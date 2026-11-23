Heritage Resorts & Golf annonce l’ouverture de Botanica le 1er octobre 2027. Photo : Heritage Resorts & Golf
Heritage Resorts & Golf prévoit d’ouvrir Botanica le 1er octobre 2027, à proximité du Château de Bel Ombre et du parcours de golf Le Château Golf Course.
L’établissement comptera 45 chambres, aménagées dans d’anciennes résidences du domaine sucrier restaurées et dans de nouveaux hébergements. Le projet marque l’arrivée du groupe sur le segment des boutique hôtels.
L’établissement comptera 45 chambres, aménagées dans d’anciennes résidences du domaine sucrier restaurées et dans de nouveaux hébergements. Le projet marque l’arrivée du groupe sur le segment des boutique hôtels.
Un accès à l'offre du domaine de Bel Ombre
L’hôtel proposera un espace de restauration, Botanica Lounge, avec une offre inspirée des produits locaux et des saveurs mauriciennes. Les clients pourront également accéder à treize restaurants du domaine et des établissements Heritage Resorts voisins, selon les conditions de leur séjour.
Le domaine comprend deux parcours de golf, le C Beach Club, une réserve naturelle et des installations sportives et de bien-être. Des activités nautiques, des excursions et des expériences autour de la nature seront également proposées.
Le projet prévoit la réhabilitation des bâtiments historiques et des mesures portant notamment sur la consommation d’eau et d’énergie, la réduction des déchets et la limitation des plastiques à usage unique.
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Le domaine comprend deux parcours de golf, le C Beach Club, une réserve naturelle et des installations sportives et de bien-être. Des activités nautiques, des excursions et des expériences autour de la nature seront également proposées.
Le projet prévoit la réhabilitation des bâtiments historiques et des mesures portant notamment sur la consommation d’eau et d’énergie, la réduction des déchets et la limitation des plastiques à usage unique.
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