Avec son cœur de ville hérissé de gratte-ciels de toutes les époques et ses quartiers bigarrés, certains voient en Toronto une déclinaison canadienne de New York.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si de nombreux réalisateurs posent leur caméra dans la capitale économique du pays, pour figurer à l’écran… Big Apple !
D’autres préfèrent mettre en avant sa situation sur les rives du lac Ontario (ses plages et ses îles propices aux activités nautiques apportent de la fraîcheur en été) pour l’imaginer en petite Chicago.
La comparaison avec ses deux voisines américaines n’a rien de fortuite et Toronto est une destination parfaite pour un city break de quelques jours, à combiner éventuellement avec une escapade aux chutes du Niagara (1h30 de route).
Pourtant, dans la plupart des cas, la métropole de trois millions d’habitants n’est que survolée par les Français qui préfèrent explorer le Québec, quand elle n’est pas tout simplement zappée.
Entre une offre aérienne renforcée - avec désormais les vols annuels d’Air Transat, aux côtés d’Air France et Air Canada - et des activités variées, elle coche pourtant toutes les cases. La preuve par six, pour convaincre vos clients…
Lire aussi : Air Transat met le paquet à Toronto
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si de nombreux réalisateurs posent leur caméra dans la capitale économique du pays, pour figurer à l’écran… Big Apple !
D’autres préfèrent mettre en avant sa situation sur les rives du lac Ontario (ses plages et ses îles propices aux activités nautiques apportent de la fraîcheur en été) pour l’imaginer en petite Chicago.
La comparaison avec ses deux voisines américaines n’a rien de fortuite et Toronto est une destination parfaite pour un city break de quelques jours, à combiner éventuellement avec une escapade aux chutes du Niagara (1h30 de route).
Pourtant, dans la plupart des cas, la métropole de trois millions d’habitants n’est que survolée par les Français qui préfèrent explorer le Québec, quand elle n’est pas tout simplement zappée.
Entre une offre aérienne renforcée - avec désormais les vols annuels d’Air Transat, aux côtés d’Air France et Air Canada - et des activités variées, elle coche pourtant toutes les cases. La preuve par six, pour convaincre vos clients…
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1 - Une ville archi-surprenante !
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Toronto sait jouer de ses particularismes architecturaux. Dans Downtown, de nouveaux gratte-ciels aux lignes audacieuses redessinent perpétuellement la skyline, comme la L Tower de l’architecte Daniel Libeskind ou la future tour (300 m) aux façades en acier inoxydable imaginée par Frank Gehry, qui sera livrée en 2028.
Aux pieds de ces géants de verre, on découvre des églises de style géorgien, quelques maisons victoriennes qui ont survécu ou les pignons néo-romans de l’Old City Hall (l’ancienne mairie) qui fait face à la nouvelle mairie bâtie dans les années 60, typique du style brutaliste.
Le contraste avec la brique des vieux quartiers réhabilités ajoute au charme de la ville. Derrière les façades de style édouardien et dans les entrepôts réhabilités de Queen Street West se cachent des restaurants arty (parfaits pour le brunch) et des boutiques décalées.
Autre expérience urbaine : les murs en brique du vieux Saint Lawrence Market sont devenus un haut-lieu de la gastronomie locale, pour manger sur le pouce.
Et plus loin, les bâtiments victoriens de Distillery District ont été reconvertis en un petit quartier trendy aux rues pavées où il fait bon flâner, entre boutiques d’artisanat, galeries d’art, pubs animés et restaurants aux larges terrasses.
Aux pieds de ces géants de verre, on découvre des églises de style géorgien, quelques maisons victoriennes qui ont survécu ou les pignons néo-romans de l’Old City Hall (l’ancienne mairie) qui fait face à la nouvelle mairie bâtie dans les années 60, typique du style brutaliste.
Le contraste avec la brique des vieux quartiers réhabilités ajoute au charme de la ville. Derrière les façades de style édouardien et dans les entrepôts réhabilités de Queen Street West se cachent des restaurants arty (parfaits pour le brunch) et des boutiques décalées.
