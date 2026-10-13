Défaillances d'entreprises au 3e trimestre : quid du secteur du tourisme et du voyage ?

l’emballement des défaillances semble donc passé

Les évolutions restent contrastées dans les autres secteurs.. L’industrie manufacturière s’améliore également (-11,8 %), tout comme les transports et la logistique (-1,6 %).À l’inverse, les difficultés persistent dans le commerce alimentaire (+15,3 %) et les débits de boissons (+13,4 %). L’agriculture poursuit sa dégradation, avec une hausse de 3,9 % des défaillances.Les commerces liés aux soins de la personne sont également dans le rouge (+11 %), de la pharmacie à l’optique en passant par les articles orthopédiques. C’est aussi le cas des librairies (+10 %), des magasins de sport (+16 %) ou les quincailleries (+18 %).À l’échelle de l’économie,, tandis que les redressements judiciaires augmentent de 4,2 %. Les entreprises de moins de trois salariés concentrent 75 % des procédures, avec 10 960 défaillances, en hausse de 2,9 %.Pour, directeur des études d’Altares, «», mais la fragilité financière des entreprises demeure. L’étude recense également 50 510 emplois menacés au troisième trimestre, un chiffre en baisse de près de 3 % sur un an.