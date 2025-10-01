TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Caraïbes : un paquebot Royal Caribbean secourt un radeau à la dérive

L’Enchantment of the Seas a intercepté une embarcation en difficulté au large du Mexique


Détourné de son itinéraire initial à cause de la saison des ouragans, un navire de Royal Caribbean s’est retrouvé au bon endroit pour porter secours à un groupe de naufragés, dans la nuit du 28 septembre 2025.


Mercredi 1 Octobre 2025

Conformément aux règles maritimes, l’équipage de l'Enchantment of The Seas a lancé un canot de sauvetage pour récupérer les passagers @RCCL
Un simple changement d’itinéraire a permis d'éviter le pire.

Alors qu’il avait renoncé à une croisière aux Bahamas pour contourner les effets des ouragans Humberto et Imelda, l’Enchantment of the Seas, paquebot de Royal Caribbean, naviguait dimanche soir (28 septembre) entre Tampa (Floride) et Costa Maya (Mexique) lorsqu’il a repéré un radeau en difficulté dans les eaux caribéennes.

Selon un témoin cité par Cruise News Today, l’embarcation improvisée « commençait à se désagréger » au moment où le navire a stoppé sa route pour porter assistance.

Premiers secours à bord

Conformément aux règles maritimes, l’équipage a lancé un canot de sauvetage pour récupérer les passagers et leur prodiguer les premiers soins à bord.

Le nombre exact de rescapés n’a pas été communiqué. Comme le veut la procédure, ils devraient être remis aux autorités locales une fois le navire arrivé à proximité des côtes mexicaines.