Autre expérience urbaine : les murs en brique du vieux Saint Lawrence Market sont devenus un haut-lieu de la gastronomie locale, pour manger sur le pouce.
Et plus loin, les bâtiments victoriens de Distillery District ont été reconvertis en un petit quartier trendy aux rues pavées où il fait bon flâner, entre boutiques d’artisanat, galeries d’art, pubs animés et restaurants aux larges terrasses.
2 - Des quartiers aux ambiances bigarrées
A l’instar de New York, Toronto propose une mosaïque de quartiers à l’atmosphère tranchée. Jadis le coin des hippies, Bloor-Yorkville s’est mué en quartier chic. Autour de Bloor Street et Yorkville Avenue, toutes les enseignes de luxe ont investi les petits immeubles.
A Toronto, la moitié de la population n’est pas née au Canada. Chaque vague migratoire a participé à l’expansion de la ville.
Chinatown côtoie ce qu’il reste de Little Italy, les « villages » grec, portugais, indien ou coréen cohabitent dans un sympathique melting-pot. Il suffit parfois de traverser une rue pour changer de monde.
A The Annex et ses belles maisons qui rappellent parfois le plateau Mont-Royal à Montréal, on ajoute l’exploration de Kensington Market. Ce haut-lieu de la diversité culturelle, aux immeubles parfois déglingués et murs peints, propose une vraie expérience alternative.
Le quartier gay est, quant à lui, l’expression d’une métropole tolérante, avec une communauté homosexuelle qui s’emballe lors de la gay pride en juin, l’une des plus importantes d’Amérique du nord.
Lire aussi : L’Ontario veut briller sur le marché français
A Toronto, la moitié de la population n’est pas née au Canada. Chaque vague migratoire a participé à l’expansion de la ville.
Chinatown côtoie ce qu’il reste de Little Italy, les « villages » grec, portugais, indien ou coréen cohabitent dans un sympathique melting-pot. Il suffit parfois de traverser une rue pour changer de monde.
A The Annex et ses belles maisons qui rappellent parfois le plateau Mont-Royal à Montréal, on ajoute l’exploration de Kensington Market. Ce haut-lieu de la diversité culturelle, aux immeubles parfois déglingués et murs peints, propose une vraie expérience alternative.
Le quartier gay est, quant à lui, l’expression d’une métropole tolérante, avec une communauté homosexuelle qui s’emballe lors de la gay pride en juin, l’une des plus importantes d’Amérique du nord.
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3 - Des musées qui se réinventent
Culturellement, Toronto n’a pas à rougir. La ville dévoile des musées parmi les plus beaux d’Amérique du nord, reconfigurés par quelques pointures de l’architecture.
Au Royal Ontario Museum (ROM pour les initiés), les costumes indiens côtoient les collections égyptiennes et les squelettes de dinosaures. Les visiteurs y sont accueillis par un cristal géant de verre et d’aluminium imaginé par Daniel Libeskind, qui s’imbrique dans la façade historique de style néo-roman. Une extension est en cours, avec une inauguration annoncée pour 2027.
Autre belle surprise avec la façade de verre et de bois de l’Art Gallery of Ontario dessinée par Frank Gehry, qui cache une belle collection de peintures canadiennes. Là encore, une extension est annoncée pour 2027 afin d’abriter les collections d’art moderne et contemporain.
A deux pas, l’Ontario College of Art & Design est un étrange bâtiment posé sur des piliers aux allures de crayons de couleurs.
Toronto dévoile également quelques autres « curiosités », comme l’amusant musée de la chaussure (Bata Shoe Museum) et ses 10 000 paires de souliers.
Au Royal Ontario Museum (ROM pour les initiés), les costumes indiens côtoient les collections égyptiennes et les squelettes de dinosaures. Les visiteurs y sont accueillis par un cristal géant de verre et d’aluminium imaginé par Daniel Libeskind, qui s’imbrique dans la façade historique de style néo-roman. Une extension est en cours, avec une inauguration annoncée pour 2027.
