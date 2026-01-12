TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Toundra Voyages lance sa haute saison estivale en Amérique du Nord, entre valeurs sûres et agilité renouvelée


Alors que l’été s’affirme plus que jamais comme la saison clé pour l’Amérique du Nord, Toundra Voyages aborde sa haute saison estivale avec une dynamique déjà bien engagée sur ses deux destinations de référence, le Canada et les États-Unis. Dans un contexte de reprise consolidée et de nouvelles attentes, aussi bien côté voyageurs que côté agences, le réceptif entend jouer pleinement son rôle de partenaire de confiance, tout en redonnant du sens aux voyages.


Rédigé par Toundra Voyages le Lundi 12 Janvier 2026

Un été 2026 placé sous le signe de la maturité du marché


Après une dernière saison marquée par davantage de bousculements, les reports et les arbitrages de dernière minute, le marché nord-américain aborde l’été avec plus de lisibilité et semble entrer dans une phase plus mature. Les professionnels observent une demande mieux structurée, portée par des voyageurs en quête d’expériences fortes, mais également de réassurance, de fluidité et de cohérence dans la construction de leur voyage.

C’est dans ce contexte que Toundra Voyages déploie sa programmation estivale, pensée non pas comme une simple juxtaposition d’itinéraires, mais comme une réponse concrète aux enjeux commerciaux des agences : proposer des voyages attractifs, maîtrisés et différenciants, capables de concilier performance commerciale et qualité d’expérience.

Canada & États-Unis : deux destinations, un socle commun

Pour l’été, Toundra s’appuie sur la complémentarité de ses deux destinations phares.

Au Canada, l’été demeure une valeur refuge pour les clientèles européennes. Nature accessible, immensité des grands espaces, infrastructures bien rodées et accueil chaleureux en font une destination particulièrement intéressante. De l’Est canadien, avec le Québec et l’Ontario, à l’Ouest spectaculaire, sans oublier les provinces atlantiques et les territoires plus confidentiels du Grand Nord comme le Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, le pays offre une diversité à couper le souffle. Autant de territoires qui permettent de concevoir des itinéraires équilibrés, mêlant grands incontournables et découvertes hors sentiers battus dans un cadre où la nature sauvage conserve toute sa place.

Les États-Unis, de leur côté, confirment leur capacité à séduire une grande variété de profils. Road trips iconiques, parcs nationaux emblématiques, grandes métropoles ou expériences plus exclusives : la destination reste un terrain de jeu privilégié grâce à des propositions d’itinéraires bien rythmés, lisibles et adaptés aux nouvelles attentes, notamment en matière d’expériences immersives et insolites.

Une offre pensée comme véritable outil de vente

Pour les professionnels, la haute saison été ne se limite plus à un simple pic d’activité. Elle constitue un temps fort commercial stratégique, où la lisibilité de l’offre et la capacité à répondre vite font toute la différence. La programmation estivale proposée repose ainsi sur des fondamentaux pensés pour faciliter le travail des agences :

• des itinéraires éprouvés, conçus pour être facilement adaptables aux profils clients,
• une sélection cohérente et rigoureuse de partenaires locaux, gage de fiabilité en période de forte fréquentation,
• des expériences à forte valeur ajoutée, capables de nourrir le discours de vente,
• un équilibre assumé entre sécurité commerciale et différenciation, indispensable pour se démarquer dans la vente de voyages impactants.

Cette approche permet aux professionnels de gagner en réactivité sans renoncer à l’essentiel : le conseil et la personnalisation, devenus déterminants en haute saison. En s’appuyant sur des bases produits solides et une connaissance pointue des territoires, les agences peuvent se concentrer pleinement sur l’accompagnement de leurs clients, tout en évoluant dans un cadre sécurisé, porté par des équipes opérationnelles disponibles et expertes.

C’est dans ce contexte de forte pression opérationnelle que le terrain s’impose comme un véritable levier de décision. Repérages réguliers, échanges constants avec les partenaires locaux et retours d’expérience nourrissent une lecture actualisée et pragmatique des destinations. Cette proximité, entretenue au quotidien entre Toundra et les agences, permet d’ajuster les propositions au plus près des réalités estivales : gestion des flux, contraintes logistiques, évolution des attentes clients. Autant de paramètres clés pour sécuriser les dossiers et orienter les choix avec justesse lors des périodes de forte demande.

Toundra Voyages aborde ainsi la haute saison été avec une ambition claire : faciliter les ventes et s’affirmer comme un partenaire de confiance, engagé aux côtés des professionnels.

Anticiper l’été… tout en laissant de la place à l’hiver

Si l’été se structure désormais de plus en plus en amont, les professionnels observent en parallèle un regain d’intérêt pour les départs hivernaux en last minute. Expériences nordiques, séjours neige, observation des aurores boréales ou escapades ensoleillées sous des latitudes plus douces : l’hiver reste une saison propice aux décisions tardives, à condition de pouvoir s’appuyer sur des solutions flexibles.

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans une approche globale de l’Amérique du Nord, pensée comme une destination quatre saisons. En témoigne la dernière brochure du réceptif, récemment mise à disposition des professionnels, qui illustre cette volonté d’accompagner les ventes tout au long de l’année. En travaillant dès aujourd’hui sur l’anticipation des disponibilités et la mise en place d’alternatives adaptées pour la saison froide, le réceptif accompagne les professionnels dans la diversification de leurs ventes et la gestion de leurs opportunités commerciales, tout au long de l’année.

Canada et États-Unis continuent d’incarner des destinations fortes, à condition de les aborder avec méthode, sens et connaissance du terrain. Une vision que l’équipe entend partager avec les professionnels tout au long de la saison.

À propos de Toundra Voyages

Basés en Amérique du Nord depuis 1998, nous créons pour nos clients des voyages uniques et inoubliables au Canada et aux États-Unis, au plus près de leurs rêves d’évasion. Spécialistes du séjour sur-mesure pour les voyageurs individuels, nous sommes avant tout une équipe de passionnés enthousiastes à l’idée de partager notre amour de cette magnifique région du monde. Toundra Voyages est membre du groupe Toundrigo, réceptif Nord-Américain qui rassemble les marques Toundra Voyages (FIT), Windigo (Voyage d’aventure), Receptour (groupes) et Think Incentive (MICE).

Marie RAVIER
Directrice générale
Email : sales@toundravoyages.com

Mathilde OMS
Responsable marketing et communication
Email : marketing@toundrigo.com


