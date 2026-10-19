ER Hospitality : rénovations et montée en gamme à Maurice

Thierry Montocchio, CEO de ER Hospitality, regarde avec une sérénité ses carnets de commande pour les six mois à venir.
« Nous sommes en avance par rapport à la même période de l'année dernière, dit-il. Tout de même, les réservations venant de France (marché numéro un pour l'hôtellerie de l'île Maurice), elles, restent stables. »
Dans ce ciel plutôt serein, de petits nuages apparaissent tout de même : la probable augmentation des tarifs de l'aérien à cause des derniers développements de la guerre au Moyen-Orient ; et, aussi l'intérêt accru pour le secteur informel puisque, désormais, à un séjour à l'hôtel, quatre vacanciers sur 10 préfèrent Airbnb, villas en location et autres...
« Le secteur informel n'est pas toujours très transparent. Il y a des standards minimum et des règles pourtant. Il faudrait que les autorités les fassent mieux respecter. C'est une question de réputation de la destination », suggère Thierry Montocchio, qui est également président de l'Association des Hôteliers et Restaurateurs de l'Île Maurice (AHRIM).
Malgré ces désagréments, est intacte la volonté de ER Hospitality de créer un écosystème d'expériences authentiques, durables et ancrées dans le territoire mauricien.
ER Hospitality est, rappelons-le, né en 2025 de la fusion stratégique des pôles hôtellerie et loisirs des groupes ENL et Rogers.
Cet acteur majeur dans le secteur de l’hôtellerie et des loisirs à Maurice, compte huit hôtels dans les segments haut et milieu de gamme opérant sous trois marques : Heritage Resorts (hôtellerie de luxe), Veranda Resorts et Kaz'alala (hôtellerie de charme).
« Nous sommes en avance par rapport à la même période de l'année dernière, dit-il. Tout de même, les réservations venant de France (marché numéro un pour l'hôtellerie de l'île Maurice), elles, restent stables. »
Dans ce ciel plutôt serein, de petits nuages apparaissent tout de même : la probable augmentation des tarifs de l'aérien à cause des derniers développements de la guerre au Moyen-Orient ; et, aussi l'intérêt accru pour le secteur informel puisque, désormais, à un séjour à l'hôtel, quatre vacanciers sur 10 préfèrent Airbnb, villas en location et autres...
« Le secteur informel n'est pas toujours très transparent. Il y a des standards minimum et des règles pourtant. Il faudrait que les autorités les fassent mieux respecter. C'est une question de réputation de la destination », suggère Thierry Montocchio, qui est également président de l'Association des Hôteliers et Restaurateurs de l'Île Maurice (AHRIM).
Malgré ces désagréments, est intacte la volonté de ER Hospitality de créer un écosystème d'expériences authentiques, durables et ancrées dans le territoire mauricien.
ER Hospitality est, rappelons-le, né en 2025 de la fusion stratégique des pôles hôtellerie et loisirs des groupes ENL et Rogers.
Cet acteur majeur dans le secteur de l’hôtellerie et des loisirs à Maurice, compte huit hôtels dans les segments haut et milieu de gamme opérant sous trois marques : Heritage Resorts (hôtellerie de luxe), Veranda Resorts et Kaz'alala (hôtellerie de charme).
Du nouveau chez Veranda Resorts
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Ses rénovations hôtelières se poursuivent comme prévu.
Après trois mois de fermeture pour réaliser une « vraie et belle rénovation, » le boutique-hôtel Veranda Pointe aux Biches**** a rouvert le 1er septembre.
« C'est peut-être le Veranda le plus populaire, suggère Thierry Montocchio. Il a une âme. Ce n'est pas un hasard s'il a autant de succès depuis si longtemps. »
De fait, cet établissement qui développe un concept « pieds nus », offre une ambiance décontractée et intime inspirée de l'art de vivre mauricien sublimée avec un design tropical et des matériaux naturels. Il propose aussi des espaces distincts, avec une aile dédiée aux familles et une autre réservée aux adultes avec piscine et plage privées.
Deux restaurants, deux bars, un spa (Seven Colours) en bord de mer et deux piscines extérieures complètent son offre.
De son côté, le Veranda Tamarin est « de plus en plus populaire », assure Thierry Montocchio. Ce boutique-hôtel au style bohème et créole, situé face à la mythique baie de Tamarin, « commence à trouver sa clientèle » : des gens actifs en quête de lieux atypiques, des aventuriers ayant besoin de confort et l'envie d'explorer le sud et l'ouest de l'île Maurice, de se mélanger avec les Mauriciens car, rappelons-le, il se situe sur une plage publique.
Autre nouveauté pour la marque Veranda : le boutique-hôtel Veranda Palmar Beach (77 chambres) a changé de nom et s'appelle désormais Veranda Belle Mare, ce qui est logique puisqu'il se niche sur la côte est de l'île face au superbe lagon de Belle Mare justement.
Ainsi il bénéficiera mieux de l'image positive des belles plages et du lagon, propices aux activités nautiques.
Après trois mois de fermeture pour réaliser une « vraie et belle rénovation, » le boutique-hôtel Veranda Pointe aux Biches**** a rouvert le 1er septembre.
« C'est peut-être le Veranda le plus populaire, suggère Thierry Montocchio. Il a une âme. Ce n'est pas un hasard s'il a autant de succès depuis si longtemps. »
De fait, cet établissement qui développe un concept « pieds nus », offre une ambiance décontractée et intime inspirée de l'art de vivre mauricien sublimée avec un design tropical et des matériaux naturels. Il propose aussi des espaces distincts, avec une aile dédiée aux familles et une autre réservée aux adultes avec piscine et plage privées.
