très attendue de Camille Étienne.
L’activiste, très présente sur les réseaux sociaux, est également directrice de l’ONG Avant l’Orage, un collectif qui souhaite rendre l’action écologique concrète et accessible grâce à l’art et à la vulgarisation.
Des tables rondes seront également organisées. Pour en savoir plus sur le programme, de cliquer ici.