logo TourMaG  
Recherche avancée

Défaillances d'entreprises au 3e trimestre : quid du secteur du tourisme et du voyage ?

baromètre Altarès des défaillances et sauvegardes d’entreprises au 3ème trimestre 2026


Au troisième trimestre 2026, le secteur du voyage a enregistré 28 défaillances d’entreprises, contre 24 un an plus tôt. Les défaillances progressent également dans le transport de voyageurs (+14,9 %). L’hébergement figure aussi parmi les secteurs les plus fragilisés.


Rédigé par le Mardi 13 Octobre 2026 à 14:50

Défaillances d'entreprises au 3e trimestre : quid du secteur du tourisme et du voyage ? - Photo IA Chat GPT
Défaillances d'entreprises au 3e trimestre : quid du secteur du tourisme et du voyage ? - Photo IA Chat GPT
CroisiEurope
Les défaillances d’entreprises se stabilisent en France au troisième trimestre 2026. Selon l’étude d’Altares, 14 652 procédures ont été ouvertes entre juillet et septembre, soit une hausse limitée à 0,5 % sur un an. Sur douze mois, près de 72 000 entreprises ont toutefois fait défaut, un niveau record.

L’hébergement figure parmi les secteurs les plus fragilisés. Les défaillances y progressent de plus de 30 %, avec une hausse de 28 % pour les hôtels. L’hébergement touristique de courte durée compte 32 procédures, soit deux fois plus qu’un an auparavant. La restauration connaît également une dégradation, avec 1 694 défaillances, en hausse de près de 10 %. La restauration rapide progresse de 15,8 %, contre 6,3 % pour la restauration traditionnelle.

Dans le secteur du voyage, 28 défaillances ont été recensées au troisième trimestre 2026, contre 24 un an plus tôt (+16,7 %). Les agences de voyages restent stables avec 13 procédures, tandis que les voyagistes passent de 5 à 7 défaillances. Les services de réservation et activités connexes passe de 6 à 8 procédures.
Voir l'infographie

Du côté des transports de voyageurs, la tendance est à l'augmentation : 208 défaillances ont été enregistrées au troisième trimestre, contre 181 à la même période en 2025, soit une hausse de 14,9 %. Les taxis comptent 197 procédures, contre 168 un an auparavant (+17,3 %). Les transports routiers réguliers de voyageurs et autres transports routiers de voyageurs restent stables.

Les liquidations judiciaires directes reculent légèrement (-1,2 %)

Autres articles
Les évolutions restent contrastées dans les autres secteurs. La construction, premier secteur en nombre de défaillances avec 3 452 procédures, enregistre un recul de 3,1 %. L’industrie manufacturière s’améliore également (-11,8 %), tout comme les transports et la logistique (-1,6 %).

Les services aux entreprises reculent de 1,7 %. À l’inverse, les difficultés persistent dans le commerce alimentaire (+15,3 %) et les débits de boissons (+13,4 %). L’agriculture poursuit sa dégradation, avec une hausse de 3,9 % des défaillances.

Les commerces liés aux soins de la personne sont également dans le rouge (+11 %), de la pharmacie à l’optique en passant par les articles orthopédiques. C’est aussi le cas des librairies (+10 %), des magasins de sport (+16 %) ou les quincailleries (+18 %).

À l’échelle de l’économie, les liquidations judiciaires directes reculent légèrement (-1,2 %), tandis que les redressements judiciaires augmentent de 4,2 %. Les entreprises de moins de trois salariés concentrent 75 % des procédures, avec 10 960 défaillances, en hausse de 2,9 %.

Pour Thierry Millon, directeur des études d’Altares, « l’emballement des défaillances semble donc passé », mais la fragilité financière des entreprises demeure. L’étude recense également 50 510 emplois menacés au troisième trimestre, un chiffre en baisse de près de 3 % sur un an.

