Aer Lingus revoit son offre long-courrier.
Selon un communiqué, la compagnie irlandaise va rénover entièrement dix Airbus A330, qui proposeront trois classes : Affaires, Premium Economy et Économie.
Le premier appareil rénové entrera en service le 1er octobre 2027, d'abord sur une partie des vols Dublin-New York JFK (EI104/EI105).
Les autres lignes nord-américaines seront équipées au fur et à mesure que les avions rénovés arriveront.
Selon un communiqué, la compagnie irlandaise va rénover entièrement dix Airbus A330, qui proposeront trois classes : Affaires, Premium Economy et Économie.
Le premier appareil rénové entrera en service le 1er octobre 2027, d'abord sur une partie des vols Dublin-New York JFK (EI104/EI105).
Les autres lignes nord-américaines seront équipées au fur et à mesure que les avions rénovés arriveront.
28 sièges en Premium Economy, 28 suites en classe Affaires
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La Premium Economy comptera 28 sièges Recaro R4 sur quatre rangs, en configuration 2-3-2. Le pitch sera de 38 pouces, la largeur de 18 à 19 pouces et l'inclinaison de 8 pouces. Le service comprendra un repas en trois plats, des boissons offertes pendant tout le vol, une literie, une trousse de confort et un casque à réduction de bruit.
La classe Affaires disposera de 28 suites Collins Elevation en 1-2-1. Chaque suite aura un accès direct à l'allée et une porte, et se convertira en lit plat de 78 pouces. Un bar en libre-service sera accessible pendant le vol.
En Économie, les nouveaux sièges auront des appuie-tête en cuir réglables dans six directions. Un bar à snacks en libre-service sera également installé.
Tous les appareils recevront le système de divertissement Panasonic Astrova (écrans 4K, Bluetooth, prises USB-C) et le Wi-Fi Starlink gratuit. Ce Wi-Fi est déjà proposé sur l'ensemble des lignes transatlantiques de la compagnie, précise le communiqué.
« Cet investissement va bien au-delà de l'introduction d'une nouvelle cabine. Il s'agit d'une transformation de l'ensemble de l'expérience à bord de notre flotte d'A330 », a déclaré Lynne Embleton, directrice générale d'Aer Lingus, dans le communiqué.
La classe Affaires disposera de 28 suites Collins Elevation en 1-2-1. Chaque suite aura un accès direct à l'allée et une porte, et se convertira en lit plat de 78 pouces. Un bar en libre-service sera accessible pendant le vol.
En Économie, les nouveaux sièges auront des appuie-tête en cuir réglables dans six directions. Un bar à snacks en libre-service sera également installé.
Tous les appareils recevront le système de divertissement Panasonic Astrova (écrans 4K, Bluetooth, prises USB-C) et le Wi-Fi Starlink gratuit. Ce Wi-Fi est déjà proposé sur l'ensemble des lignes transatlantiques de la compagnie, précise le communiqué.
« Cet investissement va bien au-delà de l'introduction d'une nouvelle cabine. Il s'agit d'une transformation de l'ensemble de l'expérience à bord de notre flotte d'A330 », a déclaré Lynne Embleton, directrice générale d'Aer Lingus, dans le communiqué.