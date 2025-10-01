Caraïbes : un paquebot Royal Caribbean secourt un radeau à la dérive

Conformément aux règles maritimes, l’équipage de l'Enchantment of The Seas a lancé un canot de sauvetage pour récupérer les passagers @RCCL
Un simple changement d’itinéraire a permis d'éviter le pire.
Alors qu’il avait renoncé à une croisière aux Bahamas pour contourner les effets des ouragans Humberto et Imelda, l’Enchantment of the Seas, paquebot de Royal Caribbean, naviguait dimanche soir (28 septembre) entre Tampa (Floride) et Costa Maya (Mexique) lorsqu’il a repéré un radeau en difficulté dans les eaux caribéennes.
Selon un témoin cité par Cruise News Today, l’embarcation improvisée « commençait à se désagréger » au moment où le navire a stoppé sa route pour porter assistance.
Lire aussi : Royal Caribbean débute la construction de son quatrième navire de classe Icon !
Alors qu’il avait renoncé à une croisière aux Bahamas pour contourner les effets des ouragans Humberto et Imelda, l’Enchantment of the Seas, paquebot de Royal Caribbean, naviguait dimanche soir (28 septembre) entre Tampa (Floride) et Costa Maya (Mexique) lorsqu’il a repéré un radeau en difficulté dans les eaux caribéennes.
Selon un témoin cité par Cruise News Today, l’embarcation improvisée « commençait à se désagréger » au moment où le navire a stoppé sa route pour porter assistance.
Lire aussi : Royal Caribbean débute la construction de son quatrième navire de classe Icon !
Premiers secours à bord
Autres articles
-
GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France
-
Costa trace sa route entre Caraïbes, Méditerranée et Asie cet hiver !
-
Plein Cap Croisières embarque avec Swan Hellenic pour une nouvelle offre premium
-
Royal Caribbean débute la construction de son quatrième navire de classe Icon !
-
Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe
Conformément aux règles maritimes, l’équipage a lancé un canot de sauvetage pour récupérer les passagers et leur prodiguer les premiers soins à bord.
Le nombre exact de rescapés n’a pas été communiqué. Comme le veut la procédure, ils devraient être remis aux autorités locales une fois le navire arrivé à proximité des côtes mexicaines.
Lire aussi : Chute sur un bateau de croisière : quelle responsabilité ? 🔑
Le nombre exact de rescapés n’a pas été communiqué. Comme le veut la procédure, ils devraient être remis aux autorités locales une fois le navire arrivé à proximité des côtes mexicaines.
Lire aussi : Chute sur un bateau de croisière : quelle responsabilité ? 🔑