Maurice : ER Hospitality (Rogers Hospitality), un nouveau nom pour un nouvel élan [ABO]

Ile Maurice : Rogers Hospitality est devenu ER Hospitality - Thierry Montocchio à l'ILTM, à Paris © PB
Plus que jamais Rogers Hospitality est un groupe hôtelier mauricien leader. Sauf que... il vient de changer de nom.
En effet, à la suite de la fusion stratégique des groupes ENL et Rogers, la société mère a été rebaptisée ER Group. A la suite de cette opération présentée comme une rationalisation, une volonté de peser davantage à la bourse de Maurice, cette entité unifiée est devenue le plus grand conglomérat de l'île Maurice.
Présent notamment dans l'agroalimentaire, l'immobilier, l'hôtellerie et les voyages, la logistique, la finance, le commerce, la technologie et l'énergie, il emploie plus de 7 400 personnes.
Dans la continuité de cette transformation, ENL qui était l'actionnaire majoritaire du groupe Rogers, en a pris le contrôle total.
Et son segment hospitalité, Rogers Hospitality, évolue désormais sous le nom ER Hospitality. "Cela ne change rien pour nous", nous a assuré Thierry Montocchio -désormais PDG de ER Hospitality- rencontré à l'ILTM, à Paris.
Fort de 74 ans d’expertise dans les secteurs où il intervient, ER Hospitality assure que son engagement demeure inchangé : garantir une qualité irréprochable et un service de confiance, tout en renforçant l’impact à travers des expériences clients significatives et émotionnellement marquantes, baptisées “Mauments”, contraction de Maurice et moments.
Cet engagement se concrétise dans toutes ses entités, notamment dans l’hôtellerie de charme avec les marques Veranda Resorts et Kaz’alala, et dans l’hôtellerie de luxe avec les établissements Heritage Resorts. Mais aussi dans ses spa Seven Colours et dans ses restaurants gourmets -comme Le Chamarel, Le Château de Bel Ombre et le C Beach Club.
En effet, à la suite de la fusion stratégique des groupes ENL et Rogers, la société mère a été rebaptisée ER Group. A la suite de cette opération présentée comme une rationalisation, une volonté de peser davantage à la bourse de Maurice, cette entité unifiée est devenue le plus grand conglomérat de l'île Maurice.
Présent notamment dans l'agroalimentaire, l'immobilier, l'hôtellerie et les voyages, la logistique, la finance, le commerce, la technologie et l'énergie, il emploie plus de 7 400 personnes.
Dans la continuité de cette transformation, ENL qui était l'actionnaire majoritaire du groupe Rogers, en a pris le contrôle total.
Et son segment hospitalité, Rogers Hospitality, évolue désormais sous le nom ER Hospitality. "Cela ne change rien pour nous", nous a assuré Thierry Montocchio -désormais PDG de ER Hospitality- rencontré à l'ILTM, à Paris.
Fort de 74 ans d’expertise dans les secteurs où il intervient, ER Hospitality assure que son engagement demeure inchangé : garantir une qualité irréprochable et un service de confiance, tout en renforçant l’impact à travers des expériences clients significatives et émotionnellement marquantes, baptisées “Mauments”, contraction de Maurice et moments.
Cet engagement se concrétise dans toutes ses entités, notamment dans l’hôtellerie de charme avec les marques Veranda Resorts et Kaz’alala, et dans l’hôtellerie de luxe avec les établissements Heritage Resorts. Mais aussi dans ses spa Seven Colours et dans ses restaurants gourmets -comme Le Chamarel, Le Château de Bel Ombre et le C Beach Club.
Ile Maurice : des expériences authentiques
L'aile "Only for adults" du Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort répond aux besoins d'une clientèle en quête de tranquillité © ER Hospitality
Pour l'heure, ce groupe leader du tourisme et des loisirs à l’île Maurice se félicite d'avoir bien terminé la "basse saison" mauricienne (c'est-à-dire l'été, en France).
"Désormais, notre basse saison se vend bien. Sur Veranda comme sur Heritage Resorts, nous avons enregistré quelques points de taux d'occupation de plus que l'an dernier. Confrontés à des étés européens plus chauds, les Européens cherchent peut-être davantage les destinations au climat alors plus doux", suppute Thierry Montocchio.
Le PDG d'ER Hospitality dresse également un bilan positif de l'aile "Only for adults", créée à l'hôtel Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort pour " satisfaire les besoins de la clientèle en quête de tranquillité". Cependant, "au Telfair, la clientèle des familles reste très importante, en particulier pendant les vacances scolaires", précise-t-il.
Autre évolution significative : "il y a vingt ans, les clients cherchaient surtout à se prélasser sur la plage. Maintenant, ils veulent de plus en plus vivre l'île à travers des expériences immersives", précise Thierry Montocchio.
