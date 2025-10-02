Terres Lointaines ouvre ses petits groupes aux agences de voyages [ABO]

nous avons décidé d’ouvrir nos GIR à une sélection restreinte de partenaires, tout en conservant notre approche mesurée et qualitative.

Attention toutefois, Terres Lointaines souhaite rester dans une approche raisonné du B2B : «Le voyagiste entend sélectionner ses partenaires parmi les agences «». «», insiste Nolwenn Vanthournout. Les agences partenaires bénéficieront d’une commission «».Le produit phare de Terres Lointaines reste ses petits groupes de 12 participants maximum, parfois réduits à 6 ou 8 selon les destinations pour «».En complément le voyagiste propose de nombreuses pré et post extensions et la possibilité de partir des aéroports de province. L'Inde, le Japon, la Tanzanie, l'Argentine, les États-Unis, la Polynésie, l'Ouzbékistan ou encore le Vietnam font partie des destinations "phares" du catalogue.