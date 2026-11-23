L’hôtel proposera un espace de restauration,, avec une offre inspirée deset des saveurs mauriciennes. Les clients pourront également accéder àdu domaine et des établissementsvoisins, selon les conditions de leur séjour.Le domaine comprendparcours de golf, le, une réserve naturelle et des installationset de. Des activités nautiques, des excursions et des expériences autour de la nature seront également proposées.Le projet prévoit lades bâtiments historiques et desportant notamment sur la consommation d’eau et d’énergie, la réduction des déchets et la limitation des plastiques à usage unique.