L'offre "Explore with us" (exploration de la rivière Rempart en kayak, randonnée pédestre sur la côte ouest de Maurice, visite des salines de Tamarin, etc.) de l'hôtel Veranda Tamarin répond à cette attente. "Nous offrons d'ailleurs une excursion à ceux qui séjournent quatre nuits dans l'hôtel", précise Thierry Montocchio.
A lire aussi : Maurice : Heritage Resorts & Golfs, vingt ans de succès ininterrompus
Dans le même esprit, et toujours pour séduire une clientèle en quête d'expériences authentiques, ER Hospitality a mis en place le "Coffee Tour Experience", une visite guidée de la plantation de Café de Chamarel, dernière exploitation caféière encore en activité sur l'île, suivie d'une séance de dégustation pour apprendre à distinguer les nuances gustatives du café de terroir.
"Cette expérience -en groupe de 15 personnes maximum- a beaucoup de succès. Il faut réserver", prévient Thierry Montocchio.
Le groupe ER Hospitality propose aussi des expériences culinaires dans le cadre de ses programmes "Create moments to remember".
"Désormais, notre basse saison se vend bien. Sur Veranda comme sur Heritage Resorts, nous avons enregistré quelques points de taux d'occupation de plus que l'an dernier. Confrontés à des étés européens plus chauds, les Européens cherchent peut-être davantage les destinations au climat alors plus doux", suppute Thierry Montocchio.
Le PDG d'ER Hospitality dresse également un bilan positif de l'aile "Only for adults", créée à l'hôtel Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort pour " satisfaire les besoins de la clientèle en quête de tranquillité". Cependant, "au Telfair, la clientèle des familles reste très importante, en particulier pendant les vacances scolaires", précise-t-il.
Autre évolution significative : "il y a vingt ans, les clients cherchaient surtout à se prélasser sur la plage. Maintenant, ils veulent de plus en plus vivre l'île à travers des expériences immersives", précise Thierry Montocchio.
L'offre "Explore with us" (exploration de la rivière Rempart en kayak, randonnée pédestre sur la côte ouest de Maurice, visite des salines de Tamarin, etc.) de l'hôtel Veranda Tamarin répond à cette attente. "Nous offrons d'ailleurs une excursion à ceux qui séjournent quatre nuits dans l'hôtel", précise Thierry Montocchio.
A lire aussi : Maurice : Heritage Resorts & Golfs, vingt ans de succès ininterrompus
Dans le même esprit, et toujours pour séduire une clientèle en quête d'expériences authentiques, ER Hospitality a mis en place le "Coffee Tour Experience", une visite guidée de la plantation de Café de Chamarel, dernière exploitation caféière encore en activité sur l'île, suivie d'une séance de dégustation pour apprendre à distinguer les nuances gustatives du café de terroir.
"Cette expérience -en groupe de 15 personnes maximum- a beaucoup de succès. Il faut réserver", prévient Thierry Montocchio.
Le groupe ER Hospitality propose aussi des expériences culinaires dans le cadre de ses programmes "Create moments to remember".
Gastronomie durable et préservation des éco-systèmes marins
En créant un Centre dédié, Heritage Resorts & Golf s'est engagé en faveur de la préservation des écosystèmes marins & côtiers de l'Île Maurice (© ER Hospitality
"Nous croyons fermement que l'expérience touristique à Maurice prend toute sa richesse lorsqu'elle puise ses racines dans notre territoire", insiste Thierry Montocchio, directeur général de Rogers Hospitality.
Cette philosophie, précise-t-il encore, s'inscrit dans une démarche de développement durable, valorisant les communautés locales et préservant un patrimoine agricole menacé.
Aussi, du 6 au 11 octobre 2025, les trois adresses de Heritage Resorts & Golf – Heritage Le Telfair, Heritage Awali et Heritage The Villas – accueilleront la quatrième édition de La Semaine de la Gastronomie Durable. A cette occasion, le chef Jean-François Bérard, récompensé par une étoile verte Michelin, mettra à l’honneur les saveurs du terroir mauricien, dans une démarche respectueuse de l’environnement et des savoir-faire locaux. Thème central de 2025 : l'eau.
L'engagement d'ER Hospitalité en faveur du développement durable va bien au-delà grâce à son programme, baptisé "Now for Tomorrow", mis en place en 2021 pour favoriser la consommation de produits locaux, composter ou recycler les déchets, économiser l'eau et l'énergie, planter des arbres, recourir à l'énergie photovoltaïque...
