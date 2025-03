CDS recrute Christopher Hecht, un expert des paiements B2B et de la fintech

Le groupe s’est développé grâce à des acquisitions stratégiques.



Ma mission est d’unifier quatre solutions de paiement distinctes en un modèle unique, optimisé par la data et le machine learning, et de l’étendre au-delà de l’hôtellerie pour inclure l’aérien, le ferroviaire et d’autres catégories du voyage d’affaires.



Grâce à l’IA, nous pouvons optimiser les flux d’approbation, la détection des fraudes et la gestion des coûts, transformant ainsi la manière dont les entreprises pilotent leurs dépenses voyages. C’est une opportunité unique d’apporter innovation, efficacité et croissance aux paiements du voyage d’affaires

Réservation, paiement, facturation : une seule dynamique. Avec Christopher Hecht, nous unifions ces flux

Nos solutions Smartpay s’appuieront sur l’IA et l’analyse prédictive pour définir le nouveau standard du paiement dans le Business Travel, alliant automatisation, sécurité et maîtrise des dépenses.

et de nos marques : CDS, CRC, Goelett, SIAP".

Dans ses nouvelles fonctions, Christopher Hecht aura pour mission d’Il explique : ""., a ajouté pour sa part Ziad Minkara, CEO du groupe CDS.