Altares · Défaillances d'entreprises
Défaillances dans le secteur
Voyages & Transports de voyageurs
Ouvertures de sauvegardes, redressements et liquidations judiciaires · 3e trimestre 2026
T3 2026 vs T3 2025
Contexte national Étude Altares — 13 octobre 2026
14 652 défaillances au 3e trimestre 2026 (tous secteurs confondus) (+0,5 %)
Avec 14 652 procédures ouvertes entre le 1er juillet et le 30 septembre, le troisième trimestre marque une stabilisation à un niveau historiquement élevé. Le mois de septembre établit à lui seul un record avec 7 100 défaillances. Sur douze mois glissants, près de 72 000 entreprises ont fait défaut. Le nombre d'emplois menacés recule de 3 % sur un an et concerne 50 010 salariés. « Le pic des défaillances est peut-être derrière mais pas celui de la fragilité financière des entreprises », résume Thierry Millon, directeur des études Altares.
14 652
procédures T3
52 700
sur 9 mois
50 010
emplois menacés (−3 %)
72 000
sur 12 mois glissants
Chiffres clés · T3 2026 - Voyage & Transports
Ensemble Voyages
28
défaillances
▲ +16,7 % vs T3 2025
Ensemble Transports
208
défaillances
▲ +14,9 % vs T3 2025
Total combiné
236
défaillances
▲ +15,1 % vs T3 2025
Focus Secteur Voyages 28 défaillances au T3 2026
Agences de voyage
7911Z
13
= 0,0 %
vs 13 au T3 2025 · 14 au T3 2024
T3 22T3 23T3 24T3 25T3 26
Voyagistes
7912Z
7
▲ +40,0 %
vs 5 au T3 2025 · 7 au T3 2024
T3 22T3 23T3 24T3 25T3 26
Services de réservation
7990Z
8
▲ +33,3 %
vs 6 au T3 2025 · 6 au T3 2024
T3 22T3 23T3 24T3 25T3 26
Ensemble Voyages — Historique annuel des défaillances
Agences de voyage + Voyagistes + Services de réservation
96
93
97
94
72
90
103
120
104
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Analyse : Après un pic à 120 défaillances en 2024, le secteur voyages est revenu à 104 en 2025 (−13,3 %). Au T3 2026, il enregistre 28 défaillances contre 24 au T3 2025 (+16,7 %). La hausse tient aux voyagistes (7 contre 5) et aux services de réservation (8 contre 6), les agences de voyage restant stables (13). Sur les neuf premiers mois de 2026, le secteur cumule 84 défaillances, contre 82 sur la même période de 2025 (+2,4 %).
Répartition des 28 défaillances Voyages · T3 2026
Agences 46,4 %
Voyag. 25,0 %
Réservation 28,6 %
Agences de voyage (13) Voyagistes (7) Services de réservation (8)
Transports Transport de voyageurs 208 défaillances au T3 2026
Taxis & VTC — Secteur en forte tension 4932Z
197
défaillances au T3 2026
▲ +17,3 %
Les taxis et VTC concentrent 94,7 % des défaillances du secteur transport de voyageurs. La hausse est continue depuis 2021 (305 → 857 en 2025 annuel). Au T3 2026, le secteur compte 197 défaillances contre 168 au T3 2025, après 281 au T1 et 254 au T2 2026.
319
515
571
339
305
395
470
648
857
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Autres sous-secteurs transport · T3 2026
Sous-secteur
T3 2025
T3 2026
Évolution
Transports maritimes
1
4
+300 %
Transports fluviaux
0
0
Transports aériens
3
1
−66,7 %
Routiers réguliers
3
3
= 0 %
Autres routiers
7
7
= 0 %
Synthèse Évolution annuelle comparée
Ensemble Voyages
Défaillances annuelles 2017–2025
2017
96
2018
93
2019
97
2020
94
2021
72
2022
90
2023
103
2024
120
2025
104
Ensemble Transports de voyageurs
Défaillances annuelles 2017–2025
2017
453
2018
650
2019
669
2020
413
2021
341
2022
454
2023
543
2024
726
2025
925
Source : Altares — Statistiques de défaillances d'entreprises
Ouvertures de sauvegardes, redressements judiciaires et liquidations judiciaires directes · 3e trimestre 2026
Codes NAF : 7911Z, 7912Z, 7990Z (Voyages) · 5010Z, 5030Z, 5110Z, 4932Z, 4939A, 4939B (Transports de voyageurs)

Lu 174 fois

Tags : altares
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Voyages d’exception déménage et innove avec le voyage sur mesure

TourMaG : Journée Portes Ouverte & Pendaison de crémaillère

Défaillances d'entreprises au 3e trimestre : quid du secteur du tourisme et du voyage ?

Umih : Franck Chaumès succède à Thierry Marx à la présidence

Desti’Durable aux Açores : les inscriptions prolongées jusqu’au 22 octobre

Brand News

Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre la féerie de Noël au pays Sápmi

Laponie suédoise de Quartier Libre pour vivre la féerie de Noël au pays Sápmi
La collection 2027 de Quartier Libre fait la part belle aux séjours multi-activités au pays de...
Les annonces

SOLEA - Forfaitiste Afrique australe & Sénégal H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VISAGES DU MONDE - Conseillers voyages expérimentés H/F - CDI - (Brest (29) / Pau (64) / Mayenne (53))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Mantes-la-Jolie (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

La Tunisie avec Mondial Tourisme, une destination qui se vit aussi en hiver

Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place

Beachcomber Aventure 2027 : plus que deux mois pour décrocher sa place
Distribution

Distribution

Défaillances d'entreprises au 3e trimestre : quid du secteur du tourisme et du voyage ?

Défaillances d'entreprises au 3e trimestre : quid du secteur du tourisme et du voyage ?
Partez en France

Partez en France

PLF 2027 : les stations de montagne dénoncent de nouvelles contraintes financières

PLF 2027 : les stations de montagne dénoncent de nouvelles contraintes financières
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Kenya : une assurance voyage à 44 dollars intégrée à l’ETA ?

Kenya : une assurance voyage à 44 dollars intégrée à l’ETA ?
Production

Production

Voyages d’exception déménage et innove avec le voyage sur mesure

Voyages d’exception déménage et innove avec le voyage sur mesure
AirMaG

AirMaG

Michalis Kouveliotis nommé Directeur Général d’Aegean

Michalis Kouveliotis nommé Directeur Général d’Aegean
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

Oppidum : création d’un data hub pour la donnée touristique française

Oppidum : création d’un data hub pour la donnée touristique française
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ain : un week-end so chic au pays du philosophe Voltaire

Ain : un week-end so chic au pays du philosophe Voltaire
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte

Hôtellerie française : un été 2026 en demi-teinte
Futuroscopie

Futuroscopie

Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO]

Départs en vacances : zoom sur des Français ordinaires [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Œnotourisme : La Bulle Verte primée par l’ONU Tourisme

Œnotourisme : La Bulle Verte primée par l’ONU Tourisme
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Queen Anne quittera Cunard pour intégrer P&O Cruises en 2029

Le Queen Anne quittera Cunard pour intégrer P&amp;O Cruises en 2029
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/