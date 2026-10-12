Tourisme : une enquête nationale sur l’impact du changement climatique sur l’activité

Pendant 8 à 10 minutes, les offices de tourisme, les hôteliers, les gestionnaires de campings et de sites touristiques ou encore les agents de voyages sont invités à partager les impacts constatés ces dernières années sur leur activité, mais aussi les mesures prises pour s’adapter et les actions engagées pour réduire leur empreinte environnementale.



Les réponses et les témoignages anonymes permettront ensuite d’alimenter un cahier national de retours d’expérience sur l’adaptation du tourisme au changement climatique.



Cette enquête s’inscrit dans la programmation des Universités du Tourisme Durable 2026.



Les professionnels ont jusqu’au 19 octobre 2026 pour y répondre.