La Premium Economy comptera 28 sièges Recaro R4 sur quatre rangs, en configuration 2-3-2. Le pitch sera de 38 pouces, la largeur de 18 à 19 pouces et l'inclinaison de 8 pouces. Le service comprendra un repas en trois plats, des boissons offertes pendant tout le vol, une literie, une trousse de confort et un casque à réduction de bruit.



La classe Affaires disposera de 28 suites Collins Elevation en 1-2-1. Chaque suite aura un accès direct à l'allée et une porte, et se convertira en lit plat de 78 pouces. Un bar en libre-service sera accessible pendant le vol.



En Économie, les nouveaux sièges auront des appuie-tête en cuir réglables dans six directions. Un bar à snacks en libre-service sera également installé.



Tous les appareils recevront le système de divertissement Panasonic Astrova (écrans 4K, Bluetooth, prises USB-C) et le Wi-Fi Starlink gratuit. Ce Wi-Fi est déjà proposé sur l'ensemble des lignes transatlantiques de la compagnie, précise le communiqué.



« Cet investissement va bien au-delà de l'introduction d'une nouvelle cabine. Il s'agit d'une transformation de l'ensemble de l'expérience à bord de notre flotte d'A330 », a déclaré Lynne Embleton, directrice générale d'Aer Lingus, dans le communiqué.