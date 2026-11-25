Elle est l’emblème de Toronto depuis 50 ans ! Erigée en 1976, il y a 50 ans, la tour de béton CN Tower domine la métropole du haut ses 553 mètres (antenne comprise). Il faut grimper jusqu’à son observatoire (à 346 m) pour admirer le panorama sur les gratte-ciels et le lac Ontario.



En mode aventurier, le « Edge Walk » (ou Haut-da-Cieux en français !) de la CN Tower propose de défier le vide en marchant sur une corniche de 1,5 m de large avec pour seule sécurité un harnais. Vertigineux ! En mode gourmand, on déjeune dans le restaurant tournant et panoramique baptisé 360. Il lui faut 72 minutes pour faire un tour complet…



Toronto aligne également 43 kms de plages le long du lac Ontario, qui font le plein dès les premiers rayons de soleil.



Autre balade : Toronto Islands, un chapelet d’îles que l’on rejoint en quelques minutes de ferries, pour bronzer, pique-niquer et même se baigner, avec vue sur les gratte-ciels.



En famille, on découvre le Ripley’s Aquarium installé au pied de la CN Tower et Casa Loma, un bien étrange château néogothique qu’aurait pu habiter Batman ! Achevé en 1914, il fut la demeure d’un excentrique homme d’affaires (98 pièces, jardin d’hiver, écuries…).