Christopher Hecht nommé CEO de Goelett

Avec la nomination de Christopher, nous renforçons le rôle de Goelett en tant que moteur d’innovation du Groupe. Cette décision s’inscrit pleinement dans la structuration de notre organisation S4BT - non pas comme un assemblage de solutions disparates, mais comme un écosystème intégré conçu pour répondre aux besoins évolutifs des marchés européens.



Goelett est déjà une plateforme reconnue, réel trait d’union entre le déplacement professionnel et la technologie ; sous la direction de Christopher, elle prendra une nouvelle dimension pour devenir une plateforme mondiale de nouvelle génération, alliant voyage, technologie, orientation client et solutions de paiement."

d’aligner les priorités stratégiques, d’accélérer l’exécution dans toutes les fonctions et de garantir une croissance durable, tout en renforçant la valeur apportée aux clients, partenaires et collaborateurs"