Christopher Hecht nommé CEO de Goelett

expert des solutions SaaS


Goelett renforce sa gouvernance avec la nomination de Christopher Hecht au poste de CEO.


Rédigé par le Jeudi 2 Octobre 2025

Christopher Hecht nommé CEO de Goelett - Photo S4BT
Ziad Minkara, CEO de S4BT (Solutions for Business Travel) annonce avoir confié la direction générale de Goelett à Christopher Hecht, qui prend la fonction de CEO.

Reconnu comme un expert des solutions SaaS, Christopher Hecht est le fondateur de PayPense. Il a occupé des postes clés tels que Chief Product Officer et Chief Sales Officer chez Itelya, ainsi que différentes fonctions de direction dans l’hôtellerie.

Il a rejoint le groupe en mars dernier.

Il avait pour mission d’unifier les différentes solutions de paiement du Groupe et d’étendre leur portée à de nouveaux segments du voyage d’affaires grâce à l’automatisation par l’IA et à des workflows de paiement intelligents.

Goelett : "devenir une plateforme mondiale de nouvelle génération"

"Avec la nomination de Christopher, nous renforçons le rôle de Goelett en tant que moteur d’innovation du Groupe. Cette décision s’inscrit pleinement dans la structuration de notre organisation S4BT - non pas comme un assemblage de solutions disparates, mais comme un écosystème intégré conçu pour répondre aux besoins évolutifs des marchés européens.

Goelett est déjà une plateforme reconnue, réel trait d’union entre le déplacement professionnel et la technologie ; sous la direction de Christopher, elle prendra une nouvelle dimension pour devenir une plateforme mondiale de nouvelle génération, alliant voyage, technologie, orientation client et solutions de paiement." a déclaré Ziad Minkara, CEO de S4BT.

En tant que CEO de Goelett, Christopher Hecht aura pour mission "d’aligner les priorités stratégiques, d’accélérer l’exécution dans toutes les fonctions et de garantir une croissance durable, tout en renforçant la valeur apportée aux clients, partenaires et collaborateurs", indique un communiqué de presse.