Autre belle surprise avec la façade de verre et de bois de l’Art Gallery of Ontario dessinée par Frank Gehry, qui cache une belle collection de peintures canadiennes. Là encore, une extension est annoncée pour 2027 afin d’abriter les collections d’art moderne et contemporain.
A deux pas, l’Ontario College of Art & Design est un étrange bâtiment posé sur des piliers aux allures de crayons de couleurs.
Toronto dévoile également quelques autres « curiosités », comme l’amusant musée de la chaussure (Bata Shoe Museum) et ses 10 000 paires de souliers.
4 - Une scène culturelle et sportive bouillonnante
La scène culturelle va encore s’enrichir avec l’inauguration en janvier 2027 d’un musée célébrant le monde du spectacle vivant (théâtre, danse…) canadien, dans l’historique Elgin & Winter Garden Theatres.
Toronto est en effet la troisième ville au monde pour les comédies musicales, après New York et Londres, et les néons de son Entertainment District brille tous les soirs. La ville accueille également chaque année, en septembre, un des principaux festivals de cinéma au monde, après Cannes et Venise.
Enfin, le nouveau Museum of Toronto ouvrira ses portes au printemps 2027 en cœur de ville, sur la commerçante Yonge Street. Gratuit, il proposera une plongée dans l’histoire de la ville à coup d’expériences immersives.
Ceux qui préfèrent le sport peuvent s’offrir une tranche de vie locale en allant supporter l’équipe des Raptors (basketball) ou celle des Maple Leafs (hockey). Les stars de la glace sont aussi célébrées dans le Hockey Hall of Fame, où les maillots des joueurs sont exposés comme des reliques.
Toronto est en effet la troisième ville au monde pour les comédies musicales, après New York et Londres, et les néons de son Entertainment District brille tous les soirs. La ville accueille également chaque année, en septembre, un des principaux festivals de cinéma au monde, après Cannes et Venise.
Enfin, le nouveau Museum of Toronto ouvrira ses portes au printemps 2027 en cœur de ville, sur la commerçante Yonge Street. Gratuit, il proposera une plongée dans l’histoire de la ville à coup d’expériences immersives.
Ceux qui préfèrent le sport peuvent s’offrir une tranche de vie locale en allant supporter l’équipe des Raptors (basketball) ou celle des Maple Leafs (hockey). Les stars de la glace sont aussi célébrées dans le Hockey Hall of Fame, où les maillots des joueurs sont exposés comme des reliques.
5 - Des attractions pour tous les goûts
Elle est l’emblème de Toronto depuis 50 ans ! Erigée en 1976, il y a 50 ans, la tour de béton CN Tower domine la métropole du haut ses 553 mètres (antenne comprise). Il faut grimper jusqu’à son observatoire (à 346 m) pour admirer le panorama sur les gratte-ciels et le lac Ontario.
En mode aventurier, le « Edge Walk » (ou Haut-da-Cieux en français !) de la CN Tower propose de défier le vide en marchant sur une corniche de 1,5 m de large avec pour seule sécurité un harnais. Vertigineux ! En mode gourmand, on déjeune dans le restaurant tournant et panoramique baptisé 360. Il lui faut 72 minutes pour faire un tour complet…
Toronto aligne également 43 kms de plages le long du lac Ontario, qui font le plein dès les premiers rayons de soleil.
Autre balade : Toronto Islands, un chapelet d’îles que l’on rejoint en quelques minutes de ferries, pour bronzer, pique-niquer et même se baigner, avec vue sur les gratte-ciels.
En famille, on découvre le Ripley’s Aquarium installé au pied de la CN Tower et Casa Loma, un bien étrange château néogothique qu’aurait pu habiter Batman ! Achevé en 1914, il fut la demeure d’un excentrique homme d’affaires (98 pièces, jardin d’hiver, écuries…).
