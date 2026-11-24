Accor renforce son partenariat avec GTT, fournisseur de solutions réseau et de sécurité, pour accompagner le déploiement de ses infrastructures numériques en Europe et en Afrique du Nord.
La centrale d'achat du groupe, Astore, a signé un nouvel accord de Managed Service Provider avec le prestataire pour les établissements français.
Les hôtels pourront notamment accéder à des offres groupées associant fibre optique et pare-feu, avec le Wi-Fi en option.
La centrale d'achat du groupe, Astore, a signé un nouvel accord de Managed Service Provider avec le prestataire pour les établissements français.
Les hôtels pourront notamment accéder à des offres groupées associant fibre optique et pare-feu, avec le Wi-Fi en option.
Plus de 400 hôtels utilisent déjà le portail GTT
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Astore a également désigné GTT comme partenaire technologique privilégié pour les services de connectivité, de téléphonie, de Wi-Fi et de sécurité dans la région.
Le fournisseur accompagne Accor depuis 2010 et intervient dans 23 pays.
Plus de 400 hôtels du groupe utilisent déjà le portail GTT EnvisionDX pour suivre les performances de leur réseau, personnaliser leurs services et gérer les incidents.
L'accord concerne les utilisateurs d'Astore dans plus de 3 200 établissements Mercure, Sofitel et Orient Express, ainsi que 5 800 hôtels partenaires non-Accor.
A lire aussi : Ennismore : Accor finalise l'acquisition de la marque lifestyle
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L'accord concerne les utilisateurs d'Astore dans plus de 3 200 établissements Mercure, Sofitel et Orient Express, ainsi que 5 800 hôtels partenaires non-Accor.
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