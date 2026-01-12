TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tous nos voeux 2026 - Revamerica Tours DMC USA


Chers partenaires, en ce début d’année, toute l’équipe de REVAMERICA TOURS, votre réceptif DMC aux États-Unis, vous adresse ses meilleurs vœux de succès, de sérénité et de belles perspectives.


Lundi 12 Janvier 2026

Nous souhaitons également profiter de ce message pour vous apporter un éclairage rassurant dans le contexte des récentes annonces concernant l’évolution de certaines formalités d’entrée aux États-Unis.
Grâce aux négociations menées par les associations de tourisme international, les ajustements envisagés restent mesurés et encadrés, avec des augmentations limitées qui ne remettent pas en cause l’attractivité globale de la destination.

Par ailleurs, il nous semble important de souligner que la population locale n’est ni actrice ni décisionnaire de ces orientations politiques. Sur le terrain, les voyageurs français continuent d’être accueillis avec chaleur et bienveillance. L’hospitalité américaine, profondément ancrée dans la culture du pays, demeure une véritable force et contribue largement à la qualité de l’expérience vécue par les visiteurs.

Les États-Unis demeurent une destination majeure, inspirante et accessible, portée par une offre touristique riche, diversifiée et en constante évolution. Plus que jamais, le tourisme américain continue de séduire les voyageurs qui rêvent de grands espaces, de villes iconiques et d’expériences uniques.

Chez REVAMERICA TOURS, nous restons pleinement mobilisés à vos côtés pour :

• vous accompagner dans la compréhension des formalités,
• adapter les programmes si nécessaire,
• et garantir à vos clients des voyages fluides, sécurisés et conformes aux réglementations en vigueur.

Nous vous remercions pour votre confiance et nous réjouissons de poursuivre, ensemble, le développement de la destination USA auprès de vos clients.

Très belle année à vous et à vos équipes,

Bien cordialement,

L’équipe REVAMERICA TOURS.

Revamerica Tours, réceptif DMC basé aux Etats-Unis s’engage à répondre aux besoins des agences et touropérateur en misant sur des produits de qualité a un prix accessible pour révéler aux voyageurs les émotions positives et les plus beaux souvenirs de voyages.





Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias