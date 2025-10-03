Maurice : ER Hospitality (Rogers Hospitality), un nouveau nom pour un nouvel élan [ABO]

basse saison

"Désormais, notre basse saison se vend bien. Sur Veranda comme sur Heritage Resorts, nous avons enregistré quelques points de taux d'occupation de plus que l'an dernier. Confrontés à des étés européens plus chauds, les Européens cherchent peut-être davantage les destinations au climat alors plus doux",

" satisfaire les besoins de la clientèle en quête de tranquillité"

"au Telfair, la clientèle des familles reste très importante, en particulier pendant les vacances scolaires"

"il y a vingt ans, les clients cherchaient surtout à se prélasser sur la plage. Maintenant, ils veulent de plus en plus vivre l'île à travers des expériences immersives"

"Explore with us"

"Nous offrons d'ailleurs une excursion à ceux qui séjournent quatre nuits dans l'hôtel"

"Coffee Tour Experience"

"Cette expérience -en groupe de 15 personnes maximum- a beaucoup de succès. Il faut réserver"

Pour l'heure, ce groupe leader du tourisme et des loisirs à l’île Maurice se félicite d'avoir bien terminé la "" mauricienne (c'est-à-dire l'été, en France).suppute Thierry Montocchio.Le PDG d'ER Hospitality dresse égalementcréée à l'hôtel Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort pour. Cependant,, précise-t-il.Autre évolution significative :, précise Thierry Montocchio.L'offre(exploration de la rivière Rempart en kayak, randonnée pédestre sur la côte ouest de Maurice, visite des salines de Tamarin, etc.), précise Thierry Montocchio.Dans le même esprit, et toujours pour séduire une clientèle en quête d'expériences authentiques, ER Hospitality a mis en place le, une, dernière exploitation caféière encore en activité sur l'île, suivie d'une séance de dégustation pour apprendre à distinguer les nuances gustatives du café de terroir., prévient Thierry Montocchio.