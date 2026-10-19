ER Hospitality : rénovations et montée en gamme à Maurice

Ses rénovations hôtelières se poursuivent comme prévu.



Après trois mois de fermeture pour réaliser une « vraie et belle rénovation, » le boutique-hôtel Veranda Pointe aux Biches**** a rouvert le 1er septembre.



« C'est peut-être le Veranda le plus populaire , suggère Thierry Montocchio. Il a une âme. Ce n'est pas un hasard s'il a autant de succès depuis si longtemps. »



De fait, cet établissement qui développe un concept « pieds nus », offre une ambiance décontractée et intime inspirée de l'art de vivre mauricien sublimée avec un design tropical et des matériaux naturels. Il propose aussi des espaces distincts, avec une aile dédiée aux familles et une autre réservée aux adultes avec piscine et plage privées.



Deux restaurants, deux bars, un spa (Seven Colours) en bord de mer et deux piscines extérieures complètent son offre.



De son côté, le Veranda Tamarin est « de plus en plus populaire » , assure Thierry Montocchio. Ce boutique-hôtel au style bohème et créole, situé face à la mythique baie de Tamarin, « commence à trouver sa clientèle » : des gens actifs en quête de lieux atypiques, des aventuriers ayant besoin de confort et l'envie d'explorer le sud et l'ouest de l'île Maurice, de se mélanger avec les Mauriciens car, rappelons-le, il se situe sur une plage publique.



Autre nouveauté pour la marque Veranda : le boutique-hôtel Veranda Palmar Beach (77 chambres) a changé de nom et s'appelle désormais Veranda Belle Mare, ce qui est logique puisqu'il se niche sur la côte est de l'île face au superbe lagon de Belle Mare justement.



Ainsi il bénéficiera mieux de l'image positive des belles plages et du lagon, propices aux activités nautiques.