Deux restaurants, deux bars, un spa (Seven Colours) en bord de mer et deux piscines extérieures complètent son offre.
De son côté, le Veranda Tamarin est « de plus en plus populaire », assure Thierry Montocchio. Ce boutique-hôtel au style bohème et créole, situé face à la mythique baie de Tamarin, « commence à trouver sa clientèle » : des gens actifs en quête de lieux atypiques, des aventuriers ayant besoin de confort et l'envie d'explorer le sud et l'ouest de l'île Maurice, de se mélanger avec les Mauriciens car, rappelons-le, il se situe sur une plage publique.
Autre nouveauté pour la marque Veranda : le boutique-hôtel Veranda Palmar Beach (77 chambres) a changé de nom et s'appelle désormais Veranda Belle Mare, ce qui est logique puisqu'il se niche sur la côte est de l'île face au superbe lagon de Belle Mare justement.
Ainsi il bénéficiera mieux de l'image positive des belles plages et du lagon, propices aux activités nautiques.
Du nouveau aussi sur le Domaine de Bel Ombre
Par ailleurs, sur le Domaine de Bel Ombre, les Kaz'alala Hosted B&B sont fermés depuis la fin juin pour laisser place à un nouveau chapitre de leur histoire. La réouverture est prévue en septembre 2027.
« Nous allons probablement rouvrir sous un autre nom, avec 45 clés. Ce sera une continuation des jardins de Bel Ombre, » promet Thierry Montochio.
Autre sujet de satisfaction pour le CEO de ER Hospitality : le parcours de championnat La Réserve Golf Links élu en 2024 « Meilleur nouveau golf au monde » lors des World Golf Awards, vient de décrocher le 28e rang mondial dans le classement Golfweek's Best Top 100 International Courses 2026 des meilleurs parcours de golf hors des États-Unis.
Il est par ailleurs, numéro 1 en Afrique et dans l'Océan Indien. C'est, aux yeux de Thierry Montocchio, « une reconnaissance importante » car le golf est un important axe stratégique pour ER Hospitality.
Tout en continuant à miser sur le golf (et aussi le bien-être), Heritage Resorts & Golf accueillera, cette année encore, du 5 au 10 octobre, au Domaine de Bel Ombre, la « Semaine de la Gastronomie ».
Centrée sur le végétal, elle sera animée par deux chefs internationaux engagés, le Français Thomas Benady, chef de L'Auberge Sauvage en Normandie, et, Georgios Spandos, chef d'origine méditerranéenne officiant habituellement au restaurant Epoca sur l'île de La Réunion. Quant aux fêtes de fin d'année, elles seront, comme d'habitude, marquées par des « programmes spéciaux. »
« Nous allons probablement rouvrir sous un autre nom, avec 45 clés. Ce sera une continuation des jardins de Bel Ombre, » promet Thierry Montochio.
Autre sujet de satisfaction pour le CEO de ER Hospitality : le parcours de championnat La Réserve Golf Links élu en 2024 « Meilleur nouveau golf au monde » lors des World Golf Awards, vient de décrocher le 28e rang mondial dans le classement Golfweek's Best Top 100 International Courses 2026 des meilleurs parcours de golf hors des États-Unis.
Il est par ailleurs, numéro 1 en Afrique et dans l'Océan Indien. C'est, aux yeux de Thierry Montocchio, « une reconnaissance importante » car le golf est un important axe stratégique pour ER Hospitality.
Tout en continuant à miser sur le golf (et aussi le bien-être), Heritage Resorts & Golf accueillera, cette année encore, du 5 au 10 octobre, au Domaine de Bel Ombre, la « Semaine de la Gastronomie ».
Centrée sur le végétal, elle sera animée par deux chefs internationaux engagés, le Français Thomas Benady, chef de L'Auberge Sauvage en Normandie, et, Georgios Spandos, chef d'origine méditerranéenne officiant habituellement au restaurant Epoca sur l'île de La Réunion. Quant aux fêtes de fin d'année, elles seront, comme d'habitude, marquées par des « programmes spéciaux. »
Un engagement renforcé en faveur de l'environnement
En parallèle, le groupe continue à renforcer ses actions pour minimiser l'impact de ses activités sur l'environnement, via notamment son programme écoresponsable « Now for Tomorrow » qui promeut des pratiques plus vertueuses dans ses hôtels, contribue à sauver ce qui peut l'être dans la mer et s'efforce de faire prendre conscience des enjeux par des activités pédagogiques.
Dans ce contexte, ER Hopitality est partenaire d'Odysseo, le plus grand Océanarium de l'archipel des Mascareignes et le premier du genre à l'île Maurice.
Situé sur le front de mer de Port-Louis, Odysseo propose un parcours d'expositions immersives permanentes qui expliquent la fragilité de la biodiversité marine de l'Océan Indien.
En sus, pendant quinze mois (depuis le 14 octobre 2026), il est le premier à accueillir ARCHIPEL MAURITIA, une expérience artistique entre fiction et réalité qui révèle la diversité des écosystèmes et des cultures de Maurice, la richesse de son histoire et de sa géologie.
Dans ce contexte, ER Hopitality est partenaire d'Odysseo, le plus grand Océanarium de l'archipel des Mascareignes et le premier du genre à l'île Maurice.
Situé sur le front de mer de Port-Louis, Odysseo propose un parcours d'expositions immersives permanentes qui expliquent la fragilité de la biodiversité marine de l'Océan Indien.
En sus, pendant quinze mois (depuis le 14 octobre 2026), il est le premier à accueillir ARCHIPEL MAURITIA, une expérience artistique entre fiction et réalité qui révèle la diversité des écosystèmes et des cultures de Maurice, la richesse de son histoire et de sa géologie.
Publié par Paula Boyer Journaliste LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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