En mode aventurier, le « Edge Walk » (ou Haut-da-Cieux en français !) de la CN Tower propose de défier le vide en marchant sur une corniche de 1,5 m de large avec pour seule sécurité un harnais. Vertigineux ! En mode gourmand, on déjeune dans le restaurant tournant et panoramique baptisé 360. Il lui faut 72 minutes pour faire un tour complet…
Toronto aligne également 43 kms de plages le long du lac Ontario, qui font le plein dès les premiers rayons de soleil.
Autre balade : Toronto Islands, un chapelet d’îles que l’on rejoint en quelques minutes de ferries, pour bronzer, pique-niquer et même se baigner, avec vue sur les gratte-ciels.
En famille, on découvre le Ripley’s Aquarium installé au pied de la CN Tower et Casa Loma, un bien étrange château néogothique qu’aurait pu habiter Batman ! Achevé en 1914, il fut la demeure d’un excentrique homme d’affaires (98 pièces, jardin d’hiver, écuries…).
6 - Une offre hôtelière en ébullition
Au printemps 2027, le Méridien Toronto Pinacle Hôtel ouvrira ses portes en centre-ville, avec l’ambition de faire briller l’art de vivre européen au Canada.
La nouvelle adresse de 223 chambres témoigne de la vitalité de la ville, portée par une économie florissante et des évènements, culturels ou sportifs comme la Coupe du monde de football en 2026, qui contribuent à son dynamisme toute l’année.
Plus largement, l’offre hôtelière répond à toutes les envies. Toronto a vu naître Four Seasons en 1961 et le siège social de la chaîne est toujours installé dans la ville canadienne. L’enseigne y dispose d’un porte-étendard aménagé dans un immeuble moderne du chic quartier de Bloor-Yorkville.
La nouvelle adresse de 223 chambres témoigne de la vitalité de la ville, portée par une économie florissante et des évènements, culturels ou sportifs comme la Coupe du monde de football en 2026, qui contribuent à son dynamisme toute l’année.
Plus largement, l’offre hôtelière répond à toutes les envies. Toronto a vu naître Four Seasons en 1961 et le siège social de la chaîne est toujours installé dans la ville canadienne. L’enseigne y dispose d’un porte-étendard aménagé dans un immeuble moderne du chic quartier de Bloor-Yorkville.
Historique, chic ou trendy ?
En version chic, on peut choisir entre le Shangri-La qui a ouvert en 2012 dans un gratte-ciel de 212 mètres, le Park Hyatt ou le Fairmont Royal York installé dans un immeuble historique du centre-ville, face à Union Station (gare centrale).
A l’instar des établissements de la chaîne (reprise par Accor), il est né avec l’arrivée du chemin de fer. Construit dans le style des châteaux-hôtels de la Canadian Pacific Railway, il fait remonter le temps avec ses plafonds à caisson, ses lustres imposants et son horloge géante…
En version plus abordable, on pose ses valises dans le nouveau RIU Plaza Toronto (la chaîne du groupe TUI) inauguré en 2025 dans le quartier des théâtres. Décoration trendy, petit-déjeuner gourmand et prix attractifs… il coche toutes les cases pour la clientèle européenne.
Enfin, les Français apprécient également les « boutiques-hôtels » à l’ambiance plus feutrée, comme les deux adresses aux lignes sobres et contemporaines de Germain Hôtels, The Hazelton ou The Drake Hôtel à l’esprit rétro vintage, dans le quartier branché de West Queen West.
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En version plus abordable, on pose ses valises dans le nouveau RIU Plaza Toronto (la chaîne du groupe TUI) inauguré en 2025 dans le quartier des théâtres. Décoration trendy, petit-déjeuner gourmand et prix attractifs… il coche toutes les cases pour la clientèle européenne.
Enfin, les Français apprécient également les « boutiques-hôtels » à l’ambiance plus feutrée, comme les deux adresses aux lignes sobres et contemporaines de Germain Hôtels, The Hazelton ou The Drake Hôtel à l’esprit rétro vintage, dans le quartier branché de West Queen West.
Publié par Thierry Beaurepère Journaliste
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