Persuadé qu'une "entreprise responsable" (...) doit "prendre des décisions qui ont un impact positif sur notre environnement, sur l’avenir de l'île et sur nos communautés", Heritage Resorts & Golf a aussi ouvert, en décembre dernier, à Bel Ombre, le Heritage Marine Education Centre, dédié à la recherche scientifique, à la préservation des écosystèmes marins et à des actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux, en partenariat avec l’ONG Reef Conservation. En juin 2026, la Journée Mondiale des océans sera l'occasion de le mettre davantage en avant.
Cette philosophie, précise-t-il encore, s'inscrit dans une démarche de développement durable, valorisant les communautés locales et préservant un patrimoine agricole menacé.
Aussi, du 6 au 11 octobre 2025, les trois adresses de Heritage Resorts & Golf – Heritage Le Telfair, Heritage Awali et Heritage The Villas – accueilleront la quatrième édition de La Semaine de la Gastronomie Durable. A cette occasion, le chef Jean-François Bérard, récompensé par une étoile verte Michelin, mettra à l’honneur les saveurs du terroir mauricien, dans une démarche respectueuse de l’environnement et des savoir-faire locaux. Thème central de 2025 : l'eau.
L'engagement d'ER Hospitalité en faveur du développement durable va bien au-delà grâce à son programme, baptisé "Now for Tomorrow", mis en place en 2021 pour favoriser la consommation de produits locaux, composter ou recycler les déchets, économiser l'eau et l'énergie, planter des arbres, recourir à l'énergie photovoltaïque...
Persuadé qu'une "entreprise responsable" (...) doit "prendre des décisions qui ont un impact positif sur notre environnement, sur l’avenir de l'île et sur nos communautés", Heritage Resorts & Golf a aussi ouvert, en décembre dernier, à Bel Ombre, le Heritage Marine Education Centre, dédié à la recherche scientifique, à la préservation des écosystèmes marins et à des actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux, en partenariat avec l’ONG Reef Conservation. En juin 2026, la Journée Mondiale des océans sera l'occasion de le mettre davantage en avant.
Des golfs qui attirent des championnats et des clients
En décembre, La Réserve Golf Links accueillera l’AfrAsia Bank Mauritius Open © ER Hospitality
En parallèle, ER Hospitality continue de faire évoluer ses hôtels.
L'an dernier, l'hôtel 4 étoiles "Veranda Paul et Virginie", situé dans la localité de Grand Gaube dans le nord-est de l'île, avait été rénové.
Cette année, c'est le 5 étoiles Heritage Awali Golf & Spa Resort, installé au cœur du Domaine de Bel Ombre, qui a bénéficié d'une rénovation de ses chambres et de l'introduction d'une nouvelle catégorie "beach view".
Dans le même temps, le groupe ER Hospitality mise, plus que jamais, sur le golf. Son parcours 18 trous de championnat, l'Heritage Golf Club du Château, -il figure dans le Top 100 mondial des resorts golfiques de luxe- a été complété, en 2024, par un second golf, la Réserve Golf Links qui est un succès. Ce nouveau parcours a aussi renforcé l'attractivité des hôtels du groupe.
"Sur l'année, Heritage Resorts doit 25 % de sa clientèle au golf et même 40 % sur certaines périodes", confie Thierry Montocchio. "C'est une excellente clientèle qui a tendance à séjourner un peu plus longtemps", précise-t-il, avant de s'enorgueillir de la tenue de l’AfrAsia Bank Mauritius Open, du 18 au 21 décembre 2025 à la Réserve Golf Links.
L'an dernier, l'hôtel 4 étoiles "Veranda Paul et Virginie", situé dans la localité de Grand Gaube dans le nord-est de l'île, avait été rénové.
Cette année, c'est le 5 étoiles Heritage Awali Golf & Spa Resort, installé au cœur du Domaine de Bel Ombre, qui a bénéficié d'une rénovation de ses chambres et de l'introduction d'une nouvelle catégorie "beach view".
Dans le même temps, le groupe ER Hospitality mise, plus que jamais, sur le golf. Son parcours 18 trous de championnat, l'Heritage Golf Club du Château, -il figure dans le Top 100 mondial des resorts golfiques de luxe- a été complété, en 2024, par un second golf, la Réserve Golf Links qui est un succès. Ce nouveau parcours a aussi renforcé l'attractivité des hôtels du groupe.
"Sur l'année, Heritage Resorts doit 25 % de sa clientèle au golf et même 40 % sur certaines périodes", confie Thierry Montocchio. "C'est une excellente clientèle qui a tendance à séjourner un peu plus longtemps", précise-t-il, avant de s'enorgueillir de la tenue de l’AfrAsia Bank Mauritius Open, du 18 au 21 décembre 2025 à la Réserve Golf Links.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
Voir tous les articles de Paula Boyer