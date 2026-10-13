Défaillances d'entreprises au 3e trimestre : quid du secteur du tourisme et du voyage ? - Photo IA Chat GPT
Les défaillances d’entreprises se stabilisent en France au troisième trimestre 2026. Selon l’étude d’Altares, 14 652 procédures ont été ouvertes entre juillet et septembre, soit une hausse limitée à 0,5 % sur un an. Sur douze mois, près de 72 000 entreprises ont toutefois fait défaut, un niveau record.
L’hébergement figure parmi les secteurs les plus fragilisés. Les défaillances y progressent de plus de 30 %, avec une hausse de 28 % pour les hôtels. L’hébergement touristique de courte durée compte 32 procédures, soit deux fois plus qu’un an auparavant. La restauration connaît également une dégradation, avec 1 694 défaillances, en hausse de près de 10 %. La restauration rapide progresse de 15,8 %, contre 6,3 % pour la restauration traditionnelle.
Dans le secteur du voyage, 28 défaillances ont été recensées au troisième trimestre 2026, contre 24 un an plus tôt (+16,7 %). Les agences de voyages restent stables avec 13 procédures, tandis que les voyagistes passent de 5 à 7 défaillances. Les services de réservation et activités connexes passe de 6 à 8 procédures.
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Du côté des transports de voyageurs, la tendance est à l'augmentation : 208 défaillances ont été enregistrées au troisième trimestre, contre 181 à la même période en 2025, soit une hausse de 14,9 %. Les taxis comptent 197 procédures, contre 168 un an auparavant (+17,3 %). Les transports routiers réguliers de voyageurs et autres transports routiers de voyageurs restent stables.
L’hébergement figure parmi les secteurs les plus fragilisés. Les défaillances y progressent de plus de 30 %, avec une hausse de 28 % pour les hôtels. L’hébergement touristique de courte durée compte 32 procédures, soit deux fois plus qu’un an auparavant. La restauration connaît également une dégradation, avec 1 694 défaillances, en hausse de près de 10 %. La restauration rapide progresse de 15,8 %, contre 6,3 % pour la restauration traditionnelle.
Dans le secteur du voyage, 28 défaillances ont été recensées au troisième trimestre 2026, contre 24 un an plus tôt (+16,7 %). Les agences de voyages restent stables avec 13 procédures, tandis que les voyagistes passent de 5 à 7 défaillances. Les services de réservation et activités connexes passe de 6 à 8 procédures.
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Du côté des transports de voyageurs, la tendance est à l'augmentation : 208 défaillances ont été enregistrées au troisième trimestre, contre 181 à la même période en 2025, soit une hausse de 14,9 %. Les taxis comptent 197 procédures, contre 168 un an auparavant (+17,3 %). Les transports routiers réguliers de voyageurs et autres transports routiers de voyageurs restent stables.
Les liquidations judiciaires directes reculent légèrement (-1,2 %)
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Les évolutions restent contrastées dans les autres secteurs. La construction, premier secteur en nombre de défaillances avec 3 452 procédures, enregistre un recul de 3,1 %. L’industrie manufacturière s’améliore également (-11,8 %), tout comme les transports et la logistique (-1,6 %).
Les services aux entreprises reculent de 1,7 %. À l’inverse, les difficultés persistent dans le commerce alimentaire (+15,3 %) et les débits de boissons (+13,4 %). L’agriculture poursuit sa dégradation, avec une hausse de 3,9 % des défaillances.
Les commerces liés aux soins de la personne sont également dans le rouge (+11 %), de la pharmacie à l’optique en passant par les articles orthopédiques. C’est aussi le cas des librairies (+10 %), des magasins de sport (+16 %) ou les quincailleries (+18 %).
À l’échelle de l’économie, les liquidations judiciaires directes reculent légèrement (-1,2 %), tandis que les redressements judiciaires augmentent de 4,2 %. Les entreprises de moins de trois salariés concentrent 75 % des procédures, avec 10 960 défaillances, en hausse de 2,9 %.
Pour Thierry Millon, directeur des études d’Altares, « l’emballement des défaillances semble donc passé », mais la fragilité financière des entreprises demeure. L’étude recense également 50 510 emplois menacés au troisième trimestre, un chiffre en baisse de près de 3 % sur un an.
Les services aux entreprises reculent de 1,7 %. À l’inverse, les difficultés persistent dans le commerce alimentaire (+15,3 %) et les débits de boissons (+13,4 %). L’agriculture poursuit sa dégradation, avec une hausse de 3,9 % des défaillances.
Les commerces liés aux soins de la personne sont également dans le rouge (+11 %), de la pharmacie à l’optique en passant par les articles orthopédiques. C’est aussi le cas des librairies (+10 %), des magasins de sport (+16 %) ou les quincailleries (+18 %).
À l’échelle de l’économie, les liquidations judiciaires directes reculent légèrement (-1,2 %), tandis que les redressements judiciaires augmentent de 4,2 %. Les entreprises de moins de trois salariés concentrent 75 % des procédures, avec 10 960 défaillances, en hausse de 2,9 %.
Pour Thierry Millon, directeur des études d’Altares, « l’emballement des défaillances semble donc passé », mais la fragilité financière des entreprises demeure. L’étude recense également 50 510 emplois menacés au troisième trimestre, un chiffre en baisse de près de 3 % sur un an.
Altares · Défaillances d'entreprises
Défaillances dans le secteur
Voyages & Transports de voyageurs
Voyages & Transports de voyageurs
Ouvertures de sauvegardes, redressements et liquidations judiciaires · 3e trimestre 2026
T3 2026 vs T3 2025
Chiffres clés · T3 2026 - Voyage & Transports
Focus Secteur Voyages 28 défaillances au T3 2026
Agences de voyage
7911Z
13
= 0,0 %
vs 13 au T3 2025 · 14 au T3 2024
T3 22T3 23T3 24T3 25T3 26
Voyagistes
7912Z
7
▲ +40,0 %
vs 5 au T3 2025 · 7 au T3 2024
T3 22T3 23T3 24T3 25T3 26
Services de réservation
7990Z
8
▲ +33,3 %
vs 6 au T3 2025 · 6 au T3 2024
T3 22T3 23T3 24T3 25T3 26
Répartition des 28 défaillances Voyages · T3 2026
Agences de voyage (13) Voyagistes (7) Services de réservation (8)
Transports Transport de voyageurs 208 défaillances au T3 2026
Synthèse Évolution annuelle comparée
Source : Altares — Statistiques de défaillances d'entreprises
Ouvertures de sauvegardes, redressements judiciaires et liquidations judiciaires directes · 3e trimestre 2026
Codes NAF : 7911Z, 7912Z, 7990Z (Voyages) · 5010Z, 5030Z, 5110Z, 4932Z, 4939A, 4939B (Transports de voyageurs)
Ouvertures de sauvegardes, redressements judiciaires et liquidations judiciaires directes · 3e trimestre 2026
Codes NAF : 7911Z, 7912Z, 7990Z (Voyages) · 5010Z, 5030Z, 5110Z, 4932Z, 4939A, 4939B (Transports de voyageurs)